Рынок легковых автомобилей с пробегом в августе 2023 года

15 сентября 2023 года
Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в августе 2023 года россияне купили 551,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 25,6% больше, чем в том же месяце прошлого года.
Чуть более половины (50,3%) вторичного рынка в конце лета пришлось на пять марок. Лидерство тут сохраняет отечественная LADA, доля которой равна 21%. Это составляет 115,8 тыс. подержанных машин – на 12,2% выше уровня годичной давности. Второе место в рейтинге удерживает японская Toyota, показатель которой достиг 68,8 тыс. единиц (+44,5%). Далее следуют корейские бренды Kia (31,7 тыс. шт.; +27,9%) и Hyundai (30,8 тыс. шт.; +20,9%). В ТОП-5 попал и японский Nissan, объем вторичного рынка которого тоже вырос (+34,8% до 29,9 тыс. шт.).
Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что все марки, вошедшие в десятку лидеров по итогам августа нынешнего года, демонстрируют положительную динамику. Наибольший рост зафиксирован у Honda (+48%), а наименьший – у Renault (+8,4%).
ТОП-10 МАРОК НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ (шт.)
Звание самой популярной модели среди б/у легковых автомобилей сохраняет Ford Focus, объем перепродаж которого в последний летний месяц составил 11,5 тыс. экземпляров, показав рост на 14,1%.
Вторую строчку рейтинга занял Kia Rio (10,6 тыс. шт.; +7,5%), а на третью поднялся хэтчбек LADA 2114 «Самара-2» (10,6 тыс. шт.; +3,3%). Совсем чуть-чуть отстает от них Hyundai Solaris (10,6 тыс. шт.; +3,4%), а замыкает ТОП-5 Toyota Corolla (10,3 тыс. шт.; +37%).
Все десять представленных здесь моделей находятся «в плюсе». Самый сильный рост среди них показывает упомянутая выше Toyota Corolla.
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ (шт.)
Если рассматривать итоги 8 месяцев 2023 года, то за этот период россияне приобрели 3 млн 816,6 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 25,5% больше, чем в январе – августе прошлого года. Отметим, что все десять брендов за этот период имеют рыночный рост, а вот одна модель (LADA 2107) показывает незначительное падение (-0,4%).
Фото: АВТОСТАТ