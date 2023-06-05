Продажи новых легковых автомобилей в России в мае 2023 года. ТОП-10 марок и моделей

5 июня 2023 года
В мае нынешнего года объем реализации новых легковых автомобилей в РФ составил 72 171 единицу, что в 2,6 раза больше, чем в том же месяце 2022 года. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.
Лидерство на нашем рынке сохраняет отечественная марка LADA, доля которой в мае превысила 30% (год назад было порядка четверти). По данным АО «ППК», за месяц было продано 22 029 новых легковых машин LADA. Второе место и лидерство среди иномарок удерживает китайский бренд Chery (7 444 шт.). За ним расположились еще два представителя КНР – Haval (7 432 шт.) и Geely (6 690 шт.). Замкнул ТОП-5 корейский Kia (3 090 шт.).
Среди 10 марок-лидеров российского рынка рост продаж по итогам мая демонстрируют почти все, кроме «корейцев» – Kia и Hyundai (-13,6% и -12,1% соответственно). У остальных брендов отмечена резкая положительная динамика, вызванная низкой сравнительной базой мая 2022 года. Так, менее других увеличились объемы реализации у японской Toyota (более чем в 2 раза), а сильнее всего – у китайского Changan (почти в 19 раз).
Табл. 1. ТОП-10 марок по продажам новых автомобилей в мае 2023 года (шт.)
В модельном рейтинге безоговорочно первенствует LADA Granta – автомобили отечественного семейства в мае 2023 года были реализованы в количестве 15 791 экземпляра. И это в 6 раз больше, чем год назад.
Если рыночная доля «Гранты» составляет около 22%, то у ближайших «преследователей» она как минимум вчетверо меньше. Так, ставший лучшей иномаркой мая китайский кроссовер Haval Jolion разошелся тиражом в 3 864 единицы, что немногим более 5% от общего объема рынка. В свою очередь, третье место занял еще один «китаец» – Geely Coolray (3 536 шт.). Далее следует отечественный внедорожник LADA Niva Travel (3 210 шт.), а замыкает первую пятерку китайский кроссовер с полным приводом Chery Tiggo 7 PRO Max (3 114 шт.).
Все модели в ТОП-10 демонстрируют положительную динамику, а сильнее всего объемы продаж в мае выросли у Geely Coolray (в 8,3 раза). При этом у других тоже наблюдается многократный рост.
Табл. 2. ТОП-10 моделей по продажам новых автомобилей в мае 2023 года (шт.)
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ
На западе товар подорожал один раз , а у нас дорожает каждый месяц . И мы этим гордимся . То , что я и россияне счастливо живут , узнаю по телевизору .
Игорь