Рынок легковых автомобилей с пробегом в июне и 1 полугодии 2023 года

14 июля 2023 года

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в июне 2023 года жители РФ приобрели 501,9 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 42,2% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Почти половина (49,8%) от этого количества приходится на пять марок. Лидерство здесь традиционно сохраняет отечественная LADA, доля которой в начале лета превысила 21%. Это соответствует 106,2 тыс. подержанных машин – на 18,7% выше уровня годичной давности. Второе место в рейтинге удерживает японская Toyota, показатель которой достиг 60,3 тыс. единиц (+56,9%). Далее следуют корейские бренды Kia (28,7 тыс. шт.; +44,8%) и Hyundai (28,4 тыс. шт.; +42,7%). Замыкает ТОП-5 японский Nissan, объем вторичного рынка которого тоже заметно вырос (+42,2% до 26,6 тыс. шт.).

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что все марки, вошедшие в десятку лидеров по итогам июня нынешнего года, демонстрируют положительную динамику. При этом наибольший рост зафиксирован у Honda (+64,8%), а наименьший – у LADA (+18,7%).

ТОП-10 МАРОК НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ (шт.)