Рынок новых легковых автомобилей в январе 2023 года. ТОП-25 марок и моделей

2 февраля 2023 года
Объем российского рынка новых легковых автомобилей в январе 2023 года составил 45 231 экземпляр, что на 47,4% меньше, чем в январе 2022 года. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.
Лидером рынка осталась отечественная марка LADA, доля которой выросла до 39% (в январе 2022-го она составляла около 19%). За первый месяц нынешнего года россияне приобрели 17 635 новых легковых автомобилей LADA (+8,8% к январю 2022-го). Второе место и лидерство среди иномарок занял китайский бренд Chery, продукция которого в январе разошлась тиражом в 5 518 машин – вдвое больше, чем год назад. В ТОП-5 также попали еще две марки из КНР – Haval (4 116 шт.; +44,8%) и Geely (3 465 шт.; +96,2%). А замыкает пятерку лидеров корейский Kia (2 295 шт.; -80,5%).
Результаты 25 марок-лидеров российского рынка по итогам 2022 года представлены в таблице 1. Рост среди них демонстрируют лишь LADA и «китайцы». Причем диапазон роста у последних – от 28% (Changan) до 893% (Great Wall). Остальные бренды ушли «в минус», а сильнее всех из них «просел» японский Nissan (-92,3%).
Табл. 1. ТОП-25 марок на рынке новых легковых машин в январе 2023 года (шт.)
Первенство в модельном рейтинге сохраняет LADA Granta – автомобили данного семейства в январе 2023 года разошлись тиражом в 11 910 экземпляров. Это в 2,8 раза больше, чем год назад. При этом рыночная доля «Гранты» выросла более чем впятеро, в итоге превысив 26%.
На второе место поднялся внедорожник LADA Niva Travel, купленный в количестве 2 951 экземпляра (+87,1%). Лучшей иномаркой в стране стал китайский кроссовер Chery Tiggo 7 PRO (2 283 шт.; рост в 2,4 раза). Кроме них, в пятерку бестселлеров российского рынка по итогам января 2023 года попали внедорожник LADA Niva Legend (2 088 шт.; +69,2%) и кроссовер Geely Coolray (1 793 шт.; рост в 2,5 раза).
Более подробная информация о самых популярных моделях рынка РФ представлена в таблице 2. Отметим, что в ТОП-25 попало сразу семь новичков, причем все они – китайского происхождения.
Табл. 2. ТОП-25 моделей на рынке новых легковых машин в январе 2023 года (шт.)
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ