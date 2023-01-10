Рынок новых LCV в 2022 году: ТОП-10 марок и моделей | АВТОСТАТ

Рынок новых LCV в 2022 году: ТОП-10 марок и моделей

0

Рынок новых LCV в 2022 году: ТОП-10 марок и моделей

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России
Все ежемесячные обзоры

10 января 2023 года

В 2022 году в нашей стране было куплено 75,2 тыс. новых легких коммерческих автомобилей (LCV), что на 47,8% меньше, чем в 2021-м. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Чуть более половины (50,38%) от этого количества пришлось на отечественную марку GAZ, что составляет 37,9 тыс. единиц (-41,4% к 2021 году). Второе место занял еще один российский бренд – УАЗ (13,3 тыс. шт.; -23%). В ТОП-5 также попали: американский Ford (7,4 тыс. шт.; -63,6%), отечественная LADA (7 тыс. шт. шт.; -53,1%) и французский Peugeot (1,9 тыс. шт.; -70,7%).

Результаты 10 марок-лидеров российского рынка LCV по итогам 2022 года представлены в таблице 1. Все они показывают отрицательную динамику, а сильнее всего среди них «просел» немецкий Volkswagen (-77,4%).

Табл. 1. ТОП-10 марок на рынке новых LCV в 2022 году (шт.)

ТОП-10 марок

Лидерство в модельном рейтинге принадлежит GAZ Gazelle NEXT, которая была куплена в объеме 20,6 тыс. экземпляров – на 41% меньше, чем в 2021 году. При этом рыночная доля данной модели составила свыше четверти (27,39%).

Второе место сохранил Ford Transit, который за весь прошлый год разошелся тиражом в 7,4 тыс. штук (-63,6%). И это единственная иномарка в десятке моделей-лидеров. Причем все они демонстрируют падение по отношению к результатам 2021 года. Более подробная информация о самых популярных моделях рынка новых LCV в РФ представлена в таблице 2.

Табл. 2. ТОП-10 моделей на рынке новых LCV в 2022 году (шт.)

ТОП-10 моделей

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиипродажилегкие коммерческие автомобилимодели-лидерымарки-лидеры

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно