Рынок новых легковых автомобилей в сентябре 2022 года

5 октября 2022 года

Объем российского рынка новых легковых автомобилей по итогам сентября 2022 года составил 44 398 единиц, что на 60,4% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. При этом эксперты отмечают, что по отношению к августу нынешнего года российский авторынок показывает небольшой рост (+4%).

Лидером рынка остается отечественная марка LADA, доля которой в первый месяц осени выросла до 39,4% (год назад было 14,2%). В прошлом месяце россияне купили 17 490 новых легковых автомобилей LADA. Второе место и лидерство среди иномарок завоевал китайский бренд Chery (3 850 шт.). В ТОП-5 также попали: Kia (3 291 шт.), Haval (3 176 шт.) и Hyundai (2 808 шт.).

Результаты 25 марок-лидеров российского рынка за сентябрь представлены в таблице 1. При этом рост среди них демонстрируют только LADA (+9,8%) и пять брендов из КНР – Haval (+3,6%), Geely (+3,3%), EXEED (в 7,4 раза), Changan (+17,2%) и JAC (+16,5%). А вот сильнее всех здесь «просел» немецкий BMW (-95%).

Что касается итогов 9 месяцев 2022 года, то за этот период жители РФ приобрели 474 703 новых легковых машины – на 59,2% меньше, чем в январе – сентябре прошлого года. И тут положительную динамику сохраняют лишь две марки – тот же EXEED (в 4,8 раза) и корейский Genesis (+1,5%). А самое глубокое падение показывает немецкий Volkswagen (-75,4%).

Табл. 1. ТОП-25 марок на рынке новых легковых автомобилей в сентябре 2022 года (шт.)