Продажи новых легковых автомобилей в России в сентябре 2023 года

4 октября 2023 года
По итогам сентября 2023 года в России было реализовано 110 358 новых легковых автомобилей, что в 2,5 раза больше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.
Лидером российского рынка остается отечественная марка LADA, на долю которой в первый месяц осени пришлось почти 32% (год назад этот показатель находился на уровне примерно 40%), что составляет 34 991 экземпляр. Следующие шесть позиций в рейтинге занимают китайские бренды – Chery (12 102 шт.), Haval (11 080 шт.), Geely (9 175 шт.), Changan (6 110 шт.), OMODA (5 225 шт.) и EXEED (4 520 шт.). Далее, с практически равными результатами, располагаются корейская Kia и японская Toyota (2 378 и 2 345 шт. соответственно). В ТОП-10 впервые попал китайский Jetour, сентябрьский объем продаж автомобилей которого составил 1 600 единиц.
Среди представленных участников рынка только Kia по итогам месяца демонстрирует отрицательную динамику (-27,7%), а остальные показывают рост. При этом наилучшим он снова оказался у китайского Changan (в 25,6 раза – на низкой базе прошлого периода).
За 9 месяцев нынешнего года в нашей стране было реализовано 717 310 новых легковых машин – на 51,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. И тут «в плюсе» находятся отечественная LADA и все производители из КНР, а падение зафиксировано только у Kia (-51,7%) и Toyota (-28,1%).
Табл. 1. ТОП-10 марок по продажам новых легковых автомобилей (шт.)
В модельном рейтинге по-прежнему лидирует отечественное семейство LADA Granta, доля которого в сентябре превысила 17%. За месяц эти автомобили были реализованы в количестве 19 365 экземпляров.
Результаты продаж других моделей заметно уступают лидеру. Например, у вернувшейся не так давно на рынок LADA Vesta они втрое меньше (6 396 шт.), что, тем не менее, обеспечило ей второе место. Отметку в 5 тысяч экземпляров в сентябре также сумели преодолеть кроссовер Haval Jolion (5 733 шт.) и внедорожник LADA Niva Travel (5 009 шт.). Замкнул пятерку лидеров кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max (4 521 шт.). У внедорожника LADA Niva Legend и кроссовера OMODA C5 объемы реализации составили 4 137 и 4 070 автомобилей соответственно. В ТОП-10 вошли еще кроссоверы Chery Tiggo 4 PRO (3 750 шт.), Geely Coolray (3 214 шт.) и Geely Monjaro (2 863 шт.).
Стоит отметить, что по итогам сентября все представленные модели имеют положительную динамику. Но если рассматривать статистику за 9 месяцев, то здесь только «Веста» демонстрирует падение продаж (-29,4%). Наилучший же рост объемов реализации как в сентябре, так и с начала года наблюдается у Chery Tiggo 4 PRO (в 26,6 и 152 раза соответственно), что объясняется очень низкой сравнительной базой.
Табл. 2. ТОП-10 моделей по продажам новых легковых автомобилей (шт.)
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ