Продажи новых грузовых автомобилей в апреле 2023 года: ТОП-10 марок и моделей

5 мая 2023 года
За апрель 2023 года в России было продано 11 838 новых грузовых автомобилей, что в 2,2 раза больше, чем за тот же месяц прошлого года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.
Лидером рынка грузовиков остается отечественная марка KAMAZ, доля которой в апреле снизилась до 25,8% (год назад она составляла 40,2%). В прошлом месяце в РФ было реализовано 3 058 новых «камазов». Далее следуют четыре китайских бренда – SITRAK (2 074 шт.), Shacman (1 549 шт.), FAW (1 082 шт.) и Howo (609 шт.), доли которых, напротив, увеличились.
Результаты 10 марок-лидеров рынка по итогам апреля представлены в таблице 1. При этом отрицательную динамику показывает только отечественный Ural (-46,8%). Остальные бренды находятся «в плюсе», а сильнее всего продажи выросли у FAW (в 12,6 раза – на низкой базе прошлого периода).
Табл. 1. ТОП-10 марок по продажам новых грузовиков в апреле 2023 года (шт.)
В модельном рейтинге первую позицию сохраняет SITRAK C7H, которому в апреле принадлежит шестая часть рынка. За прошлый месяц продажи этого грузовика составили 2 074 экземпляра. На второй строчке располагается его «соотечественник» – FAW CA3310 (876 шт.). Отечественные KAMAZ 65115 и KAMAZ 43118 – на третьей и четвертой позициях с результатами 676 и 622 единицы соответственно. Замыкает пятерку лидеров Shacman SX3258 (584 шт.).
Среди моделей-лидеров апреля более половины (6 из 10) приходится на представителей китайских брендов, а остальные четыре – это отечественные. Почти все они демонстрируют рост, кроме модели KAMAZ 43118 (-13,7%).
Более подробная информация о самых продаваемых моделях российского рынка новых грузовиков представлена в таблице 2.
Табл. 2. ТОП-10 моделей по продажам новых грузовиков в апреле 2023 года (шт.)
Если рассматривать итоги четырех месяцев 2023 года, то за этот период объем реализации новых грузовых автомобилей в России составил 38 586 единиц – на 39,7% больше, чем в январе – апреле прошлого года.
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ