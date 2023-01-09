Рынок новых легковых автомобилей в 2022 году: ТОП-25 марок и моделей

9 января 2023 года
Объем российского рынка новых легковых автомобилей по итогам 2022 года составил 626281 единицу, что на 58,7% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.
Лидером рынка осталась отечественная марка LADA, доля которой в минувшем году выросла почти до 28% (в 2021-м она была равна 22,25%). За весь 2022 год россияне купили 174688 новых легковых автомобилей LADA (-48,2% к 2021 году). Второе место и лидерство среди иномарок сохранил корейский бренд Kia (65691 шт.; -67%). В ТОП-5 также попали: корейский Hyundai (54017 шт.; -66%), французский Renault (40844 шт.; -68,7%) и китайский Chery (39256 шт.; -2%).
Результаты 25 марок-лидеров российского рынка по итогам 2022 года представлены в таблице 1. Рост среди них демонстрируют лишь два бренда из КНР – Geely (+8,4%) и EXEED (в 4,5 раза). Остальные 23 марки находятся «в минусе», причем сильнее всех «просел» японский Lexus (-84,8%).
Табл. 1. ТОП-25 марок на рынке новых легковых автомобилей в 2022 году (шт.)
Первенство в модельном рейтинге досталось LADA Granta – автомобили данного семейства в 2022 году разошлись тиражом в 87982 экземпляра. И это на 22% меньше, чем год назад. При этом рыночная доля «Гранты» выросла почти вдвое, в итоге чуть превысив 14%.
На второе место опустился лидер 2021 года – LADA Vesta. Машины этого семейства за год были куплены в количестве 32790 единиц (-71,2%). Лучшей иномаркой в стране снова стала Kia Rio – такие седаны и хэтчбеки нашли 23909 своих покупателей (-69,8%). Кроме них, в пятерку бестселлеров российского рынка по итогам 2022 года попали внедорожник LADA Niva Travel (19389 шт.; -25%) и кроссовер Chery Tiggo 7 PRO (19292 шт.; +55,7%; с учетом Tiggo 7).
Также стоит отметить, что наряду с Chery Tiggo 7 PRO положительную динамику имеют еще три «китайца» – Haval Jolion (+94,8%), Geely Coolray (+16,9%) и Geely Atlas Pro (в 4,1 раза). Более подробная информация о самых популярных моделях рынка РФ представлена в таблице 2.
Табл. 2. ТОП-25 моделей на рынке новых легковых автомобилей в 2022 году (шт.)
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ