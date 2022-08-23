Рынок автомобилей с пробегом за 7 месяцев 2022 года. ТОП-30 регионов России

23 августа 2022 года

По итогам 7 месяцев нынешнего года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 2,6 млн единиц. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 21,5% меньше, чем в январе – июле 2021 года.

Лидерами вторичного рынка среди субъектов РФ традиционно являются Москва и Подмосковье, которым суммарно принадлежит около 13% от всех купленных б/у машин в стране. По итогам 7 месяцев первое место в региональном рейтинге занимает Москва, объем вторичного рынка которой составил 173,2 тыс. экземпляров. Немногим меньший результат имеет Подмосковье – 160,9 тыс. единиц. При этом московский авторынок упал на 10,5%, а подмосковный – на 20,9%.

Краснодарский край с долей рынка чуть более 5% находится на третьем месте рейтинга. За указанный период здесь было куплено 132,6 тыс. подержанных автомобилей (-18,6%). Четвертый по объему в стране – рынок Санкт-Петербурга – снизился на 15,7% до 105,6 тыс. штук. Пятерку лидеров замыкает Ростовская область, жители которой в январе – июле приобрели 76 тыс. б/у машин (-17%).

В ТОП-10 субъектов РФ по объему рынка легковых автомобилей с пробегом за указанный период также вошли: Башкортостан (69,2 тыс. шт.; -26,9%), Свердловская область (69,2 тыс. шт.; -27,4%), Татарстан (66 тыс. шт.; -21%), Новосибирская область (62 тыс. шт.; -23,5%) и Челябинская область (62 тыс. шт.; -27,4%). На перечисленные регионы приходится порядка 38% от всего объема российского вторичного рынка.

Отметим, что почти весь ТОП-30 регионов, лидирующих по объему рынка подержанных машин, закончил отчетный период с отрицательной динамикой. Исключение составил только Дагестан, вторичный рынок которого вырос на 0,8%. Еще в 10 субъектах РФ рыночное падение оказалось меньше, чем в целом по стране. А вот сильнее всего вторичный рынок упал в Пермском крае (-30%).

ТОП-30 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В ЯНВАРЕ – ИЮЛЕ 2022 ГОДА