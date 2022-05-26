Итоги 8-й ежегодной национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022»

26 мая 2022 года

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и Авито Авто озвучили итоги 8-й национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022». Лидеры в области автомобильной индустрии были названы в семи номинациях – в пяти традиционных категориях и в двух новых, созданных для дилеров коммерческого транспорта и LCV.

Целью национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА» является определение наиболее передовых дилерских центров и холдингов в сфере организации продаж и сервиса. К участию в ней были приглашены все официальные дилеры, работающие в России. На основе анализа деятельности нескольких сотен дилерских центров экспертами агентства «АВТОСТАТ» и Авито Авто (на базе полученной интегральной оценки в баллах) были определены лучшие из них.

Как и прежде, в общероссийский рейтинг вошли лидеры рынка авторитейла. При этом все дилерские центры были сгруппированы не только по трем сегментам (массовый, премиум, Luxury), но и по месту географического расположения. В массовом сегменте – отдельно «соревновались» Москва, Санкт-Петербург, Центральный регион (ЦФО и СЗФО), Приволжский регион (ПФО), Южный регион (ЮФО и СКФО), Восточный регион (УФО, СФО и ДФО). В премиальном – Москва и Санкт-Петербург, регионы. В Luxury – вся Россия.

Что касается холдингов, то их эксперты тоже разделили на три группы, в зависимости от масштаба бизнеса: до 10 дилерских контрактов; 10 – 20 дилерских контрактов; более 20 дилерских контрактов. В каждой группе были названы победители в следующих номинациях:

- лучший дилер / холдинг по организации продаж новых автомобилей;

- лучший дилер / холдинг по организации продаж автомобилей с пробегом;

- лучший дилер / холдинг по организации сервиса.

Также были озвучены итоги еще в двух традиционных номинациях:

- лучший дистрибьютор по клиентскому опыту (совместная номинация агентства «АВТОСТАТ» и Авито Авто);

- лучший дилер по маркетингу автомобилей с пробегом (специальная номинация Авито Авто).

Кстати, в рамках последней номинации впервые были награждены лучшие специалисты по маркетингу среди дилерских центров, продающих автомобили с пробегом на Авито Авто. Оценивалась эффективность привлечения трафика и работы с объявлениями, а также вариативность работы с разными инструментами продвижения.

Помимо них, Авито Авто учредило и две новые номинации:

- легкий коммерческий транспорт – здесь были определены лучшие дилерские центры, специализирующиеся на продаже новых LCV (в данном случае жюри ориентировалось как на эффективность привлечения трафика и заполнение параметров объявлений, так и на качество взаимодействия с клиентами);

- коммерческий транспорт – состоит из трех специализированных категорий: «Спецтехника», «Дорожно-строительная техника», «Грузовики и прицепы» (критерии оценки касались качества взаимодействия с клиентами, а также успехов в использовании инструментов для продвижения).

Победители в каждой номинации определялись на основе частных рейтингов по ряду показателей с использованием весовых коэффициентов*.

Татьяна Малыгина, руководитель отдела маркетинга агентства «АВТОСТАТ», куратор проекта «АВТОДИЛЕР ГОДА»:

- В 2015 году мы впервые обратились к дилерскому сообществу с идеей принять участие в национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА». Начинали мы всего с трех номинаций, а заявки на участие тогда прислали 227 дилерских центров. В 2022 году мы подводим итоги уже 8-й Премии и три года подряд собираем около 600 заявок. В этот раз мы назвали не только имена лучших дилеров, но и лучших холдингов и дистрибьюторов уже в семи номинациях. Особо отмечу, что уникальность нашей Премии состоит в том, что оценивались различные аспекты работы дилерского центра (и продажи, и сервис). А далее на основе интегральной оценки, рассчитанной по целому ряду показателей, мы выбрали лучших российских автодилеров, которые могут гордиться своими достижениями и активно использовать почетное звание «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022» для продвижения своих компаний.

Кирилл Вотяков, управляющий директор Авито Авто:

- Уже восьмой год подряд мы оцениваем различные аспекты работы дилерских центров, начиная от продаж, маркетинга и заканчивая сервисом. В этом году премия «АВТОДИЛЕР ГОДА» проходит под слоганом: «Лидерство вне обстоятельств». Сегодня наша отрасль столкнулась с серьезными вызовами. Мы уверены, что открытое взаимодействие, обмен опытом и совместный поиск лучших решений – это те принципы, которые помогут рынку. Мы со своей стороны продолжим развивать премию «АВТОДИЛЕР ГОДА» и методологию выбора лучших игроков рынка, чтобы способствовать расширению и укреплению профессионального сообщества.

ПОБЕДИТЕЛИ

Номинация «Организация продаж новых автомобилей»

Холдинги

Сегментация по масштабу бизнеса:

более 20 дилерских контрактов – КЛЮЧАВТО

10 – 20 дилерских контрактов – Форвард-Авто

менее 10 дилерских контрактов – Автосеть РФ

Дилеры

Разделение по сегментам и регионам:

Сегмент Luxury:

- Россия: АВИЛОН Официальный дилер Rolls-Royce

Премиальный сегмент:

- Москва, Санкт-Петербург: BMW РОЛЬФ-Премиум Химки (РОЛЬФ)

- Регионы: BMW КЛЮЧАВТО Ставрополь (КЛЮЧАВТО)

Массовый сегмент:

- Москва: Тойота Центр Лосиный Остров (БИЗНЕС КАР)

- Санкт-Петербург: РОЛЬФ Пулково, официальный дилер Kia

- Центральный регион (ЦФО и СЗФО): КорсГрупп, официальный дилер Kia в Туле

- Приволжский регион (ПФО): Kia на Хасана Туфана, официальный дилер Kia в Набережных Челнах (ТрансТехСервис)

- Южный регион (ЮФО и СКФО): Тойота Центр Минеральные Воды (КЛЮЧАВТО)

- Восточный регион (УФО, СФО и ДФО): Тойота Центр Красноярск (Медведь Холдинг)

Номинация «Организация продаж автомобилей с пробегом»

Холдинги

Сегментация по масштабу бизнеса:

более 20 дилерских контрактов – РОЛЬФ

10 – 20 дилерских контрактов – Fresh Auto

менее 10 дилерских контрактов – Максимум

Дилеры

Разделение по сегментам и регионам:

Сегмент Luxury:

- Россия: АВИЛОН Официальный дилер Bentley

Премиальный сегмент:

- Москва, Санкт-Петербург: Мерседес-Бенц АВИЛОН Волгоградка (АВИЛОН)

- Регионы: Лексус – Казань (ТрансТехСервис)

Массовый сегмент:

- Москва: Nissan Дмитровка (РОЛЬФ)

- Санкт-Петербург: Рено на Выборгском (Петровский)

- Центральный регион (ЦФО и СЗФО): LADA Орел (БН-Моторс)

- Приволжский регион (ПФО): LADA Нижний Новгород (ЮНИКОР)

- Южный регион (ЮФО и СКФО): Kia КЛЮЧАВТО | Автомобили с пробегом Сочи

- Восточный регион (УФО, СФО и ДФО): Киа Центр Кемерово Юг (Ай-Би-Эм)

Номинация «Организация сервиса»

Холдинги

Сегментация по масштабу бизнеса:

более 20 дилерских контрактов – РОЛЬФ

10 – 20 дилерских контрактов – АвтоСпецЦентр

менее 10 дилерских контрактов – БЦР Моторс

Дилеры

Разделение по сегментам и регионам:

Сегмент Luxury:

- Россия: АВИЛОН Официальный дилер Bentley

Премиальный сегмент:

- Москва, Санкт-Петербург: Автодом BMW Санкт-Петербург

- Регионы: Лексус – Тюмень (Группа компаний КЛААС)

Массовый сегмент:

- Москва: Тойота Центр Кунцево

- Санкт-Петербург: Рено на Софийской (Петровский)

- Центральный регион (ЦФО и СЗФО): Тойота Центр Вологда (МАРТЕН)

- Приволжский регион (ПФО): Рено на Восстания Казань (КАН АВТО)

- Южный регион (ЮФО и СКФО): Тойота Центр Минеральные Воды (КЛЮЧАВТО)

- Восточный регион (УФО, СФО и ДФО): Тойота Центр Красноярск (Медведь Холдинг)

Номинация «Маркетинг – Автомобили с пробегом»

Премиальный сегмент:

- Россия: ПАНАВТО

Массовый сегмент:

Сегментация по масштабу склада автомобилей и регионам:

Сток 150+ автомобилей

- Москва и Санкт-Петербург: РОЛЬФ Звезда Столицы Варшавка автомобили с пробегом

- Регионы: БОРАВТО Эксперт на Остужева

Сток до 150 автомобилей

- Россия: ГК «АсАвто»

Лучшие специалисты по маркетингу автомобилей с пробегом

Разделение по регионам:

Категория «Столицы» (Москва и Санкт-Петербург)

1 место – Анна Шеремет (команда маркетинга АвтоСпецЦентр)

2 место – Лилия Солдатова (команда маркетинга Major Auto)

3 место – Наталья Патрина (команда маркетинга КЛЮЧАВТО)

Категория «Регионы»

1 место – Алевтина Курпек (команда маркетинга БОРАВТО)

2 место – Ксения Железникова (команда маркетинга Сура-Моторс)

3 место – Екатерина Шамарина (команда маркетинга EXPOCAR)

Номинация «Лучший клиентский опыт»

Дистрибьюторы

Разделение по сегментам:

Премиальный сегмент:

- Россия: бренд Volvo

Массовый сегмент:

- Россия: бренд Subaru

Дилеры

Разделение по сегментам:

Официальный дилер:

- Россия, новые автомобили: АРТАН, официальный дилер Volkswagen в Нижнем Новгороде

- Россия, автомобили с пробегом: Kia Центр Зубово

Независимый дилер:

- Россия, автомобили с пробегом: компания «Прохор»

Номинация «Легкий коммерческий транспорт»

- Россия: официальный дилер АВТОРИТЭЙЛ

Номинация «Коммерческий транспорт»

Разделение по подкатегориям:

- Сельхозтехника: Boston Technic

- Грузовики и прицепы: Транзит-Дон

- Дорожно-строительная техника: БИГЦЕНТР

* Методика определения победителей премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022»:

Номинация «Организация продаж – Новые автомобили»

1. Оценка холдингов.

Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:

- суммарный объем продаж новых автомобилей;

- объем продаж новых автомобилей на 1 дилерский контракт;

- выручка от продаж новых автомобилей на 1 сотрудника отдела продаж;

- количество проданных новых автомобилей на 1 сотрудника отдела продаж;

- выручка от продаж дополнительного оборудования на 1 сотрудника отдела продаж;

- динамика продаж холдинга, 2021/2020.

2. Оценка дилеров.

Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:

- объем продаж новых автомобилей к численности населения региона присутствия;

- выручка от продаж новых автомобилей на 1 сотрудника отдела продаж;

- количество проданных новых автомобилей на 1 сотрудника отдела продаж;

- выручка от продаж дополнительного оборудования на 1 сотрудника отдела продаж;

- выручка от продаж дополнительного оборудования на 1 автомобиль.

Номинация «Организация продаж – Автомобили с пробегом»

1. Оценка холдингов.

Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:

- суммарный объем продаж автомобилей с пробегом;

- выручка от продаж автомобилей с пробегом на 1 продуктивного сотрудника;

- количество проданных автомобилей с пробегом на 1 продуктивного сотрудника;

- динамика продаж холдинга, 2021/2020.

2. Оценка дилеров.

Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:

- суммарный объем продаж автомобилей с пробегом;

- выручка от продаж автомобилей с пробегом на 1 продуктивного сотрудника;

- количество проданных автомобилей с пробегом на 1 продуктивного сотрудника;

- динамика продаж дилера, 2021/2020.

Номинация «Организация сервиса»

1. Оценка холдингов.

Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:

- выручка от услуг ТО и ремонта;

- выручка от ТО и ремонта на 1 продуктивного работника службы сервиса;

- выручка от продаж запасных частей;

- выручка от продаж запасных частей на 1 работника сервисной службы.

2. Оценка дилеров.

Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:

- общее количество заездов на СТО;

- количество машинозаездов на 1 работника сервисной службы;

- выручка от услуг ТО и ремонта;

- выручка от продаж запасных частей;

- средний чек на обслуживание;

- выручка от ТО и ремонта на 1 работника сервисной службы;

- динамика заездов на СТО, 2021/2020.

Номинация «Маркетинг – Автомобили с пробегом»

Оценка дилеров.

Рейтинг ДЦ составлен на основе анализа данных по размещению объявления на «Авито Авто».

Рассчитаны следующие показатели:

- оборачиваемость склада дилерского центра для автомобилей с пробегом сегмента масс-маркет;

- оборачиваемость капитала дилерского центра для автомобилей с пробегом премиум-сегмента.

Номинация «Лучший клиентский опыт»

1. Оценка дистрибьюторов (дилерской сети).

Индекс «Доверие потребителей» рассчитывался из следующих частных показателей:

- удовлетворенность обслуживанием в дилерском центре;

- доверие обслуживанию в сервисном центре дилера.

В этом опросе приняли участие более 10 000 российских автовладельцев, пользователей «Авито Авто», и обслуживавших свой автомобиль у официального дилера в 2021 году.

2. Оценка дилеров.

Оценка качества работы дилеров с клиентами на сайте Авито.

Анализируются следующие показатели:

- рейтинг автодилера;

- количество и качество отзывов;

- средний балл за пройденные выездные проверки;

- качество и скорость ответов клиентам.

Номинация «Легкий коммерческий транспорт»

Лидеры определяются на базе данных по качеству размещений и работе с клиентами на сайте Авито.

Номинация «Коммерческий транспорт»

Для составления рейтинга анализируется качество и эффективность размещений на сайте Авито.