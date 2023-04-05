Продажи новых легковых автомобилей в России в марте 2023 года. ТОП-25 марок и моделей

5 апреля 2023 года

За март 2023 года в России было реализовано в общей сложности 69 913 новых легковых машин, что на 11,4% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Лидером российского рынка остается отечественная марка LADA, доля которой в первый месяц весны составила примерно 35% (год назад было 21,66%). В марте, по данным АО «ППК», было продано 24 252 новых легковых автомобиля LADA. Второе место и лидерство среди иномарок сохранил китайский бренд Chery (8 037 шт.). В ТОП-5 попали еще три представителя Поднебесной – Haval (6 850 шт.), Geely (5 257 шт.) и EXEED (3 368 шт.).

Результаты 25 марок-лидеров российского рынка по итогам марта представлены в таблице 1. Рост среди них демонстрируют LADA, Chevrolet и 7 китайских брендов. Если у отечественной и американской марок объем реализации вырос на 41,9% и 35% соответственно, то у «китайцев» рост превысил 150%, а наилучшую положительную динамику среди них показывает JAC (в 14,3 раза – на низкой «базе»). Из компаний, имеющих падение, хуже всего обстоит ситуация у японского Nissan (-92,5%).

Что касается итогов 1 квартала, то за этот период в нашей стране было продано 171 292 новых легковых автомобиля – на 35,1% меньше, чем в январе – марте 2022 года. И тут положительную динамику имеют LADA и те же производители из КНР, а наибольший рост демонстрирует Great Wall (в 6,3 раза). Самое глубокое падение наблюдается у все того же Nissan (-93%).

Табл. 1. ТОП-25 марок по продажам новых легковых автомобилей в марте (шт.)