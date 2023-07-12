Продажи новых мотоциклов в 1 полугодии 2023 года

12 июля 2023 года

Агентство «АВТОСТАТ» на основе данных АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации провело анализ российского рынка новых мотоциклов по итогам 1 полугодия 2023 года. Объем их продаж составил 15305 экземпляров – на 60,1% больше, чем за 6 месяцев прошлого года (9561 шт.). Эксперты агентства отмечают, что за эти полгода реализовано почти столько же новой мототехники, сколько за весь 2022 год (15493 шт.).

Если рассматривать ситуацию на рынке новых мотоциклов по месяцам, то здесь можно увидеть, что он начал расти в марте, в очередной раз подтверждая сезонный характер продаж этой техники. При этом с каждым месяцем рыночный рост только усиливался.

ДИНАМИКА ПРОДАЖ НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В РФ (шт.)