Рынок новых легковых автомобилей в августе 2022 года

5 сентября 2022 года

Объем российского рынка новых легковых автомобилей по итогам августа 2022 года составил 42 593 единицы, что на 63,6% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» после обработки и анализа соответствующей информации АО «Электронный паспорт». При этом эксперты отмечают, что по отношению к июлю нынешнего года российский авторынок показывает рост (+20%).

Лидером рынка остается отечественная марка LADA, доля которой в августе выросла до 36,9% (год назад было 19,6%). В прошлом месяце россияне купили 15 737 новых легковых автомобилей LADA. Второе место и лидерство среди иномарок сохранил корейский бренд Kia (3 872 шт.), доля которого, напротив, уменьшилась – с 15,4% до 9,1%. В ТОП-5 попали и три китайских компании, рыночные объемы каждой из которых в последний месяц лета составили в районе 3 тысяч машин.

Результаты 25 марок-лидеров российского рынка за август представлены в таблице 1. При этом рост среди них демонстрируют только четыре бренда из КНР – EXEED (в 8,7 раза), JAC (в 2,5 раза), Geely (+35,5%) и Haval (+32,5%). А вот сильнее всех здесь «просел» немецкий BMW (-95,7%).

Что касается итогов 8 месяцев 2022 года, то за этот период жители РФ приобрели 430 305 новых легковых машин – на 59,1% меньше, чем в январе – августе прошлого года. И тут положительную динамику имеют лишь две марки – тот же EXEED (в 4,4 раза) и корейский Genesis (+21,3%). А самое глубокое падение показывает немецкий Volkswagen (-74,1%).

Табл. 1. ТОП-25 марок на рынке новых легковых автомобилей в августе 2022 года (шт.)