Рынок новых легковых автомобилей в ноябре 2022 года: ТОП-25 марок и моделей

2 декабря 2022 года

Объем российского рынка новых легковых автомобилей в ноябре 2022 года составил 51 525 единиц, что на 48,8% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Лидером рынка остается отечественная марка LADA, доля которой в ноябре выросла до 41% (год назад было 20,8%). В прошлом месяце россияне купили 21 107 новых легковых автомобилей LADA. Второе место и лидерство среди иномарок завоевал китайский бренд Chery (5 537 шт.). В ТОП-5 также попали: Haval (4 467 шт.), Geely (3 351 шт.) и Kia (3 251 шт.).

Результаты 25 марок-лидеров российского рынка по итогам ноября представлены в таблице 1. Рост среди них демонстрируют 9 брендов, а самый сильный показывает EXEED (в 4,4 раза). Остальные 16 марок находятся «в минусе», причем сильнее всех «просел» немецкий BMW (-92,2%).

Что касается итогов 11 месяцев 2022 года, то за этот период жители РФ приобрели 569 536 новых легковых машин – на 58,8% меньше, чем в январе – ноябре прошлого года. И тут положительную динамику имеют лишь три китайских производителя – EXEED (рост в 4,8 раза), Geely (+0,6%) и Great Wall (+0,4%). А самое глубокое падение – у японского Lexus (-84,7%).

Табл. 1. ТОП-25 марок на рынке новых легковых автомобилей в ноябре 2022 года (шт.)