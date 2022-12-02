Рынок новых легковых автомобилей в ноябре 2022 года: ТОП-25 марок и моделей

2 декабря 2022 года
Объем российского рынка новых легковых автомобилей в ноябре 2022 года составил 51 525 единиц, что на 48,8% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.
Лидером рынка остается отечественная марка LADA, доля которой в ноябре выросла до 41% (год назад было 20,8%). В прошлом месяце россияне купили 21 107 новых легковых автомобилей LADA. Второе место и лидерство среди иномарок завоевал китайский бренд Chery (5 537 шт.). В ТОП-5 также попали: Haval (4 467 шт.), Geely (3 351 шт.) и Kia (3 251 шт.).
Результаты 25 марок-лидеров российского рынка по итогам ноября представлены в таблице 1. Рост среди них демонстрируют 9 брендов, а самый сильный показывает EXEED (в 4,4 раза). Остальные 16 марок находятся «в минусе», причем сильнее всех «просел» немецкий BMW (-92,2%).
Что касается итогов 11 месяцев 2022 года, то за этот период жители РФ приобрели 569 536 новых легковых машин – на 58,8% меньше, чем в январе – ноябре прошлого года. И тут положительную динамику имеют лишь три китайских производителя – EXEED (рост в 4,8 раза), Geely (+0,6%) и Great Wall (+0,4%). А самое глубокое падение – у японского Lexus (-84,7%).
Табл. 1. ТОП-25 марок на рынке новых легковых автомобилей в ноябре 2022 года (шт.)
Лидерство в модельном рейтинге сохраняет LADA Granta – автомобили данного семейства в ноябре разошлись тиражом в 12 780 экземпляров. И это в 2,2 раза больше, чем год назад.
Если доля «Гранты» равна почти четверти рынка, то у ближайших преследователей она примерно в 4 раза меньше. Так, внедорожник LADA Niva Travel был куплен в количестве 3 308 единиц, что соответствует 6,4% от общего объема. Лучшей иномаркой на этот раз стал китайский кроссовер Chery Tiggo 7 PRO, результат которого в последний месяц осени составил 3 192 автомобиля (доля – 6,2%). В пятерку лидеров также вошли внедорожник LADA Niva Legend (2 824 шт.) и кроссовер Haval Jolion (2 166 шт.).
Все перечисленные модели демонстрируют положительную динамику, но в ТОП-25 сильнее других рыночные объемы в ноябре выросли у EXEED VX – почти в 17 раз (на низкой базе прошлого периода). А вот из тех моделей, которые показывают падение, самая худшая ситуация наблюдается у Hyundai Solaris (-88,7%).
Более подробная информация о самых популярных автомобилях российского рынка за ноябрь и 11 месяцев представлена в таблице 2.
Табл. 2. ТОП-25 моделей на рынке новых легковых автомобилей в ноябре 2022 года (шт.)
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ