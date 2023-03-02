Продажи новых легковых автомобилей в России за февраль 2023 года. ТОП-25 марок и моделей

2 марта 2023 года

По итогам февраля 2023 года в России было реализовано 56 148 новых легковых машин, что на 43,4% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Лидером российского рынка остается отечественная марка LADA, доля которой в последний зимний месяц превысила 38% (год назад было вдвое меньше – 19,15%). В феврале, по данным АО «ППК», было продано 21 558 новых легковых автомобилей LADA. Второе место и лидерство среди иномарок завоевал китайский бренд Chery (6 833 шт.). В ТОП-5 также попали: Haval (5 039 шт.), Geely (3 257 шт.) и Kia (3 170 шт.).

Результаты 25 марок-лидеров российского рынка по итогам февраля представлены в таблице 1. Рост среди них демонстрируют LADA и 7 китайских брендов. Если у отечественной марки объем реализации вырос на 13,6%, то у «китайцев» рост превысил 50%, а наилучшую положительную динамику среди них имеет Great Wall (в 3,4 раза). Из компаний, показывающих падение, хуже всего обстоит ситуация у японского Nissan (-94%).

Что касается итогов двух месяцев, то за этот период в нашей стране было продано 101 379 новых легковых автомобилей – на 45,2% меньше, чем в январе – феврале 2022 года. И тут положительную динамику имеют те же производители из КНР и LADA. Причем наибольший рост снова демонстрирует Great Wall (в 5,1 раза), а самое глубокое падение наблюдается у все того же Nissan (-93,2%).

Табл. 1. ТОП-25 марок по продажам новых автомобилей в феврале 2023 года (шт.)