Рынок новых LCV в 2022 году: ТОП-10 марок и моделей

10 января 2023 года
В 2022 году в нашей стране было куплено 75,2 тыс. новых легких коммерческих автомобилей (LCV), что на 47,8% меньше, чем в 2021-м. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.
Чуть более половины (50,38%) от этого количества пришлось на отечественную марку GAZ, что составляет 37,9 тыс. единиц (-41,4% к 2021 году). Второе место занял еще один российский бренд – УАЗ (13,3 тыс. шт.; -23%). В ТОП-5 также попали: американский Ford (7,4 тыс. шт.; -63,6%), отечественная LADA (7 тыс. шт. шт.; -53,1%) и французский Peugeot (1,9 тыс. шт.; -70,7%).
Результаты 10 марок-лидеров российского рынка LCV по итогам 2022 года представлены в таблице 1. Все они показывают отрицательную динамику, а сильнее всего среди них «просел» немецкий Volkswagen (-77,4%).
Табл. 1. ТОП-10 марок на рынке новых LCV в 2022 году (шт.)
Лидерство в модельном рейтинге принадлежит GAZ Gazelle NEXT, которая была куплена в объеме 20,6 тыс. экземпляров – на 41% меньше, чем в 2021 году. При этом рыночная доля данной модели составила свыше четверти (27,39%).
Второе место сохранил Ford Transit, который за весь прошлый год разошелся тиражом в 7,4 тыс. штук (-63,6%). И это единственная иномарка в десятке моделей-лидеров. Причем все они демонстрируют падение по отношению к результатам 2021 года. Более подробная информация о самых популярных моделях рынка новых LCV в РФ представлена в таблице 2.
Табл. 2. ТОП-10 моделей на рынке новых LCV в 2022 году (шт.)
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ