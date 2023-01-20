Российский рынок новых мотоциклов в 2022 году

20 января 2023 года

Агентство «АВТОСТАТ» на основе данных АО «ППК»* провело анализ российского рынка новых мотоциклов по итогам 2022 года. Объем этого рынка составил 15493 экземпляра – на 15,9% меньше, чем в 2021 году (18423 шт.).

На первой строчке марочного рейтинга располагается индийский бренд Bajaj с результатом 2340 единиц (-4,3% по сравнению с 2021 годом). На второй позиции – марка Regulmoto, которая, напротив, нарастила свои объемы (+86% до 1971 шт.). На третье место поднялся бренд Motoland (1806 шт.; -2,7%). Лидер 2021 года – немецкий BMW – оказался лишь на четвертой позиции (1050 шт.; -62,9%). Замыкает ТОП-5 Avantis с результатом 912 экземпляров, продемонстрировав довольно серьезный рост (в 2,4 раза).

ТОП-10 МАРОК РЫНКА НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В РОССИИ (шт.)