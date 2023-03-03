Продажи новых грузовых автомобилей в феврале 2023 года: ТОП-10 марок и моделей

3 марта 2023 года

В феврале 2023 года в России было продано 8 625 новых грузовых автомобилей, что на 3% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Лидером рынка грузовиков остается отечественная марка KAMAZ, доля которой в феврале снизилась до 23,4% (год назад она составляла 38,9%). В прошлом месяце в РФ было реализовано 2 020 новых «камазов». Далее следуют сразу четыре китайских бренда – SITRAK (1 476 шт.), Shacman (1 180 шт.), FAW (802 шт.) и Howo (565 шт.), доли которых за год существенно выросли. Так, Shacman нарастил свое присутствие на рынке новых грузовых автомобилей в нашей стране с 3,4% (в феврале 2022 года) до 13,7% (в феврале 2023-го), FAW – с 1% до 9,3%, Howo – с 2,7% до 6,6%. При этом SITRAK год назад вообще не был представлен на нашем рынке, а сейчас находится на втором месте рейтинга с долей в 17,1%. Еще один новичок ТОП-10 – Foton – в феврале 2023 года оказался на девятой позиции.

Результаты 10 марок-лидеров российского рынка за последний зимний месяц представлены в таблице 1. Отметим, что «в минусе» находится меньше половины участников этого рейтинга (4 из 10), а среди тех, кто «в плюсе», некоторые бренды демонстрируют динамику, выраженную трехзначными числами. Так, объемы продаж китайских грузовиков Shacman увеличились в 4,2 раза, FAW – в 9,5 раза, Howo – в 2,5 раза. А самое сильное падение зафиксировано у отечественной марки Ural (-54,1%).

Что касается итогов 2 месяцев 2023 года, то за этот период объем реализации новых грузовых автомобилей в России составил 15 456 единиц – на 5,4% больше, чем в январе – феврале прошлого года. И здесь есть только три бренда, продажи которых ушли «в минус». Опять же самое большое падение – у российской марки Ural (-60,1%).

Табл. 1. ТОП-10 марок по продажам новых грузовиков в феврале 2023 года (шт.)