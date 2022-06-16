Итоги профессиональной премии «USED CAR AWARDS 2022»

16 июня 2022 года

В рамках форума автомобильного бизнеса «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты», организатором которого является аналитическое агентство «АВТОСТАТ», состоялось награждение лауреатов ежегодной профессиональной премии «USED CAR AWARDS 2022».

К участию в ней были приглашены все автомобильные бренды, работающие на территории России и развивающие направление продаж автомобилей с пробегом. Данные для анализа предоставили 16 марок.

При составлении рейтинга все дистрибьюторы (бренды) были сгруппированы по сегментам – массовый и премиальный. В каждом из них был выбран лучший бренд в следующих номинациях.

1. «Объем продаж автомобилей с пробегом». Оценка здесь проводилась путем расчета отношения продаж автомобилей с пробегом профильной марки к перерегистрациям автомобилей с пробегом этой же марки. При этом внутри дилерской сети продажи автомобилей рассматривались без ограничений по возрасту, а при подсчете перерегистраций возраст ограничивался 10 годами.

Так, лучшим дистрибьютором по объему продаж автомобилей с пробегом собственной марки в массовом сегменте стал Renault (11,9%), а в премиальном – MINI (31,9%). В тройку лидеров здесь также попали:

- массовый сегмент: 2 место – Hyundai (11,8%), 3 место – Mitsubishi (11,3%);

- премиальный сегмент: 2 место – Jaguar Land Rover (24,9%), 3 место – Porsche (23,3%).

2. «Организация продаж автомобилей с пробегом». Суть этой номинации в том, какую долю сертифицированные автомобили марки, реализованные через дилерскую сеть, занимают в общих регистрациях автомобилей с пробегом этого же бренда. При этом максимальный возраст автомобилей, по которым учитывались перерегистрации, соответствовал максимальному возрасту, заявленному требованиями соответствующей программы производителя. Цель этой номинации – отметить бренды, развивающие собственные программы продаж сертифицированных автомобилей, за качество работы по данному направлению.

Лучшим дистрибьютором по организации продаж автомобилей с пробегом в массовом сегменте стал Kia (71%), в премиальном – Infiniti (68%). На втором месте в массовом сегменте – Mazda (36%), на третьем – Hyundai (32%). В премиум-сегменте второе и третье места заняли Porsche (52%) и Lexus (48%) соответственно.

3. «Соотношение продаж автомобилей с пробегом к новым». Здесь определялась доля продаж всех автомобилей с пробегом в дилерской сети бренда от общего количества регистраций новых автомобилей этого же бренда у физических лиц.

Наилучшее соотношение продаж автомобилей с пробегом к новым среди массовых марок показала Toyota (65%), в премиум-сегменте – Jaguar Land Rover (190%). В массовом сегменте на втором и третьем местах оказались Mitsubishi (60%) и Hyundai (55%). В премиальном сегменте в тройку лидеров также попали Infiniti (145%) и Porsche (113%).