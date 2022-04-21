Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в марте 2022 года

21 апреля 2022 года

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с АО «Электронный паспорт» провели исследование рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам марта 2022 года. Результаты исследования показывают, что его объем составил 424 тыс. единиц, что на 10,9% меньше, чем в марте прошлого года.

Лидерство на вторичном рынке сохраняет отечественная марка LADA, на долю которой в первый весенний месяц пришлось порядка четверти (23,5%) от общего объема. В количественном выражении это составило почти 100 тыс. штук, что на 10,7% ниже уровня годичной давности. Лучшей среди иномарок остается японская Toyota, чей результат в марте оказался равен 49,2 тыс. подержанных экземпляров (-8,4%). Далее следуют корейские бренды Hyundai (23,3 тыс. шт.; -12,4%) и Kia (22,8 тыс. шт.; -12,1%). Замыкает ТОП-5 японский Nissan, перепродажи машин которого тоже снизились (-16,3% до 22,5 тыс. шт.).

Эксперты отмечают, что все марки, вошедшие в первую десятку по итогам марта 2022 года, демонстрируют отрицательную динамику. Сильнее всего она оказалась у американской марки Ford (-24,4%), а менее других «просела» японская Honda (-1,6%), которой удалось войти в ТОП-10.

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ

ЗА МАРТ 2022 ГОДА (шт.)