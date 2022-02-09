Российский рынок новых мотоциклов в 2021 году

9 февраля 2020 года
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с АО «Электронный паспорт» провели исследование российского рынка мототехники. Согласно полученным данным, объем российского рынка новых мотоциклов по итогам 2021 года составил 18,4 тыс. экземпляров, что на 12,6% больше, чем годом ранее (16,4 тыс. шт.).
При более детальном рассмотрении выяснилось, что пятерка брендов-лидеров по итогам 2021 года занимает более половины рынка (51,4%). На первом месте по объемам располагается марка BMW с результатом 2831 мотоцикл (+27,7% по сравнению с 2020 годом). На втором месте – индийский Bajaj, который тоже улучшил свои результаты (+28,8% до 2444 шт.). В тройку лидеров вошел также бренд Motoland (1856 шт.; +19,7%). Четвертую позицию в марочном рейтинге занимает Harley-Davidson (1239 шт.; +7,5%), а замыкает ТОП-5 Racer (1095 шт.), единственный в пятерке лидеров показавший падение (-53,5%).
ТОП-5 МАРОК РЫНКА НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В РОССИИ (шт.)
Что касается региональной структуры, то на Москву приходится примерно пятая часть этого рынка (20,9%) или 3,9 тыс. купленных новых мотоциклов. На втором месте в данном рейтинге – Московская область, с результатом 2,1 тыс. штук. Третьим идет Санкт-Петербург, жители которого приобрели 1,4 тыс. единиц новой мототехники.
Из нестоличных регионов лидирует Краснодарский край (875 шт.), обогнавший Свердловскую область (867 шт.). В оставшихся регионах объем рынка мототехники по итогам 2021 года составил менее 500 единиц. Отметим, что в десятке регионов-лидеров большинство (8 из 10) улучшили свои результаты по сравнению с 2020 годом. В небольшом «минусе» только Челябинская область (-2,6%) и Красноярский край (-3,8%). Самый большой рост – в Краснодарском крае (+34,8%).
ТОП-10 РЕГИОНОВ РЫНКА НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В РОССИИ (шт.)
Покупка мотоциклов традиционно носит сезонный характер. Поэтому эксперты решили посмотреть, как шел этот процесс в течение года – с разбивкой по кварталам. Анализ показал, что во 2 квартале объем рынка мототехники оказался наибольшим. Это единственный квартал, в котором была отмечена положительная динамика (+58,6%). Но здесь, как считают эксперты агентства «АВТОСТАТ», сыграла свою роль не только сезонность, но и низкие объемы рынка во втором квартале 2020 года, когда из-за пандемии многие точки продаж мототехники были закрыты.
РЫНОК НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ ПО КВАРТАЛАМ (шт.)
Фото: АВТОDОМ