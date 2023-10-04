Продажи новых легковых автомобилей в России в сентябре 2023 года

4 октября 2023 года

По итогам сентября 2023 года в России было реализовано 110 358 новых легковых автомобилей, что в 2,5 раза больше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Лидером российского рынка остается отечественная марка LADA, на долю которой в первый месяц осени пришлось почти 32% (год назад этот показатель находился на уровне примерно 40%), что составляет 34 991 экземпляр. Следующие шесть позиций в рейтинге занимают китайские бренды – Chery (12 102 шт.), Haval (11 080 шт.), Geely (9 175 шт.), Changan (6 110 шт.), OMODA (5 225 шт.) и EXEED (4 520 шт.). Далее, с практически равными результатами, располагаются корейская Kia и японская Toyota (2 378 и 2 345 шт. соответственно). В ТОП-10 впервые попал китайский Jetour, сентябрьский объем продаж автомобилей которого составил 1 600 единиц.

Среди представленных участников рынка только Kia по итогам месяца демонстрирует отрицательную динамику (-27,7%), а остальные показывают рост. При этом наилучшим он снова оказался у китайского Changan (в 25,6 раза – на низкой базе прошлого периода).

За 9 месяцев нынешнего года в нашей стране было реализовано 717 310 новых легковых машин – на 51,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. И тут «в плюсе» находятся отечественная LADA и все производители из КНР, а падение зафиксировано только у Kia (-51,7%) и Toyota (-28,1%).

Табл. 1. ТОП-10 марок по продажам новых легковых автомобилей (шт.)