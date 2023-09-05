Продажи новых легковых автомобилей в России в августе 2023 года

5 сентября 2023 года
В августе 2023 года в России было продано 109 731 новый легковой автомобиль, что в 2,6 раза больше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.
Лидером российского рынка остается отечественная марка LADA, на долю которой в последний месяц лета пришлось чуть более 26% (год назад этот показатель был равен почти 37%), что составляет 28 721 экземпляр. Далее следуют сразу шесть китайских брендов – Chery (13 412 шт.), Haval (10 979 шт.), Geely (8 383 шт.), Changan (6 869 шт.), OMODA (5 975 шт.) и EXEED (4 941 шт.). В ТОП-10 также попали Kia (3 053 шт.), Toyota (2 554 шт.) и Hyundai (2 191 шт.).
Среди представленных участников рынка только «корейцы» демонстрируют отрицательную динамику (свыше 20%), а остальные показывают рост. При этом наибольший он – у китайского Changan (в 37 раз, на низкой базе прошлого периода).
По итогам 8 месяцев 2023 года в нашей стране было реализовано 606 952 новых легковых машины – на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года. И тут «в плюсе» находятся отечественная LADA и все производители из КНР, а падение зафиксировано у Kia (-53,2%), Hyundai (-54,3%) и Toyota (-34,4%).
Табл. 1. ТОП-10 марок по продажам новых легковых автомобилей (шт.)
Первенство среди моделей уверенно сохраняет отечественное семейство LADA Granta, доля которого в августе составила порядка 15%. За месяц эти автомобили были реализованы в количестве 16 037 единиц – на 41,9% больше, чем в августе 2022-го.
Показатели других моделей оказываются заметно ниже. Так, у кроссовера Chery Tiggo 7 PRO Max объем продаж за месяц достиг 6 092 единиц. Отметку в 5 тысяч экземпляров в августе также сумели преодолеть кроссовер Haval Jolion (5 284 шт.) и семейство LADA Vesta (5 128 шт.). Замкнул пятерку лидеров кроссовер OMODA C5 (4 632 шт.). У внедорожников LADA Niva Travel и LADA Niva Legend объемы реализации в августе составили 4 249 и 3 262 автомобиля соответственно. Примерно равные результаты имеют кроссоверы Chery Tiggo 4 PRO (3 080 шт.) и Geely Coolray (3 009 шт.). В ТОП-10 попал еще кроссовер Geely Atlas Pro (2 002 шт.).
Если по итогам августа все представленные модели демонстрируют положительную динамику, то за 8 месяцев только «Веста» показывает падение (-49,1%). Сильнее всего объемы продаж в конце лета выросли у внедорожника LADA Niva Travel (в 18,3 раза), а с начала года – у Geely Coolray (в 4 раза).
Табл. 2. ТОП-10 моделей по продажам новых легковых автомобилей (шт.)
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ