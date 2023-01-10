Рынок новых грузовых автомобилей в 2022 году: ТОП-10 марок и моделей

10 января 2023 года

По итогам 2022 года в России было куплено 84,2 тыс. новых грузовых автомобилей, что на 15,6% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Лидером российского рынка грузовиков остается отечественный бренд KAMAZ, на долю которого в минувшем году пришлось 37,41%. В количественном выражении это составляет 31,5 тыс. единиц – на 11,8% меньше, чем в 2021 году. На второе место взлетел китайский Shacman (Shaanxi), который год назад был еще за пределами первой пятерки. Объем рынка этой марки вырос в 3,4 раза до 9,7 тыс. штук, в связи с чем его доля увеличилась вчетверо (до 11,5%).

Далее в марочном рейтинге располагаются российские и китайские производители, компанию которых в ТОП-10 разбавили белорусский MAZ и шведский Volvo. Также стоит отметить, что у пяти из представленных брендов в 2022 году отмечен рыночный рост, но если у Ural он составил всего 4,4%, то у «китайцев» (Shacman, FAW, Howo, JAC) превысил 100%. При этом в десятку лидеров вошел еще один производитель из Поднебесной – SITRAK, которого в 2021 году на нашем рынке даже не было. Результаты основных участников рынка смотрите в таблице 1.

Табл. 1. ТОП-10 марок на рынке новых грузовиков в 2022 году (шт.)