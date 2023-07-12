Продажи новых мотоциклов в 1 полугодии 2023 года

12 июля 2023 года
Агентство «АВТОСТАТ» на основе данных АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации провело анализ российского рынка новых мотоциклов по итогам 1 полугодия 2023 года. Объем их продаж составил 15305 экземпляров – на 60,1% больше, чем за 6 месяцев прошлого года (9561 шт.). Эксперты агентства отмечают, что за эти полгода реализовано почти столько же новой мототехники, сколько за весь 2022 год (15493 шт.).
Если рассматривать ситуацию на рынке новых мотоциклов по месяцам, то здесь можно увидеть, что он начал расти в марте, в очередной раз подтверждая сезонный характер продаж этой техники. При этом с каждым месяцем рыночный рост только усиливался.
ДИНАМИКА ПРОДАЖ НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В РФ (шт.)
Стоит также отметить, что в этом сегменте поменялся лидер марочного рейтинга. В 1 полугодии 2023-го на первое место, со значительным отрывом от конкурентов, вышел бренд Regulmoto, который год назад был только третьим. За это время в России было продано 2026 новых мотоциклов этого бренда – почти вдвое больше, чем в январе – июне 2022-го. Индийский Bajaj (1668 шт.; +11,1%) опустился на второе место, а третье занял – Racer (1604 шт.; рост в 31,5 раза на низкой базе прошлого периода). Далее следует Motoland (1431 шт.; +28,5%). Больше ни одна из марок не преодолела порог в 1000 реализованных экземпляров. Как видно, все десять брендов показывают рост.
ТОП-10 МАРОК ПО ПРОДАЖАМ НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В РФ (шт.)
Что касается региональной структуры, то треть продаж новой мототехники по итогам 6 месяцев 2023 года суммарно приходится на четыре субъекта РФ: Москву (1972 шт.), Подмосковье (1404 шт.), Свердловскую область (917 шт.) и Санкт-Петербург (786 шт.). В ТОП-5 попадает также Краснодарский край (541 шт.). Показатели других регионов – менее 500 единиц.
ТОП-10 РЕГИОНОВ ПО ПРОДАЖАМ НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В РФ (шт.)
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ