Рынок новых легковых автомобилей в 2022 году. ТОП-30 регионов РФ

24 января 2023 года

Агентство «АВТОСТАТ» на основе данных АО «ППК»* провело анализ рынка новых легковых автомобилей в России по итогам 2022 года. Результаты исследования показывают, что его объем составил 626,3 тыс. единиц, что на 58,7% меньше, чем за 2021 год.

Лидерами среди субъектов РФ традиционно являются Москва и Подмосковье, которым суммарно принадлежит почти 24% всего рынка новых автомобилей в стране. По итогам января – декабря 2022 года первое место в региональном рейтинге сохраняет Москва, объем рынка которой составил 97,6 тыс. экземпляров, что соответствует доле в 15,6%. При этом столичный рынок упал на 55,8%.

Московская область с долей рынка в 8,2% занимает вторую строчку рейтинга с результатом 51,5 тыс. автомобилей. Здесь рынок упал еще сильнее – на 62,2%. Санкт-Петербург – на третьем месте с результатом 41,6 тыс. проданных автомобилей и падением на 60,6%. Доля Северной столицы в общих продажах составила 6,6%.



Краснодарский край с долей рынка 4,7% лидирует среди нестоличных регионов, а в общем рейтинге он находится на четвертом месте. За 2022 год здесь было куплено 29,2 тыс. машин, что на 59% меньше, чем год назад. Пятерку лидеров замыкает Татарстан, рынок которого упал на 57,8% до 25,5 тыс. штук, что эквивалентно доле в 4,1%.

В ТОП-10 субъектов РФ по объему рынка новых легковых автомобилей за минувший год также вошли: Самарская область (19 тыс. шт.; -57,2%), Башкортостан (18,1 тыс. шт.; -62,3%), Ростовская область (16,9 тыс. шт.; -56,5%), Свердловская область (16,6 тыс. шт.; -62,7%) и Челябинская область (15,9 тыс. шт.; -59,3%). На все перечисленные регионы приходится более половины (53%) от общего объема российского авторынка.

Отметим, что двузначное падение рынка новых легковых автомобилей зафиксировано во всех 30 представленных субъектах РФ. Минимальное снижение отмечено в Ставропольском крае (-54,9%), а максимальное – в Свердловской области (-62,7%).

ТОП-30 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ