Рынок легковых автомобилей с пробегом в июле 2023 года

15 августа 2023 года
По данным агентства «АВТОСТАТ», в июле 2023 года россияне купили 511,8 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 18,9% больше, чем в том же месяце прошлого года.
Чуть более половины (50,1%) вторичного рынка в июле пришлось на пять марок. Лидерство тут сохраняет отечественная LADA, доля которой превысила 20%. Это составляет 105,8 тыс. подержанных машин – на 1,8% выше уровня годичной давности. Второе место в рейтинге удерживает японская Toyota, показатель которой достиг 64 тыс. единиц (+34,9%). Далее следуют корейские бренды Kia (29,6 тыс. шт.; +24,4%) и Hyundai (29 тыс. шт.; +21,3%). Замыкает ТОП-5 японский Nissan, объем вторичного рынка которого тоже вырос (+23% до 27,7 тыс. шт.).
Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что все марки, вошедшие в десятку лидеров по итогам июля нынешнего года, демонстрируют положительную динамику. Наибольший рост зафиксирован у Honda (+39,1%), а наименьший – у LADA (+1,8%).
ТОП-10 МАРОК НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ (шт.)
Титул самой популярной модели среди б/у легковых автомобилей сохранил Ford Focus, объем перепродаж которого в середине лета составил 10,9 тыс. экземпляров, показав рост на 13,7%. На вторую строчку рейтинга поднялся Kia Rio (9,9 тыс. шт.; +3,1%), а на третьей расположился еще один «кореец» – Hyundai Solaris (9,8 тыс. шт.; +3,5%). На четвертую позицию опустился хэтчбек LADA 2114 «Самара-2» (9,8 тыс. шт.; -3%), а замыкает ТОП-5 Toyota Corolla (9,6 тыс. шт.; +26,4%).
Восемь из десяти представленных здесь моделей находятся «в плюсе». Самый сильный рост среди них показывает упомянутая Toyota Corolla. При этом падение, наряду с LADA 2114, демонстрирует еще вазовская «семерка» (-5,7%).
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ (шт.)
Что касается итогов 7 месяцев 2023 года, то за этот период россияне приобрели 3 млн 265,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 25,5% больше, чем в январе – июле прошлого года. Отметим, что все представленные в таблице бренды за этот период имеют рыночный рост, а вот одна модель (LADA 2107) показывает незначительное падение (-0,4%).
Фото: АВТОСТАТ