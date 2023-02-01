Рынок автомобилей с пробегом в 2022 году. ТОП-30 регионов России

1 февраля 2023 года

По итогам 2022 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 4,86 млн единиц. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это на 18,8% меньше, чем в январе – декабре 2021 года.

Лидерами вторичного рынка среди субъектов РФ традиционно остались Москва и Подмосковье, которым суммарно принадлежит более 12% от всех купленных б/у машин в стране. По итогам минувшего года первое место в региональном рейтинге заняла Москва, объем вторичного рынка которой составил 303,1 тыс. экземпляров. Немногим меньший результат имеет Подмосковье – 299 тыс. единиц. При этом московский авторынок упал на 12,4%, а подмосковный – на 18%.

Краснодарский край с долей рынка более 5% находится на третьем месте рейтинга. За отчетный период здесь было куплено 251,4 тыс. подержанных автомобилей (-16,9%). Четвертый по объему в стране – вторичный рынок Санкт-Петербурга – снизился на 13,2% до 195,1 тыс. штук. Пятерку лидеров замыкает Ростовская область, жители которой в январе – декабре приобрели 145,6 тыс. б/у машин (-14,5%).

В ТОП-10 субъектов РФ по объему рынка легковых автомобилей с пробегом за 2022 год также вошли: Башкортостан (133 тыс. шт.; -21,1%), Свердловская область (129,6 тыс. шт.; -24,3%), Татарстан (127 тыс. шт.; -16,4%), Челябинская область (116,2 тыс. шт.; -22,9%) и Новосибирская область (111,8 тыс. шт.; -22,2%). На перечисленные регионы приходится более 37% от всего объема российского вторичного рынка.

Отметим, что почти весь ТОП-30 регионов, лидирующих по объему рынка подержанных машин, закончил год с отрицательной динамикой. Исключение составила только Чеченская Республика, вторичный рынок которой в 2022-м увеличился на 0,7%. Еще в 10 субъектах РФ рыночное падение оказалось меньше, чем в целом по стране. А вот сильнее всего вторичный рынок упал в Пермском крае (-26,1%).

ТОП-30 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ