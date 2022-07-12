Рынок новых легковых автомобилей в 1 полугодии 2022 года. ТОП-30 регионов РФ

12 июля 2022 года

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с АО «Электронный паспорт» провели исследование рынка новых легковых автомобилей в России по итогам 1 полугодия нынешнего года. Результаты исследования показывают, что его объем составил 352,1 тыс. единиц, что на 55,6% меньше, чем за первые шесть месяцев 2021 года.

Лидерами среди субъектов РФ традиционно являются Москва и Подмосковье, которым суммарно принадлежит более 25% всего рынка новых автомобилей в стране. По итогам января – июня 2022 года первое место в региональном рейтинге сохраняет Москва, объем рынка которой составил 57,2 тыс. экземпляров, что соответствует доле в 16,3%. При этом отметим, что столичный рынок упал на 48,9%.

Московская область с долей рынка в 8,8% занимает вторую строчку рейтинга, что соответствует 31 тыс. автомобилей. Здесь рынок упал на 56%. Санкт-Петербург – на третьем месте с результатом 24,8 тыс. реализованных легковых машин и падением на 55,7%. Доля Северной столицы в общих продажах составила 7%.



Краснодарский край с долей рынка 4,5% лидирует среди нестоличных регионов, а в общем рейтинге он находится на четвертом месте. За полугодие здесь было куплено 15,8 тыс. новых автомобилей, что на 54,4% меньше, чем год назад. Пятерку лидеров замыкает Татарстан, рынок которого упал на 60% до 13,1 тыс. штук, что эквивалентно доле в 3,7%.

В ТОП-10 субъектов РФ по объему рынка новых легковых автомобилей за первые шесть месяцев текущего года также вошли: Самарская область (10,1 тыс. шт.; -57,3%), Свердловская область (9,5 тыс. шт.; -60,3%), Башкортостан (9,3 тыс. шт.; -64,3%), Ростовская область (9,3 тыс. шт.; -53,6%) и Челябинская область (8,3 тыс. шт.; -60,5%). На перечисленную десятку регионов приходится более половины от общего объема российского рынка новых автомобилей (53,6%).

Отметим, что падение рынка новых легковых автомобилей зафиксировано во всех 30 представленных субъектах РФ. Минимальное снижение – в Иркутской области (-44,8%). Москва по этому показателю находится на втором месте (-48,9%). В остальных представленных субъектах РФ авторынок демонстрирует падение более 50%.

ТОП-30 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

В ЯНВАРЕ – ИЮНЕ 2022 ГОДА

Источник: данные – АО «Электронный паспорт»; обработка – ООО «АВТОСТАТ»