Рынок новых легковых автомобилей в сентябре 2022 года

5 октября 2022 года
Объем российского рынка новых легковых автомобилей по итогам сентября 2022 года составил 44 398 единиц, что на 60,4% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. При этом эксперты отмечают, что по отношению к августу нынешнего года российский авторынок показывает небольшой рост (+4%).
Лидером рынка остается отечественная марка LADA, доля которой в первый месяц осени выросла до 39,4% (год назад было 14,2%). В прошлом месяце россияне купили 17 490 новых легковых автомобилей LADA. Второе место и лидерство среди иномарок завоевал китайский бренд Chery (3 850 шт.). В ТОП-5 также попали: Kia (3 291 шт.), Haval (3 176 шт.) и Hyundai (2 808 шт.).
Результаты 25 марок-лидеров российского рынка за сентябрь представлены в таблице 1. При этом рост среди них демонстрируют только LADA (+9,8%) и пять брендов из КНР – Haval (+3,6%), Geely (+3,3%), EXEED (в 7,4 раза), Changan (+17,2%) и JAC (+16,5%). А вот сильнее всех здесь «просел» немецкий BMW (-95%).
Что касается итогов 9 месяцев 2022 года, то за этот период жители РФ приобрели 474 703 новых легковых машины – на 59,2% меньше, чем в январе – сентябре прошлого года. И тут положительную динамику сохраняют лишь две марки – тот же EXEED (в 4,8 раза) и корейский Genesis (+1,5%). А самое глубокое падение показывает немецкий Volkswagen (-75,4%).
Табл. 1. ТОП-25 марок на рынке новых легковых автомобилей в сентябре 2022 года (шт.)
Лидерство в модельном рейтинге сохранила LADA Granta – автомобили данного семейства в сентябре разошлись тиражом в 12 156 экземпляров. И это в 3,7 раза больше, чем в сентябре 2021 года. При этом доля «Гранты» на рынке составляет 27,4%, а ближайшие преследователи имеют более чем 5-кратное отставание.
Лучшей иномаркой на этот раз стал кроссовер Chery Tiggo 7 PRO, который в начале осени был куплен в количестве 2 224 единиц – на 33,7% больше, чем год назад. Это позволило ему занять второе место в общем зачете. Третья позиция принадлежит кроссоверу Haval Jolion (2 070 шт.), который тоже демонстрирует рост (в 3,1 раза). Замкнули ТОП-5 LADA Niva Legend (2 054 шт.) и Geely Coolray (1 426 шт.), также имеющие положительную динамику (+116,4% и +28,8% соответственно).
Кроме них, «в плюсе» оказались еще четыре модели – Geely Atlas PRO (+175,1%), EXEED TXL (+208,7%), Geely Tugella (+259,6%) и Kia Seltos (+14%). Остальные модели показывают падение, а сильнее всех в сентябре «провалился» Kia Rio (-90,2%).
Более подробная информация о самых популярных автомобилях российского рынка за сентябрь представлена в таблице 2.
Табл. 2. ТОП-25 моделей на рынке новых легковых автомобилей в сентябре 2022 года (шт.)
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ