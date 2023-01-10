Рынок новых LCV в 2022 году: ТОП-10 марок и моделей

10 января 2023 года

В 2022 году в нашей стране было куплено 75,2 тыс. новых легких коммерческих автомобилей (LCV), что на 47,8% меньше, чем в 2021-м. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Чуть более половины (50,38%) от этого количества пришлось на отечественную марку GAZ, что составляет 37,9 тыс. единиц (-41,4% к 2021 году). Второе место занял еще один российский бренд – УАЗ (13,3 тыс. шт.; -23%). В ТОП-5 также попали: американский Ford (7,4 тыс. шт.; -63,6%), отечественная LADA (7 тыс. шт. шт.; -53,1%) и французский Peugeot (1,9 тыс. шт.; -70,7%).

Результаты 10 марок-лидеров российского рынка LCV по итогам 2022 года представлены в таблице 1. Все они показывают отрицательную динамику, а сильнее всего среди них «просел» немецкий Volkswagen (-77,4%).

Табл. 1. ТОП-10 марок на рынке новых LCV в 2022 году (шт.)