Рынок новых легковых автомобилей в июле 2022 года

3 августа 2022 года

Объем российского рынка новых легковых автомобилей по итогам июля 2022 года составил 35 583 единицы, что в 4 раза меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» после обработки и анализа соответствующей информации АО «Электронный паспорт». При этом эксперты отмечают, что по отношению к июню нынешнего года российский авторынок показывает рост (+9%).

Лидером рынка остается отечественная марка LADA, доля которой в июле увеличилась до 29,2% (год назад было 25%). В прошлом месяце россияне купили 10 400 новых легковых автомобилей LADA. Свои позиции в тройке лидеров сохраняют корейские бренды Kia (4 004 шт.) и Hyundai (3 397 шт.), доля которых, напротив, снижается. А вот следующие за ними три китайских марки – Chery, Geely, Haval – резко нарастили ее (в 2,5 – 3,5 раза).

Результаты 25 марок-лидеров российского рынка за июль представлены в таблице 1. При этом рост среди них демонстрируют лишь два китайских бренда – EXEED (в 7 раз) и JAC (+27,4%). Остальные находятся «в минусе», а сильнее других «просел» немецкий BMW (-94,3%).

Что касается итогов 7 месяцев 2022 года, то за этот период жители РФ приобрели 387 712 новых легковых машин – на 58,5% меньше, чем в январе – июле прошлого года. И здесь положительную динамику имеют тоже две марки – тот же EXEED (в 3,9 раза) и корейский Genesis (+49,7%). А наиболее глубокое падение показывает немецкий Volkswagen (-72,3%).

Табл. 1. ТОП-25 марок на рынке новых легковых автомобилей в июле 2022 года (шт.)