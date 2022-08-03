Рынок новых легковых автомобилей в июле 2022 года

3 августа 2022 года
Объем российского рынка новых легковых автомобилей по итогам июля 2022 года составил 35 583 единицы, что в 4 раза меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» после обработки и анализа соответствующей информации АО «Электронный паспорт». При этом эксперты отмечают, что по отношению к июню нынешнего года российский авторынок показывает рост (+9%).
Лидером рынка остается отечественная марка LADA, доля которой в июле увеличилась до 29,2% (год назад было 25%). В прошлом месяце россияне купили 10 400 новых легковых автомобилей LADA. Свои позиции в тройке лидеров сохраняют корейские бренды Kia (4 004 шт.) и Hyundai (3 397 шт.), доля которых, напротив, снижается. А вот следующие за ними три китайских марки – Chery, Geely, Haval – резко нарастили ее (в 2,5 – 3,5 раза).
Результаты 25 марок-лидеров российского рынка за июль представлены в таблице 1. При этом рост среди них демонстрируют лишь два китайских бренда – EXEED (в 7 раз) и JAC (+27,4%). Остальные находятся «в минусе», а сильнее других «просел» немецкий BMW (-94,3%).
Что касается итогов 7 месяцев 2022 года, то за этот период жители РФ приобрели 387 712 новых легковых машин – на 58,5% меньше, чем в январе – июле прошлого года. И здесь положительную динамику имеют тоже две марки – тот же EXEED (в 3,9 раза) и корейский Genesis (+49,7%). А наиболее глубокое падение показывает немецкий Volkswagen (-72,3%).
Табл. 1. ТОП-25 марок на рынке новых легковых автомобилей в июле 2022 года (шт.)
В модельном рейтинге по итогам июля первые две позиции занимают LADA Granta и Vesta, которым суммарно принадлежит около четверти рынка. При этом «Гранта» имеет трехкратный отрыв от «Весты».
Лучшей иномаркой в России по-прежнему остается Kia Rio, занимающая третье место в общем зачете. А на четвертую строчку в июле поднялся китайский кроссовер Geely Coolray. Отметим также, что в ТОП-10 попали еще три «китайца» – Haval Jolion, Chery Tiggo 7 PRO и Chery Tiggo 4.
Кстати, Haval Jolion и еще два кроссовера из КНР – Geely Atlas PRO и Geely Tugella – смогли нарастить свои объемы по сравнению с июлем 2021-го (то же самое наблюдается и по итогам 7 месяцев). Остальные модели (среди 25 лидеров рынка) показывают падение: в июле сильнее всех «провалился» лифтбек Skoda Rapid (-88,5%), а с начала года – его «собрат» Volkswagen Polo (-71,3%).
Более подробная информация о самых популярных моделях российского авторынка за июль представлена в таблице 2.
Табл. 2. ТОП-25 моделей на рынке новых легковых автомобилей в июле 2022 года (шт.)
Источник: данные – АО «Электронный паспорт»; обработка – ООО «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ
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vladvoyn