Продажи новых легковых автомобилей в России за февраль 2023 года. ТОП-25 марок и моделей

2 марта 2023 года
По итогам февраля 2023 года в России было реализовано 56 148 новых легковых машин, что на 43,4% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.
Лидером российского рынка остается отечественная марка LADA, доля которой в последний зимний месяц превысила 38% (год назад было вдвое меньше – 19,15%). В феврале, по данным АО «ППК», было продано 21 558 новых легковых автомобилей LADA. Второе место и лидерство среди иномарок завоевал китайский бренд Chery (6 833 шт.). В ТОП-5 также попали: Haval (5 039 шт.), Geely (3 257 шт.) и Kia (3 170 шт.).
Результаты 25 марок-лидеров российского рынка по итогам февраля представлены в таблице 1. Рост среди них демонстрируют LADA и 7 китайских брендов. Если у отечественной марки объем реализации вырос на 13,6%, то у «китайцев» рост превысил 50%, а наилучшую положительную динамику среди них имеет Great Wall (в 3,4 раза). Из компаний, показывающих падение, хуже всего обстоит ситуация у японского Nissan (-94%).
Что касается итогов двух месяцев, то за этот период в нашей стране было продано 101 379 новых легковых автомобилей – на 45,2% меньше, чем в январе – феврале 2022 года. И тут положительную динамику имеют те же производители из КНР и LADA. Причем наибольший рост снова демонстрирует Great Wall (в 5,1 раза), а самое глубокое падение наблюдается у все того же Nissan (-93,2%).
Табл. 1. ТОП-25 марок по продажам новых автомобилей в феврале 2023 года (шт.)
Лидерство в модельном рейтинге сохраняет LADA Granta – автомобили данного семейства в феврале 2023-го были реализованы в количестве 15 140 экземпляров. И это в 2,9 раза больше, чем год назад.
Если рыночная доля «Гранты» составляет 27%, то у ближайших преследователей она как минимум в 4 раза меньше. Так, внедорожник LADA Niva Travel за месяц разошелся тиражом в 3 513 единиц, что превышает 6% от общего объема продаж. Лучшей иномаркой снова стал китайский кроссовер Chery Tiggo 7 PRO, результат которого в конце зимы составил 2 378 реализованных автомобилей. Совсем чуть-чуть уступил ему внедорожник LADA Niva Legend (2 373 шт.). Замкнул первую пятерку кроссовер Haval Jolion (2 254 шт.).
Все перечисленные модели демонстрируют положительную динамику, а в ТОП-25 сильнее других объемы продаж в феврале выросли у ранее упомянутой LADA Granta. Кроме нее, более чем двукратный рост показывают Geely Coolray, EXEED TXL и EXEED VX. А вот «в минусе» здесь оказались Haval F7 (-5,1%), Chery Tiggo 4 (-5,1%), Kia Sportage (-32,1%) и УАЗ «Патриот» (-40,5%).
Более подробная информация о самых популярных автомобилях в России за февраль и 2 месяца 2023 года представлена в таблице 2.
Табл. 2. ТОП-25 моделей по продажам новых автомобилей в феврале 2023 года (шт.)
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ