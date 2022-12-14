Рынок легковых автомобилей с пробегом в ноябре 2022 года. ТОП-10 марок и моделей

14 декабря 2022 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в последний месяц осени нынешнего года россияне приобрели 460,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 6,4% меньше, чем в ноябре 2021-го.

Чуть более половины (50,6%) от этого объема пришлось на машины пяти марок. Так, лидирует на вторичном рынке все также отечественная LADA, доля которой в ноябре составила почти 23%. Это эквивалентно 105,2 тыс. купленных б/у автомобилей – на 10,4% ниже уровня ноября прошлого года. Второе место в рейтинге сохраняет японская Toyota, результат которой примерно вдвое меньше (53,3 тыс. шт.; -2,9%). Далее следуют корейские бренды Hyundai (25,6 тыс. шт.; -3,5%) и Kia (24,9 тыс. шт.; -2,2%). Замыкает ТОП-5 японский Nissan, объем вторичного рынка которого тоже сократился (-7,9% до 23,7 тыс. шт.).

Эксперты агентства обращают внимание, что 9 из 10 марок, вошедших в первую десятку по итогам ноября, демонстрируют отрицательную динамику. При этом сильнее всего она оказалась у Chevrolet (-13,6%). А вот рост показывает только японская Honda (+5,2%).

ТОП-10 МАРОК НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ

ЗА НОЯБРЬ 2022 ГОДА (шт.)