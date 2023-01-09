Рынок новых легковых автомобилей в 2022 году: ТОП-25 марок и моделей

9 января 2023 года

Объем российского рынка новых легковых автомобилей по итогам 2022 года составил 626281 единицу, что на 58,7% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Лидером рынка осталась отечественная марка LADA, доля которой в минувшем году выросла почти до 28% (в 2021-м она была равна 22,25%). За весь 2022 год россияне купили 174688 новых легковых автомобилей LADA (-48,2% к 2021 году). Второе место и лидерство среди иномарок сохранил корейский бренд Kia (65691 шт.; -67%). В ТОП-5 также попали: корейский Hyundai (54017 шт.; -66%), французский Renault (40844 шт.; -68,7%) и китайский Chery (39256 шт.; -2%).

Результаты 25 марок-лидеров российского рынка по итогам 2022 года представлены в таблице 1. Рост среди них демонстрируют лишь два бренда из КНР – Geely (+8,4%) и EXEED (в 4,5 раза). Остальные 23 марки находятся «в минусе», причем сильнее всех «просел» японский Lexus (-84,8%).

Табл. 1. ТОП-25 марок на рынке новых легковых автомобилей в 2022 году (шт.)