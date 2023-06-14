Рынок легковых автомобилей с пробегом в мае 2023 года. ТОП-10 марок и моделей

14 июня 2023 года

По данным агентства «АВТОСТАТ», в мае 2023 года россияне купили 501,9 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 53,7% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Традиционно половина вторичного рынка приходится на пять марок. Лидерство тут сохраняет отечественная LADA, доля которой в мае превысила 21%. Это составляет 107,7 тыс. подержанных машин – на 18,5% выше уровня годичной давности. Второе место в рейтинге удерживает японская Toyota, показатель которой достиг 59,5 тыс. единиц (+83,8%). Далее следуют корейские бренды Kia (28,7 тыс. шт.; +78,3%) и Hyundai (28,3 тыс. шт.; +61,3%). Замыкает ТОП-5 японский Nissan, объем вторичного рынка которого тоже заметно вырос (+67% до 26,6 тыс. шт.).

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что все марки, вошедшие в десятку лидеров по итогам мая нынешнего года, демонстрируют положительную динамику. Наибольший рост зафиксирован у Honda (в 2,1 раза), а наименьший – у LADA (+18,5%).

ТОП-10 МАРОК НА РЫНКЕ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В МАЕ 2023 ГОДА (шт.)