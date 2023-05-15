Рынок легковых автомобилей с пробегом в апреле 2023 года. ТОП-10 марок и моделей | АВТОСТАТ

Рынок легковых автомобилей с пробегом в апреле 2023 года. ТОП-10 марок и моделей

0

Рынок легковых автомобилей с пробегом в апреле 2023 года. ТОП-10 марок и моделей

Прогноз российского рынка легковых автомобилей с пробегом на 2023 год (ежемесячный мониторинг)
Все готовые отчёты

15 мая 2023 года

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в апреле нынешнего года жители РФ приобрели 495,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 40,7% больше, чем в апреле 2022-го.

Почти половина от этого количества уже традиционно приходится на пять марок. Лидерство здесь сохраняет отечественная LADA, доля которой в прошлом месяце составила около 22%. Это соответствует 106,3 тыс. подержанных машин – на 9% выше уровня годичной давности. Второе место в рейтинге удерживает японская Toyota, показатель которой достиг 58,3 тыс. единиц (+60,4%). Далее следуют корейские бренды Kia (28 тыс. шт.; +70,3%) и Hyundai (27,6 тыс. шт.; +54,3%). Замыкает ТОП-5 японский Nissan, объем вторичного рынка которого тоже заметно вырос (+50% до 26,3 тыс. шт.).

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что все марки, вошедшие в десятку лидеров по итогам апреля 2023 года, демонстрируют положительную динамику. При этом только у LADA рост составил менее 10%, а у остальных девяти он превысил 35%.

ТОП-10 МАРОК НА РЫНКЕ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В АПРЕЛЕ 2023 ГОДА (шт.)

ТОП-10 марок

Звание самой популярной модели среди б/у легковых автомобилей сохранил Ford Focus, объем перепродаж которого в апреле составил 10,3 тыс. экземпляров, показав рост в 1,5 раза. Вторая строчка рейтинга принадлежит хэтчбеку LADA 2114 («Самара-2») с результатом 9,8 тыс. единиц (-1,6%). Следующие две позиции занимают Kia Rio (9,6 тыс. шт.; +55,2%) и Hyundai Solaris (9,6 тыс. шт.; +43,2%), а замыкает ТОП-5 Toyota Corolla (8,7 тыс. шт.; +55,2%).

Семь из десяти представленных моделей находятся «в плюсе». Помимо ранее упомянутой LADA 2114, рыночное падение демонстрируют и два вазовских седана – «семерка» и «Приора» (-2,5% и -0,7% соответственно). Как видно, все три модели уже давно сняты с производства. Другие участники рейтинга показывают рост, причем двузначный.

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ НА РЫНКЕ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В АПРЕЛЕ 2023 ГОДА (шт.)

ТОП-10 моделей

Если рассматривать итоги 4 месяцев 2023 года, то за этот период россияне приобрели 1 млн 748,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 17,3% больше, чем в январе – апреле прошлого года. Отметим, что все представленные в таблице бренды за этот период имеют рыночный рост, а вот две модели – LADA 2114 и LADA 2107 – небольшое падение (менее 3%).

Фото: АВТОСТАТ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилипродаживторичный рынокавтомобили с пробегоммодели-лидерымарки-лидеры

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

  • Результаты конкурса

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно