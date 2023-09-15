Рынок легковых автомобилей с пробегом в августе 2023 года

15 сентября 2023 года

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в августе 2023 года россияне купили 551,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 25,6% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Чуть более половины (50,3%) вторичного рынка в конце лета пришлось на пять марок. Лидерство тут сохраняет отечественная LADA, доля которой равна 21%. Это составляет 115,8 тыс. подержанных машин – на 12,2% выше уровня годичной давности. Второе место в рейтинге удерживает японская Toyota, показатель которой достиг 68,8 тыс. единиц (+44,5%). Далее следуют корейские бренды Kia (31,7 тыс. шт.; +27,9%) и Hyundai (30,8 тыс. шт.; +20,9%). В ТОП-5 попал и японский Nissan, объем вторичного рынка которого тоже вырос (+34,8% до 29,9 тыс. шт.).

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что все марки, вошедшие в десятку лидеров по итогам августа нынешнего года, демонстрируют положительную динамику. Наибольший рост зафиксирован у Honda (+48%), а наименьший – у Renault (+8,4%).

ТОП-10 МАРОК НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ (шт.)