Продажи новых LCV в июне и 1 полугодии 2023 года

6 июля 2023 года

По итогам июня 2023 года в нашей стране было реализовано 7 391 единица новой легкой коммерческой техники (LCV), что на 51% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Лидером рынка LCV остается отечественный GAZ, доля которого в начале лета превысила 61%. Так, в июне было продано 4 536 новых легких коммерческих автомобилей этого бренда.

Далее в рейтинге расположились еще три российских марки – УАЗ (1 241 шт.), Sollers (543 шт.) и LADA (297 шт.). Если Sollers с долей 7,3% является новичком рынка, то у УАЗа этот показатель остался на прежнем уровне (16,8%), а у LADA он сократился в 2,5 раза (с 10,2% до 4%). Замкнул ТОП-5 в июне корейский Hyundai (236 шт.), доля которого выросла с 2,3% до 3,2%.

Результаты 10 марок-лидеров российского рынка по итогам первого летнего месяца представлены в таблице 1. Отметим, что две из них демонстрируют отрицательную динамику – LADA (-40,7%) и Ford (-70,1%). Остальные бренды показывают рост: самый сильный отмечен у Fiat (в 4,1 раза), а самый слабый – у Volkswagen (+13,1%).

Табл. 1. ТОП-10 марок по продажам новых LCV в России (шт.)