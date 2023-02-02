Рынок новых легковых автомобилей в январе 2023 года. ТОП-25 марок и моделей

2 февраля 2023 года

Объем российского рынка новых легковых автомобилей в январе 2023 года составил 45 231 экземпляр, что на 47,4% меньше, чем в январе 2022 года. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Лидером рынка осталась отечественная марка LADA, доля которой выросла до 39% (в январе 2022-го она составляла около 19%). За первый месяц нынешнего года россияне приобрели 17 635 новых легковых автомобилей LADA (+8,8% к январю 2022-го). Второе место и лидерство среди иномарок занял китайский бренд Chery, продукция которого в январе разошлась тиражом в 5 518 машин – вдвое больше, чем год назад. В ТОП-5 также попали еще две марки из КНР – Haval (4 116 шт.; +44,8%) и Geely (3 465 шт.; +96,2%). А замыкает пятерку лидеров корейский Kia (2 295 шт.; -80,5%).

Результаты 25 марок-лидеров российского рынка по итогам 2022 года представлены в таблице 1. Рост среди них демонстрируют лишь LADA и «китайцы». Причем диапазон роста у последних – от 28% (Changan) до 893% (Great Wall). Остальные бренды ушли «в минус», а сильнее всех из них «просел» японский Nissan (-92,3%).

Табл. 1. ТОП-25 марок на рынке новых легковых машин в январе 2023 года (шт.)