Российский рынок новых мотоциклов в 2021 году

9 февраля 2020 года

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с АО «Электронный паспорт» провели исследование российского рынка мототехники. Согласно полученным данным, объем российского рынка новых мотоциклов по итогам 2021 года составил 18,4 тыс. экземпляров, что на 12,6% больше, чем годом ранее (16,4 тыс. шт.).

При более детальном рассмотрении выяснилось, что пятерка брендов-лидеров по итогам 2021 года занимает более половины рынка (51,4%). На первом месте по объемам располагается марка BMW с результатом 2831 мотоцикл (+27,7% по сравнению с 2020 годом). На втором месте – индийский Bajaj, который тоже улучшил свои результаты (+28,8% до 2444 шт.). В тройку лидеров вошел также бренд Motoland (1856 шт.; +19,7%). Четвертую позицию в марочном рейтинге занимает Harley-Davidson (1239 шт.; +7,5%), а замыкает ТОП-5 Racer (1095 шт.), единственный в пятерке лидеров показавший падение (-53,5%).

ТОП-5 МАРОК РЫНКА НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В РОССИИ (шт.)