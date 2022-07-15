«АВТОСТАТ Оперативка. Итоги 1 полугодия 2022 года. Тренды и прогнозы»

15 июля на канале «Автостат ТВ» прошел прямой эфир «АВТОСТАТ Оперативка», в ходе которой все зрители могли не только получить актуальную информацию о состоянии авторынка в первом полугодии 2022 года, но и задать экспертам свои вопросы.

В ходе «оперативки» директор агентства Сергей Целиков привел несколько ключевых цифр и фактов, характеризующих положение дел на рынке. Так, анализ статистики ежемесячных продаж легковых автомобилей позволил экспертам предположить, что рынок в данном сегменте в мае достиг «дна», от которого теперь он может оттолкнуться. За истекшие полгода максимальный объем реализации легковых автомобилей был отмечен в феврале – почти 100 тысяч единиц. Затем началось падение рынка – до мая включительно (27,5 тыс. шт.). В июне продажи оказались уже выше – около 33 тысяч штук. Однако эксперты не торопятся видеть в этом росте устойчивый тренд, поскольку май – это короткий рабочий месяц, из-за большого количества праздничных дней. Более внятная картина по восстановлению рынка будет видна осенью.

Еще один тренд, отмеченный экспертами: по итогам полугодия премиальный сегмент упал больше, чем массовый (-61% против -55%). Падение демонстрируют практически все марки из присутствующих на рынке. Исключением стали лишь китайский EXEED и корейский Genesis. Обе марки демонстрируют рост, но исключительно на низкой базе прошлого периода. Самое большое падение среди массовых брендов – у Skoda и Volkswagen (около 70% у обоих), а в премиум-сегменте Lexus упал на 77%.

Автокредиты

Ситуация с выдачей автокредитов в нашей стране понемногу начинает меняться. Объемы выдачи (как в денежном, так и в количественном выражении) кредитов на новые автомобили, резко рухнувшие в марте 2022 года, в мае и июне слегка подросли. Об этом в ходе «оперативки» рассказал исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. В марте выдачи автокредитов на новые автомобили резко снизились: в количественном отношении на 88% (по сравнению с прошлым годом), в рублевом – на 83%. Напомним, что в это время ставка рефинансирования, установленная Центробанком, была на уровне 20%. Это привело к тому, что выдачи автокредитов почти прекратились. В апреле ситуация по выдаче автокредитов оставалась тяжелой: падение усилилось еще на 2 процентных пункта – до 90% и 85% соответственно. Однако уже в мае обе кривые пошли вверх: эксперты отметили небольшое изменение в лучшую сторону, как в рублевом, так и в количественном выражении. В июне тенденция к улучшению продолжилась и связано это с уменьшением ставки ЦБ. И хотя до прошлогодних объемов пока далеко (в количественном выражении они стали меньше почти в 4 раза), но с учетом заявленной господдержки, запущенной на авторынок буквально вчера, 14 июля, сейчас есть полная уверенность, что с помощью объявленных льготных автокредитов в июле тренд к улучшению ситуации сохранится. На данный момент, если учесть, что в среднем в месяц на авторынке в России реализуется около 30 тысяч новых машин, и около 10 тысяч из них – с помощью автокредитов, получается, что практически каждый третий новый автомобиль был куплен в кредит.

Рынок LCV и грузовиков

Объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) за истекшие полгода составил 40,3 тыс. шт. (-39,2% к прошлогоднему результату). Тут до марта 2022 года отмечалась положительная динамика, с марта данный сегмент рынка ушел «в минус». Самое глубокое падение отмечено в мае (-72,4%), в июне положение несколько улучшилось. Что касается грузовых автомобилей, то здесь итог шести месяцев – 37,7 тыс. реализованных автомобилей. До марта тут тоже наблюдался рост, а потом началось падение, хоть и не такое сильное, как на рынке легковых машин и LCV. Самое глубокое падение отмечено в апреле (-44%). В мае и июне динамика немного улучшилась.

Производство

Год назад на весну пришелся пик производства легковых автомобилей. Так, в апреле на предприятиях России, Белоруссии и Казахстана было произведено 143,4 тыс. машин, предназначенных для российского рынка. А весной 2022 года был установлен своего рода антирекорд, например, в апреле производство в данном сегменте снизилось в 7 раз – до 20 тысяч единиц. В мае оно и вовсе упало до 11 тысяч штук. Что касается итогов 6 месяцев 2022 года, то за этот период для внутреннего рынка страны произведено 275 358 легковых автомобилей (падение на 60,5% по сравнению с показателем годичной давности), 54 488 легких коммерческих автомобилей (-30,8%) и 49 340 грузовых машин (-15,8%).

Импорт

Параллельный импорт приобретает все большее значение, потому что даже дилеры стали ввозить автомобили. Пока это лишь капля в море – машины ввозят через Казахстан, Белоруссию, Грузию, Южную Корею, Эмираты – но значение этого для рынка с каждой новой неделей все возрастает. В июне, например, только Chery завезли почти 2,3 тыс. машин, Geely – около 1,4 тыс. (в основном из Белоруссии, где их выпускают). В ТОП-10 марок в июне, импорт которых составил более 100 единиц, вошли также Hyundai, EXEED, Mitsubishi, Kia, Changan, Toyota, Subaru и Infiniti. Импорт суммарно небольшой, но он идет.

Кстати, о параллельном импорте мы подробно поговорим на следующем нашем форуме – «Параллельный импорт: автомобили, компоненты, запчасти», который пройдет уже 16 августа. С нашей стороны, это будет первое масштабное событие по такой актуальной теме. С некоторыми подробностями предстоящего мероприятия вы можете ознакомиться здесь: https://parallel-import.autostat.ru/. Там же можно и зарегистрироваться!

Электромобили

Пожалуй, это единственный сегмент, который на этом глубоко упавшем рынке новых автомобилей демонстрирует рост. Естественно, этот рост на очень низкой базе. За полгода было продано 1278 электрокаров (на 53% больше, чем в прошлом году). Эксперты объясняют это тем, что с 1 января в стране вернули пошлины на ввоз электромобилей. И зная об этом, дилеры заранее успели завезти машины, многие из которых поставлены на учет уже в этом году или продолжают ставиться и сейчас. Изменился и рейтинг лидеров. На первое место по итогам полугодия вышла Tesla, которую ввозили очень активно. С результатом 594 единицы она оттеснила на второе и третье места Audi (178 шт.) и Porsche (139 шт.) соответственно.

Прогнозы

По ситуации на данный момент аналитики полагают, что за весь 2022 год в России будет реализовано 600 тысяч новых легковых автомобилей – то есть, примерно в 2,5 раза меньше, чем в 2021 году. Озвученные показатели соответствуют базовому сценарию прогноза рынка, который подготовили эксперты агентства. Есть еще оптимистичный и пессимистичные сценарии, а также прогноз по рынку коммерческой техники. Об этом и многом другом вы можете узнать из видеозаписи «АВТОСТАТ Оперативки», которая доступна на нашем видеоканале: https://www.youtube.com/watch?v=Qq421dUx6UU&t=323s.