Продажи новых LCV в феврале 2023 года: ТОП-10 марок и моделей

3 марта 2023 года
По итогам февраля нынешнего года в России было реализовано 5 107 новых легких коммерческих автомобилей (LCV), что на 48,2% меньше, чем за тот же месяц 2022 года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.
Лидером рынка LCV остается отечественная марка GAZ, доля которой в феврале увеличилась до 54,3% (год назад было 45,2%). Так, в прошлом месяце было продано 2 772 новых LCV бренда GAZ. На втором месте находится УАЗ (964 шт.), на третьем – Ford (309 шт.), доли которых за год тоже изменились. Если УАЗ практически удвоил свое присутствие на рынке новых легких коммерческих автомобилей (с 9,7% в феврале 2022 года до 18,9% в феврале 2023-го), то доля Ford снизилась втрое (с 18,4% до 6,1%).
Сохраняет свое присутствие в ТОП-5 и отечественная LADA – она на четвертой позиции с результатом 304 экземпляра, а ее доля на рынке тоже заметно уменьшилась (с 11,8% до 6%). Замыкает пятерку марок-лидеров на рынке LCV корейский Hyundai, продукция которого в феврале разошлась тиражом в 169 единиц. Его присутствие в данном сегменте российского рынка выросло по сравнению с февралем 2022 года в 4 раза (с 0,8% до 3,3%).
Результаты 10 марок-лидеров российского рынка за февраль представлены в таблице 1. Отметим, что половина участников этого рейтинга находятся «в минусе». Три марки (УАЗ, Hyundai и JAC) показывают рост. Причем у китайского JAC этот рост просто гигантский (в 21 раз), но только из-за очень низкой базы прошлого периода. А вот сильнее других «просел» американский Ford (-83%). Также стоит отметить, что в ТОП-10 попали и два новичка – отечественный Sollers (по итогам февраля он сумел занять шестое место в рейтинге) и китайский Dongfeng (на 10-й позиции).
Что касается итогов двух месяцев 2023 года, то за этот период было реализовано 9 278 новых LCV – на 50% меньше, чем в январе – феврале прошлого года. И здесь уже шесть брендов демонстрируют падение продаж. Самое глубокое оно – снова у американского Ford (-85,1%). А самый сильный рост – опять же, на низкой базе, у китайского JAC (в 28 раз).
Табл. 1. ТОП-10 марок по продажам новых LCV в феврале 2023 года (шт.)
В модельном рейтинге по итогам февраля первую позицию занимает GAZ Gazelle Next, которой принадлежит почти треть (31,2%) от общего объема реализации. При этом модель имеет четырехкратный отрыв от ближайших конкурентов – УАЗ 3909 и GAZ 2752, проданных в последний зимний месяц в количестве 381 и 346 единиц соответственно.
Восемь из десяти моделей, попавших в ТОП-10, являются представителями отечественных брендов (четыре из них относятся к Горьковскому автозаводу, два – к Ульяновскому, один – к АВТОВАЗу, один – к елабужскому Sollers). Лучшим иностранным LCV в России по-прежнему остается Ford Transit, занимающий пятое место в общем зачете.
Отметим, что в феврале сильнее всего упали объемы реализации как раз у Ford Transit (-83,1%), но при этом есть модели (УАЗ 3909, УАЗ «Профи», LADA Granta VU, Hyundai Staria), которые сумели выйти «в плюс». Причем, Hyundai Staria показал рост в 5 раз.
По итогам же двух месяцев шесть моделей, входящих в ТОП-10, ушли «в минус». Более подробная информация о самых популярных моделях российского рынка LCV за февраль и 2 месяца 2023 года представлена в таблице 2.
Табл. 2. ТОП-10 моделей по продажам новых LCV в феврале 2023 года (шт.)
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: Sollers