Рынок легковых автомобилей с пробегом в июне и 1 полугодии 2023 года

14 июля 2023 года
Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в июне 2023 года жители РФ приобрели 501,9 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 42,2% больше, чем в том же месяце прошлого года.
Почти половина (49,8%) от этого количества приходится на пять марок. Лидерство здесь традиционно сохраняет отечественная LADA, доля которой в начале лета превысила 21%. Это соответствует 106,2 тыс. подержанных машин – на 18,7% выше уровня годичной давности. Второе место в рейтинге удерживает японская Toyota, показатель которой достиг 60,3 тыс. единиц (+56,9%). Далее следуют корейские бренды Kia (28,7 тыс. шт.; +44,8%) и Hyundai (28,4 тыс. шт.; +42,7%). Замыкает ТОП-5 японский Nissan, объем вторичного рынка которого тоже заметно вырос (+42,2% до 26,6 тыс. шт.).
Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что все марки, вошедшие в десятку лидеров по итогам июня нынешнего года, демонстрируют положительную динамику. При этом наибольший рост зафиксирован у Honda (+64,8%), а наименьший – у LADA (+18,7%).
ТОП-10 МАРОК НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ (шт.)
Звание самой популярной модели среди б/у легковых автомобилей по-прежнему принадлежит Ford Focus. Объем покупок «фокусов» в первый летний месяц составил 10,6 тыс. экземпляров, показав рост на 42,3%. На вторую строчку рейтинга поднялся хэтчбек LADA 2114 «Самара-2» (9,8 тыс. шт.; +11,8%), а на третью опустился Hyundai Solaris (9,7 тыс. шт.; +22,7%). Четвертое место занял Kia Rio (9,6 тыс. шт.; +23,1%). Как видно, эти три модели отделяет друг от друга не более сотни купленных экземпляров. Замыкает ТОП-5 самых популярных на «вторичке» легковых автомобилей в июне Toyota Corolla (9,2 тыс. шт.; +49,1%).
Все десять представленных здесь моделей тоже находятся «в плюсе». Самый сильный рост среди них показывает Toyota Camry (+54,1%). При этом хуже других в июне 2023 года увеличились объемы покупок у двух вазовских седанов – «семерки» и «Приоры» (менее 10%), которые уже сняты с производства.
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ (шт.)
Если рассматривать итоги 1 полугодия 2023 года, то за это время россияне купили 2 млн 752,3 тыс. подержанных легковых автомобилей. Это на 26,8% больше, чем за 6 месяцев прошлого года. Отметим, что все представленные в таблицах бренды и модели за этот период демонстрируют рыночный рост.
Фото: АВТОСТАТ