Рынок легковых автомобилей с пробегом в июле 2023 года

15 августа 2023 года

По данным агентства «АВТОСТАТ», в июле 2023 года россияне купили 511,8 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 18,9% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Чуть более половины (50,1%) вторичного рынка в июле пришлось на пять марок. Лидерство тут сохраняет отечественная LADA, доля которой превысила 20%. Это составляет 105,8 тыс. подержанных машин – на 1,8% выше уровня годичной давности. Второе место в рейтинге удерживает японская Toyota, показатель которой достиг 64 тыс. единиц (+34,9%). Далее следуют корейские бренды Kia (29,6 тыс. шт.; +24,4%) и Hyundai (29 тыс. шт.; +21,3%). Замыкает ТОП-5 японский Nissan, объем вторичного рынка которого тоже вырос (+23% до 27,7 тыс. шт.).

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что все марки, вошедшие в десятку лидеров по итогам июля нынешнего года, демонстрируют положительную динамику. Наибольший рост зафиксирован у Honda (+39,1%), а наименьший – у LADA (+1,8%).

ТОП-10 МАРОК НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ (шт.)