Продажи новых LCV в марте 2023 года: ТОП-10 марок и моделей

5 апреля 2023 года

По итогам марта нынешнего года в России было реализовано 7 101 экземпляр новой легкой коммерческой техники (LCV), что на 19,6% меньше, чем за тот же месяц 2022 года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Лидером рынка LCV остается отечественная марка GAZ, доля которой в марте выросла до 58,7% (год назад она составляла 43,2%). Так, в прошлом месяце было продано 4 171 новый легкий коммерческий автомобиль бренда GAZ. Далее в рейтинге расположились еще две российские марки – УАЗ (1 288 шт.) и LADA (405 шт.). Если доля УАЗа увеличилась с 13,8% (в марте 2022 года) до 18,1% (в марте 2023-го), то у LADA она снизилась более чем вдвое (с 13% до 5,7%).

Сохраняет свое присутствие в ТОП-5 и американский Ford – он на четвертой позиции с результатом 278 экземпляров, а его доля на рынке уменьшилась в 3,5 раза (с 13,7% до 3,9%). Замыкает пятерку марок-лидеров на рынке LCV корейский Hyundai, продукция которого в марте разошлась тиражом в 216 единиц. Его присутствие в данном сегменте российского рынка осталось практически неизменным (на уровне 3%).

Результаты 10 марок-лидеров российского рынка за март представлены в таблице 1. Отметим, что менее половины (4 из 10) участников этого рейтинга находятся «в минусе». Четыре марки (GAZ, УАЗ, Mercedes-Benz и JAC) показывают рост. Причем у китайского JAC этот рост просто гигантский (в 41 раз), но только из-за очень низкой «базы» прошлого периода. А вот сильнее других «просел» американский Ford (-77%). Также стоит отметить, что в ТОП-10 попали и два новичка – отечественный Sollers (по итогам марта он сумел занять шестое место в рейтинге) и китайский Dongfeng (на 10-й позиции).

Что касается итогов 1 квартала 2023 года, то за этот период было реализовано 16 379 новых LCV – на 40,2% меньше, чем в январе – марте прошлого года. И здесь уже пять брендов демонстрируют падение продаж. Самое глубокое оно – снова у американского Ford (-82,9%). А самый сильный рост – опять же, на низкой базе, у китайского JAC (в 32 раза).

Табл. 1. ТОП-10 марок по продажам новых LCV в марте 2023 года (шт.)