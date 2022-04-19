Средний возраст легковых автомобилей в РФ: ТОП-10 регионов

19 апреля 2022 года

Средний возраст легковых автомобилей в России составляет 14 лет. Такие данные получили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе исследования парка транспортных средств по состоянию на 1 января 2022 года. При этом в зависимости от субъекта РФ данный показатель заметно отличается.

Так, наименьший средний возраст парка легковых машин зафиксирован в Москве – 10,4 года. Второе место по этому показателю занимает Татарстан (10,6 года), на третьем – Санкт-Петербург (10,8 года). Во всех остальных регионах он превышает 11 лет.

ТОП-10 субъектов РФ с НАИМЕНЬШИМ средним возрастом парка