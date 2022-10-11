Рынок новых грузовых автомобилей в сентябре 2022 года

11 октября 2022 года

Объем российского рынка новых грузовых автомобилей по итогам сентября 2022 года составил 7 248 единиц, что на 13,5% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. А по отношению к августу нынешнего года этот сегмент российского авторынка показывает рост на 2,2%.

Лидером рынка грузовиков остается отечественная марка KAMAZ, доля которой в сентябре увеличилась до 37,1% (год назад она составляла 34%). В прошлом месяце в РФ было куплено 2 686 новых «камазов». Далее следуют сразу четыре китайских бренда – Shacman (1 073 шт.), FAW (646 шт.), SITRAK (452 шт.) и Howo (398 шт.), доли которых за год выросли еще существеннее. Так, Shacman нарастил свое присутствие на рынке новых грузовых автомобилей в нашей стране с 3,9% (в сентябре 2021 года) до 14,8% (в сентябре 2022-го), FAW – с 1,5% до 8,9%, Howo – с 2,6% до 5,5%. При этом SITRAK год назад вообще не был представлен на нашем рынке, а сейчас находится на четвертом месте рейтинга. За месяц продукция этой марки разошлась тиражом в 452 автомобиля, что соответствует доле рынка в 6,2%.

Результаты 10 марок-лидеров российского рынка за сентябрь представлены в таблице 1. Отметим, что половина участников этого рейтинга (5 из 10) находятся «в плюсе», и все они представляют КНР. Самый большой рост в десятке лидеров продемонстрировал китайский FAW (в 5,1 раза), а самое сильное падение зафиксировано у отечественного GAZ (-57,5%).

Что касается итогов 9 месяцев 2022 года, то за этот период объем российского рынка новых грузовых автомобилей составил 58,7 тыс. единиц – на 19,2% меньше, чем в январе – сентябре прошлого года. И здесь еще больше брендов, продемонстрировавших положительную динамику: шесть из десяти. К Shacman, Howo, FAW, JAC и Hongyan добавился еще и отечественный Ural. А вот GAZ, как и в сентябре, «просел» сильнее других (-43,4%).

Табл. 1. ТОП-10 марок на рынке новых грузовиков в сентябре 2022 года (шт.)