Российский рынок новых мотоциклов в 2022 году

20 января 2023 года
Агентство «АВТОСТАТ» на основе данных АО «ППК»* провело анализ российского рынка новых мотоциклов по итогам 2022 года. Объем этого рынка составил 15493 экземпляра – на 15,9% меньше, чем в 2021 году (18423 шт.).
На первой строчке марочного рейтинга располагается индийский бренд Bajaj с результатом 2340 единиц (-4,3% по сравнению с 2021 годом). На второй позиции – марка Regulmoto, которая, напротив, нарастила свои объемы (+86% до 1971 шт.). На третье место поднялся бренд Motoland (1806 шт.; -2,7%). Лидер 2021 года – немецкий BMW – оказался лишь на четвертой позиции (1050 шт.; -62,9%). Замыкает ТОП-5 Avantis с результатом 912 экземпляров, продемонстрировав довольно серьезный рост (в 2,4 раза).
ТОП-10 МАРОК РЫНКА НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В РОССИИ (шт.)
Порядка 40% рынка новых мотоциклов в 2022 году пришлось на Центральный ФО, где их было куплено 5972 экземпляра (-25,7%). Второе место занял Приволжский ФО (2586 шт.; +6,6%), а на третьем находится Северо-Западный ФО (1943 шт.; -13,5%).
Отметим, что падение рынка новых мотоциклов наблюдается почти во всех округах страны, кроме ПФО. Причем у многих оно выражается двузначными числами: от -25,7% в ЦФО до -0,9% на Северном Кавказе.
РЫНОК НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ (шт.)
Что касается региональной структуры, то примерно треть (32%) рынка новой мототехники по итогам 2022 года суммарно пришлось три столичных субъекта РФ, а именно: Москву (2306 шт.), Подмосковье (1656 шт.) и Санкт-Петербург (1008 шт.).
Показатели других регионов составляют менее 1000 единиц, а в ТОП-10 попадают: Свердловская область, Краснодарский край, Татарстан, Нижегородская область, Красноярский край, Челябинская и Кировская области.
ТОП-10 РЕГИОНОВ РЫНКА НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В РОССИИ (шт.)
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ