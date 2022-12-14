Рынок легковых автомобилей с пробегом в ноябре 2022 года. ТОП-10 марок и моделей

14 декабря 2022 года
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в последний месяц осени нынешнего года россияне приобрели 460,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 6,4% меньше, чем в ноябре 2021-го.
Чуть более половины (50,6%) от этого объема пришлось на машины пяти марок. Так, лидирует на вторичном рынке все также отечественная LADA, доля которой в ноябре составила почти 23%. Это эквивалентно 105,2 тыс. купленных б/у автомобилей – на 10,4% ниже уровня ноября прошлого года. Второе место в рейтинге сохраняет японская Toyota, результат которой примерно вдвое меньше (53,3 тыс. шт.; -2,9%). Далее следуют корейские бренды Hyundai (25,6 тыс. шт.; -3,5%) и Kia (24,9 тыс. шт.; -2,2%). Замыкает ТОП-5 японский Nissan, объем вторичного рынка которого тоже сократился (-7,9% до 23,7 тыс. шт.).
Эксперты агентства обращают внимание, что 9 из 10 марок, вошедших в первую десятку по итогам ноября, демонстрируют отрицательную динамику. При этом сильнее всего она оказалась у Chevrolet (-13,6%). А вот рост показывает только японская Honda (+5,2%).
ТОП-10 МАРОК НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ
ЗА НОЯБРЬ 2022 ГОДА (шт.)
Самой популярной моделью среди б/у легковых автомобилей снова стал Ford Focus, объем покупок которого в ноябре чуть превысил 10 тыс. экземпляров, показав падение на 9,8%. Вторая строчка рейтинга принадлежит хэтчбеку LADA 2114 («Самара-2») с показателем 9,8 тыс. единиц (-11%). В пятерку самых популярных моделей по итогам ноября также попали: Hyundai Solaris (9,6 тыс. шт.; -3,6%), Kia Rio (9,4 тыс. шт.; -5,2%) и седан LADA 2170 «Приора» (8,5 тыс. шт.; -6,4%).
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ
ЗА НОЯБРЬ 2022 ГОДА (шт.)
За 11 месяцев нынешнего года в России было куплено 4,4 млн легковых автомобилей с пробегом. И это на 19,7% меньше, чем в январе – ноябре 2021 года. Отметим, что представленные в обеих таблицах марки и модели за этот период демонстрируют отрицательную динамику.
Фото: АВТОСТАТ