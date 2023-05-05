Продажи новых LCV в апреле 2023 года: ТОП-10 марок и моделей

5 мая 2023 года

По итогам апреля 2023 года в нашей стране было реализовано 7 167 единиц новой легкой коммерческой техники (LCV), что на 45,7% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Лидером рынка LCV остается отечественная марка GAZ, доля которой в апреле достигла 61% (год назад она чуть превышала 40%). Так, в прошлом месяце было продано 4 372 новых легких коммерческих автомобиля GAZ.

Далее в рейтинге расположились еще три российских бренда – УАЗ (1 255 шт.), LADA (376 шт.) и новичок Sollers (254 шт.). Если доля УАЗа сократилась не очень существенно (с 20,2% до 17,5%), то у LADA она снизилась вдвое (с 10,4% до 5,2%). Сохранил свое присутствие в ТОП-5 и американский Ford (191 шт.), доля которого уменьшилась более чем в 5 раз (с 15,3% до 2,7%).

Результаты 10 марок-лидеров российского рынка за апрель представлены в таблице 1. Отметим, что две из них демонстрируют отрицательную динамику – LADA (-26,7%) и Ford (-74,6%). Остальные бренды показывают рост, причем у GAZ и Fiat он трехзначный (+119,5% и +233,3% соответственно).

Табл. 1. ТОП-10 марок по продажам новых LCV в апреле 2023 года (шт.)