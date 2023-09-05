Продажи новых легковых автомобилей в России в августе 2023 года

5 сентября 2023 года

В августе 2023 года в России было продано 109 731 новый легковой автомобиль, что в 2,6 раза больше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Лидером российского рынка остается отечественная марка LADA, на долю которой в последний месяц лета пришлось чуть более 26% (год назад этот показатель был равен почти 37%), что составляет 28 721 экземпляр. Далее следуют сразу шесть китайских брендов – Chery (13 412 шт.), Haval (10 979 шт.), Geely (8 383 шт.), Changan (6 869 шт.), OMODA (5 975 шт.) и EXEED (4 941 шт.). В ТОП-10 также попали Kia (3 053 шт.), Toyota (2 554 шт.) и Hyundai (2 191 шт.).

Среди представленных участников рынка только «корейцы» демонстрируют отрицательную динамику (свыше 20%), а остальные показывают рост. При этом наибольший он – у китайского Changan (в 37 раз, на низкой базе прошлого периода).

По итогам 8 месяцев 2023 года в нашей стране было реализовано 606 952 новых легковых машины – на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года. И тут «в плюсе» находятся отечественная LADA и все производители из КНР, а падение зафиксировано у Kia (-53,2%), Hyundai (-54,3%) и Toyota (-34,4%).

Табл. 1. ТОП-10 марок по продажам новых легковых автомобилей (шт.)