Рынок автомобилей с пробегом в 2021 году. ТОП-30 регионов России

4 февраля 2022 года

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с АО «Электронный паспорт» провели исследование российского рынка легковых автомобилей с пробегом. По итогам 2021 года его объем составил почти 6 млн единиц, что на 8,2% больше показателя за 2020 год.

Лидерами вторичного рынка среди субъектов РФ традиционно являются Москва и Подмосковье, которым суммарно принадлежит почти 12% от всех купленных б/у автомобилей в стране. По итогам прошлого года первое место в региональном рейтинге сохраняет Московская область, объем вторичного рынка которой составил 360,6 тыс. экземпляров. При этом подмосковный авторынок подрос на 13,3%. Столица занимает вторую строчку с результатом 338,1 тыс. перепроданных машин и тоже демонстрирует рыночный рост (+9,2%).

Краснодарский край с долей рынка 5% находится на третьем месте рейтинга. За указанный период здесь было куплено 299,7 тыс. подержанных автомобилей (+13,4%). Четвертый по объему в стране – рынок Санкт-Петербурга – вырос на 6,4% до 222,5 тыс. штук. Пятерку лидеров замыкает Свердловская область, жители которой в 2021 году приобрели 170,3 тыс. б/у машин (+1,3%).

В ТОП-10 субъектов РФ по объему рынка легковых автомобилей с пробегом за 2021 год также вошли: Ростовская область (168,8 тыс. шт.; +6,4%), Башкортостан (167,6 тыс. шт.; +6%), Татарстан (150,7 тыс. шт.; +3%), Челябинская область (149,9 тыс. шт.; +3,1%) и Новосибирская область (143,3 тыс. шт.; +9,5%). На перечисленные регионы приходится 36,5% от всего объема российского вторичного рынка.

Отметим, что весь ТОП-30 регионов, лидирующих по объему вторичного рынка, завершил 2021 год с положительной динамикой. Причем 8 из них продемонстрировали рост выше, чем в среднем по рынку. Самый большой рост среди представленных в таблице субъектов РФ зафиксирован в Чечне (+31,1%).

ТОП-30 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В ЯНВАРЕ – ДЕКАБРЕ 2021 ГОДА

Источник: АВТОСТАТ (на основе данных АО «Электронный паспорт»)

Фото: Рольф