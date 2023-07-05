Продажи новых легковых автомобилей в России в июне и 1 полугодии 2023 года

5 июля 2023 года

По итогам июня 2023 года в нашей стране было реализовано 82 407 новых легковых машин, что в 2,5 раза больше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации рынка.

Порядка 30% проданных автомобилей пришлось на отечественную марку LADA, что составляет 23 777 экземпляров. Следом за лидером расположились сразу пять китайских брендов – Chery (10 081 шт.), Haval (8 278 шт.), Geely (6 903 шт.), Changan (3 490 шт.) и OMODA (3 354 шт.).

Результаты остальных марок из десятки лидеров российского рынка в июне представлены в таблице 1. Рост среди них демонстрируют все, кроме корейских Kia и Hyundai (-27,5% и -29,4% соответственно). У остальных брендов отмечен существенный рост продаж, вызванный во многом низкой сравнительной базой. Менее других тут увеличились объемы реализации у японской Toyota (в 2,3 раза), а сильнее всего – у китайского Changan (почти в 22 раза).

Если рассматривать итоги 1 полугодия нынешнего года, то российский рынок уже вышел «в плюс». Так, за этот период в нашей стране было продано 401 566 новых легковых автомобилей – на 14% больше, чем за 6 месяцев 2022 года. И тут положительную динамику имеют отечественная LADA и все производители из КНР. А вот падение показывают корейские Kia, Hyundai и японская Toyota – в интервале от 50% до 60%.

Табл. 1. ТОП-10 марок по продажам новых легковых автомобилей (шт.)