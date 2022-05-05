Российский рынок новых мотоциклов в 1 квартале 2022 года

5 мая 2022 года

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с АО «Электронный паспорт» провели исследование российского рынка мототехники в январе – марте 2022 года. Согласно полученным данным, объем российского рынка новых мотоциклов по итогам 1 квартала составил 1,9 тыс. экземпляров, что на 46,7% больше, чем год назад (1,3 тыс. шт.).

При более детальном рассмотрении выяснилось, что пятерка брендов-лидеров занимает более половины рынка (52,6%). На первом месте по объемам располагается марка BMW с результатом 267 мотоциклов (-9,5% по сравнению с 1 кварталом 2021 года). На втором месте – индийский Bajaj (253 шт.), который улучшил свои результаты (+98,1%). В тройку лидеров вошел также бренд Harley-Davidson (184 шт.; +97,8%). Четвертую позицию в марочном рейтинге занимает Motoland (148 шт.; +23,3%), а замыкает ТОП-5 Regulmoto (138 шт.; рост в 3,2 раза).

ТОП-5 МАРОК РЫНКА НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В РОССИИ (шт.)