Рынок легковых автомобилей с пробегом в апреле 2023 года. ТОП-10 марок и моделей

15 мая 2023 года

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в апреле нынешнего года жители РФ приобрели 495,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 40,7% больше, чем в апреле 2022-го.

Почти половина от этого количества уже традиционно приходится на пять марок. Лидерство здесь сохраняет отечественная LADA, доля которой в прошлом месяце составила около 22%. Это соответствует 106,3 тыс. подержанных машин – на 9% выше уровня годичной давности. Второе место в рейтинге удерживает японская Toyota, показатель которой достиг 58,3 тыс. единиц (+60,4%). Далее следуют корейские бренды Kia (28 тыс. шт.; +70,3%) и Hyundai (27,6 тыс. шт.; +54,3%). Замыкает ТОП-5 японский Nissan, объем вторичного рынка которого тоже заметно вырос (+50% до 26,3 тыс. шт.).

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что все марки, вошедшие в десятку лидеров по итогам апреля 2023 года, демонстрируют положительную динамику. При этом только у LADA рост составил менее 10%, а у остальных девяти он превысил 35%.

ТОП-10 МАРОК НА РЫНКЕ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В АПРЕЛЕ 2023 ГОДА (шт.)