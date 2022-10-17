Рынок легковых автомобилей с пробегом в сентябре 2022 года

17 октября 2022 года

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам сентября 2022 года составил 459,4 тыс. единиц. Как отмечают эксперты агентства, это на 20,2% меньше, чем за тот же месяц прошлого года.

Лидерство на вторичном рынке сохраняет отечественная марка LADA, на долю которой в первый осенний месяц пришлось порядка четверти (23,2%) от общего объема. В количественном выражении это составило 106,4 тыс. штук, что на 23,6% ниже уровня сентября 2021-го. Лучшей среди иномарок по-прежнему остается японская Toyota, чей результат оказался равен 52 тыс. подержанных экземпляров (-14,1%). Далее следуют корейские бренды Hyundai (26,2 тыс. шт.; -20,3%) и Kia (25,1 тыс. шт.; -22,4%). Замыкает ТОП-5 японский Nissan, перепродажи машин которого тоже снизились (-20,1% до 23,9 тыс. шт.).

Эксперты также обращают внимание, что все марки, вошедшие в первую десятку по итогам сентября 2022 года, демонстрируют отрицательную динамику. Сильнее всего она оказалась у Chevrolet (-27,2%), а менее других «просела» японская Honda (-3,9%).

ТОП-10 МАРОК НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ

ЗА СЕНТЯБРЬ 2022 ГОДА (шт.)