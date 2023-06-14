Рынок легковых автомобилей с пробегом в мае 2023 года. ТОП-10 марок и моделей

14 июня 2023 года
По данным агентства «АВТОСТАТ», в мае 2023 года россияне купили 501,9 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 53,7% больше, чем в том же месяце прошлого года.
Традиционно половина вторичного рынка приходится на пять марок. Лидерство тут сохраняет отечественная LADA, доля которой в мае превысила 21%. Это составляет 107,7 тыс. подержанных машин – на 18,5% выше уровня годичной давности. Второе место в рейтинге удерживает японская Toyota, показатель которой достиг 59,5 тыс. единиц (+83,8%). Далее следуют корейские бренды Kia (28,7 тыс. шт.; +78,3%) и Hyundai (28,3 тыс. шт.; +61,3%). Замыкает ТОП-5 японский Nissan, объем вторичного рынка которого тоже заметно вырос (+67% до 26,6 тыс. шт.).
Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что все марки, вошедшие в десятку лидеров по итогам мая нынешнего года, демонстрируют положительную динамику. Наибольший рост зафиксирован у Honda (в 2,1 раза), а наименьший – у LADA (+18,5%).
ТОП-10 МАРОК НА РЫНКЕ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В МАЕ 2023 ГОДА (шт.)
Титул самой популярной модели среди б/у легковых автомобилей сохранил Ford Focus, объем перепродаж которого в конце весны составил 10,8 тыс. экземпляров, показав рост почти на 60%. На вторую строчку рейтинга поднялся Hyundai Solaris (9,9 тыс. шт.; +45,1%), а на третью опустился хэтчбек LADA 2114 «Самара-2» (9,9 тыс. шт.; +11%), которые друг от друга отделяют всего лишь 10 машин. На четвертой позиции расположился Kia Rio (9,7 тыс. шт.; +52,1%), а замыкает ТОП-5 Toyota Corolla (9,2 тыс. шт.; +75,9%).
Все десять представленных здесь моделей находятся «в плюсе». Самый сильный рост среди них показывает Toyota Camry (+83,5%). При этом менее других в последний весенний месяц выросли перепродажи у вазовских седанов – «семерки» и «Приоры» (ниже 10%), которые уже сняты с производства.
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ НА РЫНКЕ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В МАЕ 2023 ГОДА (шт.)
Что касается итогов 5 месяцев 2023 года, то за этот период россияне приобрели 2 млн 250,4 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 23,8% больше, чем в январе – мае прошлого года. Отметим, что все представленные в таблице бренды за этот период имеют рыночный рост, а вот одна модель (LADA 2170) демонстрирует незначительное падение (-0,4%).
Фото: АВТОСТАТ