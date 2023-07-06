Продажи новых LCV в июне и 1 полугодии 2023 года

6 июля 2023 года
По итогам июня 2023 года в нашей стране было реализовано 7 391 единица новой легкой коммерческой техники (LCV), что на 51% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.
Лидером рынка LCV остается отечественный GAZ, доля которого в начале лета превысила 61%. Так, в июне было продано 4 536 новых легких коммерческих автомобилей этого бренда.
Далее в рейтинге расположились еще три российских марки – УАЗ (1 241 шт.), Sollers (543 шт.) и LADA (297 шт.). Если Sollers с долей 7,3% является новичком рынка, то у УАЗа этот показатель остался на прежнем уровне (16,8%), а у LADA он сократился в 2,5 раза (с 10,2% до 4%). Замкнул ТОП-5 в июне корейский Hyundai (236 шт.), доля которого выросла с 2,3% до 3,2%.
Результаты 10 марок-лидеров российского рынка по итогам первого летнего месяца представлены в таблице 1. Отметим, что две из них демонстрируют отрицательную динамику – LADA (-40,7%) и Ford (-70,1%). Остальные бренды показывают рост: самый сильный отмечен у Fiat (в 4,1 раза), а самый слабый – у Volkswagen (+13,1%).
Табл. 1. ТОП-10 марок по продажам новых LCV в России (шт.)
В модельном рейтинге лидерство по итогам июня сохраняет GAZ Gazelle Next (2 878 шт.), которой принадлежит около 40% от общего объема реализации.
Следующие шесть строчек тоже занимают представители отечественного автопрома, а именно: две модели GAZ, две – Ульяновского автозавода, одна – LADA и одна – Sollers. Лучшим иностранным LCV в России является Hyundai Staria, занимающий восьмое место в общем зачете. В ТОП-10 попали еще GAZ 2310 и УАЗ 2206.
Более подробная информация о самых популярных моделях российского рынка LCV представлена в таблице 2.
Табл. 2. ТОП-10 моделей по продажам новых LCV в России (шт.)
Что касается итогов 1 полугодия 2023 года, то за этот период в РФ было реализовано 37 739 новых LCV. И это пока на 6,3% меньше, чем в январе – июне прошлого года.
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ