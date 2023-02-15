Итоги премии «Residual value – 2023» (сохранность остаточной стоимости автомобиля)

15 февраля 2023 года

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» подвело итоги 9-го ежегодного исследования «Residual value – 2023» (сохранность остаточной стоимости автомобиля). В рамках этого исследования были рассчитаны индексы остаточной стоимости и составлен рейтинг моделей ценового позиционирования «МАССОВЫЕ» и «ПРЕМИАЛЬНЫЕ» в 2022 году.

Эксперты агентства с 2011 года в ежемесячном режиме проводят мониторинг цен на новые легковые автомобили, а с 2012 года – так же исследуются цены на автомобили с пробегом. На этот раз при составлении рейтинга были исследованы автомобили 45 марок, 232 моделей и 663 модификаций (с учетом типа кузова, объема двигателя и типа трансмиссии).

В исследовании принимали участие модели, официально продаваемые на рынке РФ. Для корректной оценки остаточной стоимости в процессе расчета из общего массива данных были исключены модификации с низким уровнем предложений на вторичном рынке. Кроме того, нами не учитывались автомобили, требующие кузовного ремонта и не соответствующие по году выпуска справочным значениям исследуемых моделей. Также мы не брали в расчет автомобили, имеющие расхождения в цене на 50% и более от среднего значения по выборке для конкретной модели.

Все модели, участвовавшие в исследовании, были ранжированы в соответствии с сегментацией агентства «АВТОСТАТ» с учетом ценового позиционирования, подразумевающего деление брендов на два класса – «МАССОВЫЕ» и «ПРЕМИАЛЬНЫЕ».

Для анализа использовалась цена на новый автомобиль в 2019 году, рассчитанная с учетом веса модификации в общем объеме продажи модели на рынке, и цена его перепродажи в 2022 году (оба показателя – в рублевом эквиваленте). Затем были рассчитаны индексы остаточной стоимости и сформирован рейтинг моделей по сегментам.

В отличие от других подобных исследований рейтинг остаточной стоимости «Residual value» от аналитического агентства «АВТОСТАТ» имеет более детальный подход. Результаты исследования документально подтверждены дипломами, свидетельствующими об актуальных показателях сохранности остаточной стоимости моделей.

«Итоги проведенного нами исследования показывают, что у многих моделей, ставших лауреатами премии «Residual value – 2023», остаточная стоимость превышает 100%. Иными словами, владельцы этих автомобилей сегодня могут продать их дороже той цены, за которую они были куплены, - отмечает заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Дмитрий Ярыгин. – В первую очередь, это связано с ростом цен на автомобили, который резко усилился весной прошлого года. Впрочем, данное обстоятельство нисколько не отменяет того факта, что именно эти модели лучше других сохраняют остаточную стоимость и несут практическую пользу для своих владельцев».

Ниже в соответствующих таблицах представлены победители и призеры – модели, имеющие наилучшую остаточную стоимость в своих сегментах (отдельно «МАССОВЫЕ» и «ПРЕМИАЛЬНЫЕ»). Эти автомобили отмечены специальными дипломами аналитического агентства «АВТОСТАТ», подтверждающие высокий уровень сохранности их остаточной стоимости.

Рейтинг моделей ценового позиционирования «МАССОВЫЕ»