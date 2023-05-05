Продажи новых грузовых автомобилей в апреле 2023 года: ТОП-10 марок и моделей

5 мая 2023 года

За апрель 2023 года в России было продано 11 838 новых грузовых автомобилей, что в 2,2 раза больше, чем за тот же месяц прошлого года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Лидером рынка грузовиков остается отечественная марка KAMAZ, доля которой в апреле снизилась до 25,8% (год назад она составляла 40,2%). В прошлом месяце в РФ было реализовано 3 058 новых «камазов». Далее следуют четыре китайских бренда – SITRAK (2 074 шт.), Shacman (1 549 шт.), FAW (1 082 шт.) и Howo (609 шт.), доли которых, напротив, увеличились.

Результаты 10 марок-лидеров рынка по итогам апреля представлены в таблице 1. При этом отрицательную динамику показывает только отечественный Ural (-46,8%). Остальные бренды находятся «в плюсе», а сильнее всего продажи выросли у FAW (в 12,6 раза – на низкой базе прошлого периода).

Табл. 1. ТОП-10 марок по продажам новых грузовиков в апреле 2023 года (шт.)