Рынок новых легковых автомобилей в 1 квартале 2022 года. ТОП-30 регионов РФ

28 апреля 2022 года

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с АО «Электронный паспорт» провели исследование рынка новых легковых автомобилей в России по итогам 1 квартала нынешнего года. Результаты исследования показывают, что его объем составил 264 тыс. единиц, что на 24,5% меньше, чем за 1 квартал 2021 года.

Лидерами среди субъектов РФ традиционно являются Москва и Подмосковье, которым суммарно принадлежит около 25% всего рынка новых автомобилей в стране. По итогам января – марта 2022 года первое место в региональном рейтинге сохраняет Москва, объем рынка которой составил 41,4 тыс. экземпляров, что соответствует доле в 15,68%. При этом, отметим, что столичный рынок упал всего на 9,8%.

Московская область с долей рынка в 8,88% занимает вторую строчку рейтинга с результатом 23,4 тыс. автомобилей. Здесь рынок упал на 23,5%. Санкт-Петербург – на третьем месте с результатом 18,8 тыс. проданных автомобилей и падением на 24,8%. Доля Северной столицы в общих продажах составила 7,11%.



Краснодарский край с долей рынка 4,41% лидирует среди нестоличных регионов, а в общем рейтинге он находится на четвертом месте. За первый квартал нынешнего года здесь было куплено 11,6 тыс. новых автомобилей, что на 23% меньше, чем год назад. Пятерку лидеров замыкает рынок Татарстана, который упал на 32% до 10,1 тыс. штук, что эквивалентно доле в 3,84%.

В ТОП-10 субъектов РФ по объему рынка новых легковых автомобилей за первые три месяца текущего года также вошли: Самарская область (7,6 тыс. шт.; -25,1%), Башкортостан (7,5 тыс. шт.; -36,5%), Свердловская область (7,2 тыс. шт.; -31,6%), Ростовская область (6,7 тыс. шт.; -26,7%) и Челябинская область (6,3 тыс. шт.; -34,1%). На все перечисленные регионы приходится более половины от общего объема российского рынка новых автомобилей (53,28%).

Отметим, что падение рынка новых легковых автомобилей зафиксировано во всех 30 представленных субъектах РФ. Минимальное снижение – в Иркутской области (-4,2%). Москва по этому показателю находится на втором месте (-9,8%). В остальных представленных субъектах РФ авторынок демонстрирует двузначное падение.

ТОП-30 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

В ЯНВАРЕ – МАРТЕ 2022 ГОДА

Источник: данные - АО «Электронный паспорт»; обработка - ООО «АВТОСТАТ»

Фото: АВТОСТАТ