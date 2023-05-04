Продажи новых легковых автомобилей в России в апреле 2023 года. ТОП-10 марок и моделей

4 мая 2023 года

По итогам апреля нынешнего года в России было реализовано в общей сложности 75 622 новых легковых автомобиля, что в 2,7 раза больше, чем в том же месяце 2022 года. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Лидером российского рынка остается отечественная марка LADA, доля которой в апреле превысила 33% (год назад было около 23%). По данным АО «ППК», за месяц было продано 25 288 новых легковых машин LADA. Второе место и лидерство среди иномарок сохранил китайский бренд Chery (9 263 шт.). За ним расположились еще два представителя Поднебесной – Geely (7 108 шт.) и Haval (6 829 шт.). Замкнул ТОП-5 корейский Kia (3 433 шт.).

Результаты 10 марок-лидеров российского рынка по итогам апреля представлены в таблице 1. Рост среди них демонстрируют почти все участники рейтинга, кроме Hyundai (-4,5%). Объемы реализации автомобилей Kia увеличились на 1,1%, Toyota – на 60,6%. У остальных брендов рост намного больше, а наилучший результат зафиксирован у китайского Changan (в 15,5 раза). Как отмечают эксперты агентства, это связано с низкой базой апреля 2022 года.

Что касается итогов 4 месяцев, то за этот период в нашей стране было продано 246 914 новых легковых автомобилей – на 15,4% меньше, чем в январе – апреле 2022 года. И тут положительную динамику имеют отечественная LADA и производители из КНР, а падение показывают корейские Kia, Hyundai и японская Toyota (в диапазоне 67 – 68%).

Табл. 1. ТОП-10 марок по продажам новых автомобилей в апреле 2023 года (шт.)