Российский рынок новых мотоциклов в 1 квартале 2022 года

5 мая 2022 года
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с АО «Электронный паспорт» провели исследование российского рынка мототехники в январе – марте 2022 года. Согласно полученным данным, объем российского рынка новых мотоциклов по итогам 1 квартала составил 1,9 тыс. экземпляров, что на 46,7% больше, чем год назад (1,3 тыс. шт.).
При более детальном рассмотрении выяснилось, что пятерка брендов-лидеров занимает более половины рынка (52,6%). На первом месте по объемам располагается марка BMW с результатом 267 мотоциклов (-9,5% по сравнению с 1 кварталом 2021 года). На втором месте – индийский Bajaj (253 шт.), который улучшил свои результаты (+98,1%). В тройку лидеров вошел также бренд Harley-Davidson (184 шт.; +97,8%). Четвертую позицию в марочном рейтинге занимает Motoland (148 шт.; +23,3%), а замыкает ТОП-5 Regulmoto (138 шт.; рост в 3,2 раза).
ТОП-5 МАРОК РЫНКА НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В РОССИИ (шт.)
Что касается региональной структуры, то на Москву приходится чуть более четверти этого рынка (25,8%) или 485 купленных новых мотоциклов. На втором месте в данном рейтинге – Московская область, с результатом 200 штук. Третьим идет Санкт-Петербург, жители которого приобрели 180 единиц новой мототехники. Отметим, что на эти три субъекта приходится почти половина российского рынка новых мотоциклов (46%).
Из нестоличных регионов лидирует Краснодарский край (125 шт.), опережающий Свердловскую область (63 шт.) с большим отрывом. В оставшихся регионах объем рынка мототехники по итогам 2021 года составил менее 50 единиц.
ТОП-5 РЕГИОНОВ РЫНКА НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В РОССИИ (шт.)
Покупка мотоциклов традиционно носит сезонный характер. Поэтому эксперты решили посмотреть, как шел процесс приобретения мототехники с более детальной разбивкой – по месяцам. Анализ ситуации показал, что не только в целом за квартал, но и все три месяца рынок новых мотоциклов в нашей стране демонстрировал рост по сравнению с аналогичными показателями 2021 года, причем в диапазоне 46 – 52%. При этом сезонный характер проявился со всей отчетливостью: февраль по объему покупок был лучше, чем январь, март – лучше, чем февраль.
РЫНОК НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ ПО МЕСЯЦАМ (шт.)
Источник: АВТОСТАТ (на основе данных АО «Электронный паспорт»).
Фото: АвтоСпецЦентр