Средний возраст легковых автомобилей в РФ: ТОП-10 регионов

19 апреля 2022 года
Средний возраст легковых автомобилей в России составляет 14 лет. Такие данные получили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе исследования парка транспортных средств по состоянию на 1 января 2022 года. При этом в зависимости от субъекта РФ данный показатель заметно отличается.
Так, наименьший средний возраст парка легковых машин зафиксирован в Москве – 10,4 года. Второе место по этому показателю занимает Татарстан (10,6 года), на третьем – Санкт-Петербург (10,8 года). Во всех остальных регионах он превышает 11 лет.
ТОП-10 субъектов РФ с НАИМЕНЬШИМ средним возрастом парка
В большинстве субъектов РФ (в 51-м) парк оказывается старше, чем в целом по стране. При этом самые «старые» автомобили зарегистрированы на Дальнем Востоке. К примеру, в семи регионах ДФО средний возраст легковых машин превышает 20 лет. Лидирует здесь Камчатка (24,4 года), а в Еврейской АО и Приморском крае данный показатель составляет 22,2 и 22 года соответственно.
ТОП-10 субъектов РФ с НАИБОЛЬШИМ средним возрастом парка
Фото: АВТОСТАТ