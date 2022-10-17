Рынок легковых автомобилей с пробегом в сентябре 2022 года

17 октября 2022 года
Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам сентября 2022 года составил 459,4 тыс. единиц. Как отмечают эксперты агентства, это на 20,2% меньше, чем за тот же месяц прошлого года.
Лидерство на вторичном рынке сохраняет отечественная марка LADA, на долю которой в первый осенний месяц пришлось порядка четверти (23,2%) от общего объема. В количественном выражении это составило 106,4 тыс. штук, что на 23,6% ниже уровня сентября 2021-го. Лучшей среди иномарок по-прежнему остается японская Toyota, чей результат оказался равен 52 тыс. подержанных экземпляров (-14,1%). Далее следуют корейские бренды Hyundai (26,2 тыс. шт.; -20,3%) и Kia (25,1 тыс. шт.; -22,4%). Замыкает ТОП-5 японский Nissan, перепродажи машин которого тоже снизились (-20,1% до 23,9 тыс. шт.).
Эксперты также обращают внимание, что все марки, вошедшие в первую десятку по итогам сентября 2022 года, демонстрируют отрицательную динамику. Сильнее всего она оказалась у Chevrolet (-27,2%), а менее других «просела» японская Honda (-3,9%).
ТОП-10 МАРОК НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ
ЗА СЕНТЯБРЬ 2022 ГОДА (шт.)
Самой популярной моделью среди б/у легковых автомобилей в начале осени стала LADA 2114 (хэтчбек семейства «Самара – 2»). Ее объем покупок составил 10,2 тыс. экземпляров, показав падение на 19,5%. Практически столько же у Hyundai Solaris (10,2 тыс. шт.; -19,3%). В пятерку лидеров также попали Ford Focus (10,1 тыс. шт.; -23,6%), Kia Rio (9,8 тыс. шт.; -21,9%) и седан LADA 2170 «Приора» (8,8 тыс. шт.; -20,4%).
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ
ЗА СЕНТЯБРЬ 2022 ГОДА (шт.)
По итогам 9 месяцев нынешнего года вторичный рынок демонстрирует сопоставимое с сентябрьским падение. Так, объем купленных легковых автомобилей с пробегом за это время составил 3,5 млн штук, что на 20,7% меньше, чем в январе – сентябре 2021 года.
Фото: АВТОСТАТ