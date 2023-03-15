Рынок легковых автомобилей с пробегом в феврале 2023 года. ТОП-10 марок и моделей

15 марта 2023 года
Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в последний зимний месяц жители РФ приобрели 394,3 тыс. подержанных легковых автомобилей. Это на 4,6% больше, чем в феврале 2022 года.
Половина всех купленных б/у машин принадлежит пяти маркам. Лидерство среди них удерживает отечественная LADA, доля которой в феврале составила около 22%. Это соответствует 86,5 тыс. автомобилей с пробегом – на 0,9% ниже уровня годичной давности. Второе место в рейтинге сохраняет японская Toyota, результат которой достиг 46,1 тыс. единиц (+9,1%). Далее с практически равными показателями следуют корейские бренды Hyundai (22,4 тыс. шт.; +11,2%) и Kia (22,2 тыс. шт.; +16,2%). Замыкает ТОП-5 японский Nissan, объем вторичного рынка которого тоже увеличился (+3,3% до 20,4 тыс. шт.).
Эксперты агентства «АВТОСТАТ» обращают внимание на то, что 8 из 10 марок, вошедших в число лидеров по итогам февраля, демонстрируют положительную динамику. При этом сильнее всего она оказалась у японской Honda (+26%). А вот падение, наряду с LADA, показывает еще американский Chevrolet (-4,4%).
ТОП-10 МАРОК НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ
В ФЕВРАЛЕ 2023 ГОДА (шт.)
Самой популярной моделью среди б/у легковых автомобилей в конце зимы снова стал Ford Focus, объем перепродаж которого составил 8,5 тыс. экземпляров, показав рост на 10,1%. Вторая строчка рейтинга принадлежит хэтчбеку LADA 2114 («Самара-2») с показателем 8,2 тыс. единиц (-4,4%). Следующие две позиции занимают корейские Hyundai Solaris (7,9 тыс. шт.; +1,9%) и Kia Rio (7,8 тыс. шт.; +6,1%), а замыкает ТОП-5 отечественный седан LADA 2170 «Приора» (7,1 тыс. шт.; -8,9%).
Эксперты агентства также сообщают, что из представленных моделей только четыре отечественные находятся «в минусе», причем сильнее всех снизились перепродажи внедорожника LADA 4x4 «Нива» (-9,2%). А вот иномарки демонстрируют положительную динамику, среди которых лучше других отличился седан Toyota Camry (+16,6%).
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ
В ФЕВРАЛЕ 2023 ГОДА (шт.)
Что касается итогов двух месяцев нынешнего года, то за этот период своих владельцев в РФ поменяли 755,4 тыс. легковых автомобилей. Это на 5,7% больше, чем в январе – феврале 2022-го.
Фото: АВТОСТАТ