Итоги 8-й ежегодной национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022»

26 мая 2022 года
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и Авито Авто озвучили итоги 8-й национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022». Лидеры в области автомобильной индустрии были названы в семи номинациях – в пяти традиционных категориях и в двух новых, созданных для дилеров коммерческого транспорта и LCV.
Целью национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА» является определение наиболее передовых дилерских центров и холдингов в сфере организации продаж и сервиса. К участию в ней были приглашены все официальные дилеры, работающие в России. На основе анализа деятельности нескольких сотен дилерских центров экспертами агентства «АВТОСТАТ» и Авито Авто (на базе полученной интегральной оценки в баллах) были определены лучшие из них.
Как и прежде, в общероссийский рейтинг вошли лидеры рынка авторитейла. При этом все дилерские центры были сгруппированы не только по трем сегментам (массовый, премиум, Luxury), но и по месту географического расположения. В массовом сегменте – отдельно «соревновались» Москва, Санкт-Петербург, Центральный регион (ЦФО и СЗФО), Приволжский регион (ПФО), Южный регион (ЮФО и СКФО), Восточный регион (УФО, СФО и ДФО). В премиальном – Москва и Санкт-Петербург, регионы. В Luxury – вся Россия.
Что касается холдингов, то их эксперты тоже разделили на три группы, в зависимости от масштаба бизнеса: до 10 дилерских контрактов; 10 – 20 дилерских контрактов; более 20 дилерских контрактов. В каждой группе были названы победители в следующих номинациях:
- лучший дилер / холдинг по организации продаж новых автомобилей;
- лучший дилер / холдинг по организации продаж автомобилей с пробегом;
- лучший дилер / холдинг по организации сервиса.
Также были озвучены итоги еще в двух традиционных номинациях:
- лучший дистрибьютор по клиентскому опыту (совместная номинация агентства «АВТОСТАТ» и Авито Авто);
- лучший дилер по маркетингу автомобилей с пробегом (специальная номинация Авито Авто).
Кстати, в рамках последней номинации впервые были награждены лучшие специалисты по маркетингу среди дилерских центров, продающих автомобили с пробегом на Авито Авто. Оценивалась эффективность привлечения трафика и работы с объявлениями, а также вариативность работы с разными инструментами продвижения.
Помимо них, Авито Авто учредило и две новые номинации:
- легкий коммерческий транспорт – здесь были определены лучшие дилерские центры, специализирующиеся на продаже новых LCV (в данном случае жюри ориентировалось как на эффективность привлечения трафика и заполнение параметров объявлений, так и на качество взаимодействия с клиентами);
- коммерческий транспорт – состоит из трех специализированных категорий: «Спецтехника», «Дорожно-строительная техника», «Грузовики и прицепы» (критерии оценки касались качества взаимодействия с клиентами, а также успехов в использовании инструментов для продвижения).
Победители в каждой номинации определялись на основе частных рейтингов по ряду показателей с использованием весовых коэффициентов*.
Татьяна Малыгина, руководитель отдела маркетинга агентства «АВТОСТАТ», куратор проекта «АВТОДИЛЕР ГОДА»:
- В 2015 году мы впервые обратились к дилерскому сообществу с идеей принять участие в национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА». Начинали мы всего с трех номинаций, а заявки на участие тогда прислали 227 дилерских центров. В 2022 году мы подводим итоги уже 8-й Премии и три года подряд собираем около 600 заявок. В этот раз мы назвали не только имена лучших дилеров, но и лучших холдингов и дистрибьюторов уже в семи номинациях. Особо отмечу, что уникальность нашей Премии состоит в том, что оценивались различные аспекты работы дилерского центра (и продажи, и сервис). А далее на основе интегральной оценки, рассчитанной по целому ряду показателей, мы выбрали лучших российских автодилеров, которые могут гордиться своими достижениями и активно использовать почетное звание «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022» для продвижения своих компаний.
Кирилл Вотяков, управляющий директор Авито Авто:
- Уже восьмой год подряд мы оцениваем различные аспекты работы дилерских центров, начиная от продаж, маркетинга и заканчивая сервисом. В этом году премия «АВТОДИЛЕР ГОДА» проходит под слоганом: «Лидерство вне обстоятельств». Сегодня наша отрасль столкнулась с серьезными вызовами. Мы уверены, что открытое взаимодействие, обмен опытом и совместный поиск лучших решений – это те принципы, которые помогут рынку. Мы со своей стороны продолжим развивать премию «АВТОДИЛЕР ГОДА» и методологию выбора лучших игроков рынка, чтобы способствовать расширению и укреплению профессионального сообщества.
ПОБЕДИТЕЛИ
Номинация «Организация продаж новых автомобилей»
Холдинги
Сегментация по масштабу бизнеса:
более 20 дилерских контрактов – КЛЮЧАВТО
10 – 20 дилерских контрактов – Форвард-Авто
менее 10 дилерских контрактов – Автосеть РФ
Дилеры
Разделение по сегментам и регионам:
Сегмент Luxury:
- Россия: АВИЛОН Официальный дилер Rolls-Royce
Премиальный сегмент:
- Москва, Санкт-Петербург: BMW РОЛЬФ-Премиум Химки (РОЛЬФ)
- Регионы: BMW КЛЮЧАВТО Ставрополь (КЛЮЧАВТО)
Массовый сегмент:
- Москва: Тойота Центр Лосиный Остров (БИЗНЕС КАР)
- Санкт-Петербург: РОЛЬФ Пулково, официальный дилер Kia
- Центральный регион (ЦФО и СЗФО): КорсГрупп, официальный дилер Kia в Туле
- Приволжский регион (ПФО): Kia на Хасана Туфана, официальный дилер Kia в Набережных Челнах (ТрансТехСервис)
- Южный регион (ЮФО и СКФО): Тойота Центр Минеральные Воды (КЛЮЧАВТО)
- Восточный регион (УФО, СФО и ДФО): Тойота Центр Красноярск (Медведь Холдинг)
Номинация «Организация продаж автомобилей с пробегом»
Холдинги
Сегментация по масштабу бизнеса:
более 20 дилерских контрактов – РОЛЬФ
10 – 20 дилерских контрактов – Fresh Auto
менее 10 дилерских контрактов – Максимум
Дилеры
Разделение по сегментам и регионам:
Сегмент Luxury:
- Россия: АВИЛОН Официальный дилер Bentley
Премиальный сегмент:
- Москва, Санкт-Петербург: Мерседес-Бенц АВИЛОН Волгоградка (АВИЛОН)
- Регионы: Лексус – Казань (ТрансТехСервис)
Массовый сегмент:
- Москва: Nissan Дмитровка (РОЛЬФ)
- Санкт-Петербург: Рено на Выборгском (Петровский)
- Центральный регион (ЦФО и СЗФО): LADA Орел (БН-Моторс)
- Приволжский регион (ПФО): LADA Нижний Новгород (ЮНИКОР)
- Южный регион (ЮФО и СКФО): Kia КЛЮЧАВТО | Автомобили с пробегом Сочи
- Восточный регион (УФО, СФО и ДФО): Киа Центр Кемерово Юг (Ай-Би-Эм)
Номинация «Организация сервиса»
Холдинги
Сегментация по масштабу бизнеса:
более 20 дилерских контрактов – РОЛЬФ
10 – 20 дилерских контрактов – АвтоСпецЦентр
менее 10 дилерских контрактов – БЦР Моторс
Дилеры
Разделение по сегментам и регионам:
Сегмент Luxury:
- Россия: АВИЛОН Официальный дилер Bentley
Премиальный сегмент:
- Москва, Санкт-Петербург: Автодом BMW Санкт-Петербург
- Регионы: Лексус – Тюмень (Группа компаний КЛААС)
Массовый сегмент:
- Москва: Тойота Центр Кунцево
- Санкт-Петербург: Рено на Софийской (Петровский)
- Центральный регион (ЦФО и СЗФО): Тойота Центр Вологда (МАРТЕН)
- Приволжский регион (ПФО): Рено на Восстания Казань (КАН АВТО)
- Южный регион (ЮФО и СКФО): Тойота Центр Минеральные Воды (КЛЮЧАВТО)
- Восточный регион (УФО, СФО и ДФО): Тойота Центр Красноярск (Медведь Холдинг)
Номинация «Маркетинг – Автомобили с пробегом»
Премиальный сегмент:
- Россия: ПАНАВТО
Массовый сегмент:
Сегментация по масштабу склада автомобилей и регионам:
Сток 150+ автомобилей
- Москва и Санкт-Петербург: РОЛЬФ Звезда Столицы Варшавка автомобили с пробегом
- Регионы: БОРАВТО Эксперт на Остужева
Сток до 150 автомобилей
- Россия: ГК «АсАвто»
Лучшие специалисты по маркетингу автомобилей с пробегом
Разделение по регионам:
Категория «Столицы» (Москва и Санкт-Петербург)
1 место – Анна Шеремет (команда маркетинга АвтоСпецЦентр)
2 место – Лилия Солдатова (команда маркетинга Major Auto)
3 место – Наталья Патрина (команда маркетинга КЛЮЧАВТО)
Категория «Регионы»
1 место – Алевтина Курпек (команда маркетинга БОРАВТО)
2 место – Ксения Железникова (команда маркетинга Сура-Моторс)
3 место – Екатерина Шамарина (команда маркетинга EXPOCAR)
Номинация «Лучший клиентский опыт»
Дистрибьюторы
Разделение по сегментам:
Премиальный сегмент:
- Россия: бренд Volvo
Массовый сегмент:
- Россия: бренд Subaru
Дилеры
Разделение по сегментам:
Официальный дилер:
- Россия, новые автомобили: АРТАН, официальный дилер Volkswagen в Нижнем Новгороде
- Россия, автомобили с пробегом: Kia Центр Зубово
Независимый дилер:
- Россия, автомобили с пробегом: компания «Прохор»
Номинация «Легкий коммерческий транспорт»
- Россия: официальный дилер АВТОРИТЭЙЛ
Номинация «Коммерческий транспорт»
Разделение по подкатегориям:
- Сельхозтехника: Boston Technic
- Грузовики и прицепы: Транзит-Дон
- Дорожно-строительная техника: БИГЦЕНТР
* Методика определения победителей премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022»:
Номинация «Организация продаж – Новые автомобили»
1. Оценка холдингов.
Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:
- суммарный объем продаж новых автомобилей;
- объем продаж новых автомобилей на 1 дилерский контракт;
- выручка от продаж новых автомобилей на 1 сотрудника отдела продаж;
- количество проданных новых автомобилей на 1 сотрудника отдела продаж;
- выручка от продаж дополнительного оборудования на 1 сотрудника отдела продаж;
- динамика продаж холдинга, 2021/2020.
2. Оценка дилеров.
Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:
- объем продаж новых автомобилей к численности населения региона присутствия;
- выручка от продаж новых автомобилей на 1 сотрудника отдела продаж;
- количество проданных новых автомобилей на 1 сотрудника отдела продаж;
- выручка от продаж дополнительного оборудования на 1 сотрудника отдела продаж;
- выручка от продаж дополнительного оборудования на 1 автомобиль.
Номинация «Организация продаж – Автомобили с пробегом»
1. Оценка холдингов.
Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:
- суммарный объем продаж автомобилей с пробегом;
- выручка от продаж автомобилей с пробегом на 1 продуктивного сотрудника;
- количество проданных автомобилей с пробегом на 1 продуктивного сотрудника;
- динамика продаж холдинга, 2021/2020.
2. Оценка дилеров.
Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:
- суммарный объем продаж автомобилей с пробегом;
- выручка от продаж автомобилей с пробегом на 1 продуктивного сотрудника;
- количество проданных автомобилей с пробегом на 1 продуктивного сотрудника;
- динамика продаж дилера, 2021/2020.
Номинация «Организация сервиса»
1. Оценка холдингов.
Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:
- выручка от услуг ТО и ремонта;
- выручка от ТО и ремонта на 1 продуктивного работника службы сервиса;
- выручка от продаж запасных частей;
- выручка от продаж запасных частей на 1 работника сервисной службы.
2. Оценка дилеров.
Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:
- общее количество заездов на СТО;
- количество машинозаездов на 1 работника сервисной службы;
- выручка от услуг ТО и ремонта;
- выручка от продаж запасных частей;
- средний чек на обслуживание;
- выручка от ТО и ремонта на 1 работника сервисной службы;
- динамика заездов на СТО, 2021/2020.
Номинация «Маркетинг – Автомобили с пробегом»
Оценка дилеров.
Рейтинг ДЦ составлен на основе анализа данных по размещению объявления на «Авито Авто».
Рассчитаны следующие показатели:
- оборачиваемость склада дилерского центра для автомобилей с пробегом сегмента масс-маркет;
- оборачиваемость капитала дилерского центра для автомобилей с пробегом премиум-сегмента.
Номинация «Лучший клиентский опыт»
1. Оценка дистрибьюторов (дилерской сети).
Индекс «Доверие потребителей» рассчитывался из следующих частных показателей:
- удовлетворенность обслуживанием в дилерском центре;
- доверие обслуживанию в сервисном центре дилера.
В этом опросе приняли участие более 10 000 российских автовладельцев, пользователей «Авито Авто», и обслуживавших свой автомобиль у официального дилера в 2021 году.
2. Оценка дилеров.
Оценка качества работы дилеров с клиентами на сайте Авито.
Анализируются следующие показатели:
- рейтинг автодилера;
- количество и качество отзывов;
- средний балл за пройденные выездные проверки;
- качество и скорость ответов клиентам.
Номинация «Легкий коммерческий транспорт»
Лидеры определяются на базе данных по качеству размещений и работе с клиентами на сайте Авито.
Номинация «Коммерческий транспорт»
Для составления рейтинга анализируется качество и эффективность размещений на сайте Авито.