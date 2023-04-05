Продажи новых легковых автомобилей в России в марте 2023 года. ТОП-25 марок и моделей

5 апреля 2023 года
За март 2023 года в России было реализовано в общей сложности 69 913 новых легковых машин, что на 11,4% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.
Лидером российского рынка остается отечественная марка LADA, доля которой в первый месяц весны составила примерно 35% (год назад было 21,66%). В марте, по данным АО «ППК», было продано 24 252 новых легковых автомобиля LADA. Второе место и лидерство среди иномарок сохранил китайский бренд Chery (8 037 шт.). В ТОП-5 попали еще три представителя Поднебесной – Haval (6 850 шт.), Geely (5 257 шт.) и EXEED (3 368 шт.).
Результаты 25 марок-лидеров российского рынка по итогам марта представлены в таблице 1. Рост среди них демонстрируют LADA, Chevrolet и 7 китайских брендов. Если у отечественной и американской марок объем реализации вырос на 41,9% и 35% соответственно, то у «китайцев» рост превысил 150%, а наилучшую положительную динамику среди них показывает JAC (в 14,3 раза – на низкой «базе»). Из компаний, имеющих падение, хуже всего обстоит ситуация у японского Nissan (-92,5%).
Что касается итогов 1 квартала, то за этот период в нашей стране было продано 171 292 новых легковых автомобиля – на 35,1% меньше, чем в январе – марте 2022 года. И тут положительную динамику имеют LADA и те же производители из КНР, а наибольший рост демонстрирует Great Wall (в 6,3 раза). Самое глубокое падение наблюдается у все того же Nissan (-93%).
Табл. 1. ТОП-25 марок по продажам новых легковых автомобилей в марте (шт.)
Лидерство в модельном рейтинге сохраняет LADA Granta – автомобили данного семейства в марте 2023-го были реализованы в количестве 17 009 экземпляров. И это в 3,8 раза больше, чем год назад.
Если рыночная доля «Гранты» составляет 24,33%, то у ближайших «преследователей» она как минимум в 4 раза меньше. Так, внедорожник LADA Niva Travel за месяц разошелся тиражом в 3 985 единиц, что не дотягивает и до 6% от общего объема рынка. Лучшей иномаркой стал кроссовер Haval Jolion, результат которого в начале весны составил 3 325 реализованных машин. Далее следует кроссовер Geely Coolray (2 734 шт.), а замыкает первую пятерку внедорожник LADA Niva Legend (2 701 шт.).
Все перечисленные модели демонстрируют положительную динамику, а в ТОП-25 сильнее других объемы продаж в марте выросли у Geely Coolray (в 6,3 раза). При этом «в минусе» здесь оказались лишь УАЗ «Патриот» (-10,4%), Kia Sorento (-10,8%) и Kia Sportage (-40,3%).
Более подробная информация о самых популярных автомобилях в России за март и 1 квартал 2023 года представлена в таблице 2.
Табл. 2. ТОП-25 моделей по продажам новых легковых автомобилей в марте (шт.)
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ