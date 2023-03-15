Рынок легковых автомобилей с пробегом в феврале 2023 года. ТОП-10 марок и моделей

15 марта 2023 года

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в последний зимний месяц жители РФ приобрели 394,3 тыс. подержанных легковых автомобилей. Это на 4,6% больше, чем в феврале 2022 года.

Половина всех купленных б/у машин принадлежит пяти маркам. Лидерство среди них удерживает отечественная LADA, доля которой в феврале составила около 22%. Это соответствует 86,5 тыс. автомобилей с пробегом – на 0,9% ниже уровня годичной давности. Второе место в рейтинге сохраняет японская Toyota, результат которой достиг 46,1 тыс. единиц (+9,1%). Далее с практически равными показателями следуют корейские бренды Hyundai (22,4 тыс. шт.; +11,2%) и Kia (22,2 тыс. шт.; +16,2%). Замыкает ТОП-5 японский Nissan, объем вторичного рынка которого тоже увеличился (+3,3% до 20,4 тыс. шт.).

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» обращают внимание на то, что 8 из 10 марок, вошедших в число лидеров по итогам февраля, демонстрируют положительную динамику. При этом сильнее всего она оказалась у японской Honda (+26%). А вот падение, наряду с LADA, показывает еще американский Chevrolet (-4,4%).

ТОП-10 МАРОК НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ

В ФЕВРАЛЕ 2023 ГОДА (шт.)