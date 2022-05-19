Рынок автомобилей с пробегом в январе – апреле 2022 года. ТОП-30 регионов России

19 мая 2022 года

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с АО «Электронный паспорт» провели исследование российского рынка легковых автомобилей с пробегом. По итогам первых четырех месяцев 2022 года его объем составил почти 1,5 млн единиц, что на 17% меньше показателя за аналогичный период 2021 года (1,8 млн шт.).

Лидерами вторичного рынка среди субъектов РФ традиционно являются Москва и Подмосковье, которым суммарно принадлежит около 13% от всех купленных б/у автомобилей в стране. По итогам января – апреля первое место в региональном рейтинге заняла Москва, объем вторичного рынка которой составил 100,1 тыс. экземпляров. При этом отметим, что московский вторичный авторынок сократился всего на 6,6%, т.е. его падение значительно меньше, чем в среднем по России. А вот рынок Подмосковья по своей динамике близок к общероссийскому показателю. Его объем составил 92,4 тыс. единиц – на 16,7% меньше, чем год назад.

Краснодарский край с долей рынка более 5% находится на третьем месте рейтинга. За указанный период здесь было куплено 77,7 тыс. подержанных машин (-14,1%). Четвертый по объему в стране – рынок Санкт-Петербурга – снизился на 9,3% до 61,8 тыс. штук. Пятерку лидеров замыкает Ростовская область, жители которой за январь – апрель 2022 года приобрели 43 тыс. б/у автомобилей (-15,2%).

В ТОП-10 субъектов РФ по объему рынка легковых машин с пробегом за четыре месяца также вошли: Свердловская область (40,4 тыс. шт.; -22,1%), Башкортостан (38,6 тыс. шт.; -24,1%), Татарстан (36,4 тыс. шт.; -19,8%), Новосибирская область (36 тыс. шт.; -17,5%) и Челябинская область (35,5 тыс. шт.; -22,9%). На перечисленные регионы приходится 37,7% от общих продаж б/у автомобилей.

Отметим, что большинство субъектов РФ, вошедших в ТОП-30 по объему вторичного рынка, показывают отрицательную динамику. Исключение составили только Крым (нет данных за прошлый период) и Дагестан (+2%). Причем 19 регионов демонстрируют более глубокое падение, чем в среднем по рынку. А сильнее всего вторичный рынок упал в Пермском крае (-25,5%).

ТОП-30 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ

В ЯНВАРЕ – АПРЕЛЕ 2022 ГОДА

Источник: АВТОСТАТ (на основе данных АО «Электронный паспорт»)