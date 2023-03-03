Продажи новых LCV в феврале 2023 года: ТОП-10 марок и моделей

3 марта 2023 года

По итогам февраля нынешнего года в России было реализовано 5 107 новых легких коммерческих автомобилей (LCV), что на 48,2% меньше, чем за тот же месяц 2022 года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Лидером рынка LCV остается отечественная марка GAZ, доля которой в феврале увеличилась до 54,3% (год назад было 45,2%). Так, в прошлом месяце было продано 2 772 новых LCV бренда GAZ. На втором месте находится УАЗ (964 шт.), на третьем – Ford (309 шт.), доли которых за год тоже изменились. Если УАЗ практически удвоил свое присутствие на рынке новых легких коммерческих автомобилей (с 9,7% в феврале 2022 года до 18,9% в феврале 2023-го), то доля Ford снизилась втрое (с 18,4% до 6,1%).

Сохраняет свое присутствие в ТОП-5 и отечественная LADA – она на четвертой позиции с результатом 304 экземпляра, а ее доля на рынке тоже заметно уменьшилась (с 11,8% до 6%). Замыкает пятерку марок-лидеров на рынке LCV корейский Hyundai, продукция которого в феврале разошлась тиражом в 169 единиц. Его присутствие в данном сегменте российского рынка выросло по сравнению с февралем 2022 года в 4 раза (с 0,8% до 3,3%).

Результаты 10 марок-лидеров российского рынка за февраль представлены в таблице 1. Отметим, что половина участников этого рейтинга находятся «в минусе». Три марки (УАЗ, Hyundai и JAC) показывают рост. Причем у китайского JAC этот рост просто гигантский (в 21 раз), но только из-за очень низкой базы прошлого периода. А вот сильнее других «просел» американский Ford (-83%). Также стоит отметить, что в ТОП-10 попали и два новичка – отечественный Sollers (по итогам февраля он сумел занять шестое место в рейтинге) и китайский Dongfeng (на 10-й позиции).

Что касается итогов двух месяцев 2023 года, то за этот период было реализовано 9 278 новых LCV – на 50% меньше, чем в январе – феврале прошлого года. И здесь уже шесть брендов демонстрируют падение продаж. Самое глубокое оно – снова у американского Ford (-85,1%). А самый сильный рост – опять же, на низкой базе, у китайского JAC (в 28 раз).

Табл. 1. ТОП-10 марок по продажам новых LCV в феврале 2023 года (шт.)