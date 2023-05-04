Продажи новых легковых автомобилей в России в апреле 2023 года. ТОП-10 марок и моделей

4 мая 2023 года
По итогам апреля нынешнего года в России было реализовано в общей сложности 75 622 новых легковых автомобиля, что в 2,7 раза больше, чем в том же месяце 2022 года. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.
Лидером российского рынка остается отечественная марка LADA, доля которой в апреле превысила 33% (год назад было около 23%). По данным АО «ППК», за месяц было продано 25 288 новых легковых машин LADA. Второе место и лидерство среди иномарок сохранил китайский бренд Chery (9 263 шт.). За ним расположились еще два представителя Поднебесной – Geely (7 108 шт.) и Haval (6 829 шт.). Замкнул ТОП-5 корейский Kia (3 433 шт.).
Результаты 10 марок-лидеров российского рынка по итогам апреля представлены в таблице 1. Рост среди них демонстрируют почти все участники рейтинга, кроме Hyundai (-4,5%). Объемы реализации автомобилей Kia увеличились на 1,1%, Toyota – на 60,6%. У остальных брендов рост намного больше, а наилучший результат зафиксирован у китайского Changan (в 15,5 раза). Как отмечают эксперты агентства, это связано с низкой базой апреля 2022 года.
Что касается итогов 4 месяцев, то за этот период в нашей стране было продано 246 914 новых легковых автомобилей – на 15,4% меньше, чем в январе – апреле 2022 года. И тут положительную динамику имеют отечественная LADA и производители из КНР, а падение показывают корейские Kia, Hyundai и японская Toyota (в диапазоне 67 – 68%).
Табл. 1. ТОП-10 марок по продажам новых автомобилей в апреле 2023 года (шт.)
Лидерство в модельном рейтинге по-прежнему сохраняет LADA Granta – автомобили данного семейства в апреле 2023-го были реализованы в количестве 18 341 экземпляра. И это в 8,4 раза больше, чем год назад.
Если рыночная доля «Гранты» составляет 24,25%, то у ближайших «преследователей» она в несколько раз меньше. Так, ставший лучшей иномаркой китайский кроссовер Geely Coolray за весь месяц разошелся тиражом в 4 154 единицы, что не дотягивает и до 6% от общего объема рынка. В свою очередь, на третье место опустился отечественный внедорожник LADA Niva Travel с показателем 3 777 машин. Далее следует кроссовер Haval Jolion (3 528 шт.), а замыкает первую пятерку кроссовер Chery Tiggo 4 PRO (3 447 шт.).
Все модели в ТОП-10 демонстрируют положительную динамику, а сильнее всего объемы продаж в апреле выросли у Geely Coolray (в 17 раз). При этом у других рыночный рост составил от 4 до 9 раз.
Более подробная информация о самых популярных автомобилях в России за апрель и 4 месяца 2023 года представлена в таблице 2.
Табл. 2. ТОП-10 моделей по продажам новых автомобилей в апреле 2023 года (шт.)
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ