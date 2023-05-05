Продажи новых LCV в апреле 2023 года: ТОП-10 марок и моделей

5 мая 2023 года
По итогам апреля 2023 года в нашей стране было реализовано 7 167 единиц новой легкой коммерческой техники (LCV), что на 45,7% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.
Лидером рынка LCV остается отечественная марка GAZ, доля которой в апреле достигла 61% (год назад она чуть превышала 40%). Так, в прошлом месяце было продано 4 372 новых легких коммерческих автомобиля GAZ.
Далее в рейтинге расположились еще три российских бренда – УАЗ (1 255 шт.), LADA (376 шт.) и новичок Sollers (254 шт.). Если доля УАЗа сократилась не очень существенно (с 20,2% до 17,5%), то у LADA она снизилась вдвое (с 10,4% до 5,2%). Сохранил свое присутствие в ТОП-5 и американский Ford (191 шт.), доля которого уменьшилась более чем в 5 раз (с 15,3% до 2,7%).
Результаты 10 марок-лидеров российского рынка за апрель представлены в таблице 1. Отметим, что две из них демонстрируют отрицательную динамику – LADA (-26,7%) и Ford (-74,6%). Остальные бренды показывают рост, причем у GAZ и Fiat он трехзначный (+119,5% и +233,3% соответственно).
Табл. 1. ТОП-10 марок по продажам новых LCV в апреле 2023 года (шт.)
В модельном рейтинге по итогам апреля лидерство сохраняет GAZ Gazelle Next (2 619 шт.), которой принадлежит более трети (36,5%) от общего объема реализации.
Следующие шесть строчек тоже занимают представители отечественного автопрома, а именно: две модели GAZ, две – Ульяновского автозавода, одна – LADA и одна – Sollers. Лучшим иностранным LCV в России по-прежнему остается Ford Transit, занимающий восьмое место в общем зачете. В ТОП-10 попали еще GAZ 2310 и Hyundai Staria.
Более подробная информация о самых популярных моделях российского рынка LCV представлена в таблице 2.
Табл. 2. ТОП-10 моделей по продажам новых LCV в апреле 2023 года (шт.)
Что касается итогов 4 месяцев 2023 года, то за этот период было реализовано 23 546 новых LCV – на 27,1% меньше, чем в январе – апреле прошлого года.
О том, что еще происходит на рынке коммерческой техники, расскажут эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе форума «ComAuto – 2023». Он пройдет 25 мая в рамках деловой части программы Международной выставки коммерческого транспорта и технологий ComVex. Получить более подробную информацию и зарегистрироваться на форум – по ссылке: comauto.autostat.ru.
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ