Продажи новых легковых автомобилей в России в мае 2023 года. ТОП-10 марок и моделей

5 июня 2023 года

В мае нынешнего года объем реализации новых легковых автомобилей в РФ составил 72 171 единицу, что в 2,6 раза больше, чем в том же месяце 2022 года. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Лидерство на нашем рынке сохраняет отечественная марка LADA, доля которой в мае превысила 30% (год назад было порядка четверти). По данным АО «ППК», за месяц было продано 22 029 новых легковых машин LADA. Второе место и лидерство среди иномарок удерживает китайский бренд Chery (7 444 шт.). За ним расположились еще два представителя КНР – Haval (7 432 шт.) и Geely (6 690 шт.). Замкнул ТОП-5 корейский Kia (3 090 шт.).

Среди 10 марок-лидеров российского рынка рост продаж по итогам мая демонстрируют почти все, кроме «корейцев» – Kia и Hyundai (-13,6% и -12,1% соответственно). У остальных брендов отмечена резкая положительная динамика, вызванная низкой сравнительной базой мая 2022 года. Так, менее других увеличились объемы реализации у японской Toyota (более чем в 2 раза), а сильнее всего – у китайского Changan (почти в 19 раз).

Табл. 1. ТОП-10 марок по продажам новых автомобилей в мае 2023 года (шт.)