Рынок новых легковых автомобилей в августе 2022 года

5 сентября 2022 года
Объем российского рынка новых легковых автомобилей по итогам августа 2022 года составил 42 593 единицы, что на 63,6% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» после обработки и анализа соответствующей информации АО «Электронный паспорт». При этом эксперты отмечают, что по отношению к июлю нынешнего года российский авторынок показывает рост (+20%).
Лидером рынка остается отечественная марка LADA, доля которой в августе выросла до 36,9% (год назад было 19,6%). В прошлом месяце россияне купили 15 737 новых легковых автомобилей LADA. Второе место и лидерство среди иномарок сохранил корейский бренд Kia (3 872 шт.), доля которого, напротив, уменьшилась – с 15,4% до 9,1%. В ТОП-5 попали и три китайских компании, рыночные объемы каждой из которых в последний месяц лета составили в районе 3 тысяч машин.
Результаты 25 марок-лидеров российского рынка за август представлены в таблице 1. При этом рост среди них демонстрируют только четыре бренда из КНР – EXEED (в 8,7 раза), JAC (в 2,5 раза), Geely (+35,5%) и Haval (+32,5%). А вот сильнее всех здесь «просел» немецкий BMW (-95,7%).
Что касается итогов 8 месяцев 2022 года, то за этот период жители РФ приобрели 430 305 новых легковых машин – на 59,1% меньше, чем в январе – августе прошлого года. И тут положительную динамику имеют лишь две марки – тот же EXEED (в 4,4 раза) и корейский Genesis (+21,3%). А самое глубокое падение показывает немецкий Volkswagen (-74,1%).
Табл. 1. ТОП-25 марок на рынке новых легковых автомобилей в августе 2022 года (шт.)
Лидерство в модельном рейтинге сохранила LADA Granta – автомобили данного семейства в августе разошлись тиражом в 11 302 экземпляра. И это на 73,4% больше, чем в августе 2021 года. При этом доля «Гранты» на рынке уже превысила четверть (26,5%), а ближайшие преследователи имеют более чем 5-кратное отставание.
Лучшей иномаркой на этот раз стал кроссовер Haval Jolion, который в конце лета был куплен в количестве 2 049 единиц – в 2,9 раза больше, чем год назад. Это позволило ему занять второе место в общем зачете. А вот на третью позицию опустилась LADA Vesta (1 880 шт.), демонстрирующая падение на 83,9%. Замкнули ТОП-5 еще два «китайца» – Geely Coolray и Chery Tiggo 7 PRO (1 599 и 1 595 шт. соответственно), показывающие рост на 93,3% и 12,8%.
Также «в плюсе» оказались еще две кроссовера Geely – Atlas PRO и Tugella, которые нарастили свои объемы по сравнению с августом 2021-го в 15,6 и 3,9 раза соответственно. Остальные модели (среди 25 лидеров рынка) показывают падение, а сильнее всех в августе «провалился» кроссовер Renault Duster (-88,8%).
Более подробная информация о самых популярных автомобилях российского рынка за август представлена в таблице 2.
Табл. 2. ТОП-25 моделей на рынке новых легковых автомобилей в августе 2022 года (шт.)
Источник: данные – АО «Электронный паспорт»; обработка – ООО «АВТОСТАТ».
Фото: АВИЛОН