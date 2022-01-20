Рынок новых грузовиков в 2021 году совсем немного не дотянул до 100 тысяч единиц

По сравнению с 2020 годом он вырос на 31%. При этом декабрь тоже отмечен ростом (+9%).

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с АО «Электронный паспорт» провели исследование рынка новых грузовых автомобилей* в России по итогам 2021 года. Результаты исследования показывают, что в минувшем году его объем составил 97,9 тыс. штук, что на 31% больше, чем в 2020 году.

Таким образом, после снижения в позапрошлом году (-7,3%) российский рынок новых грузовиков на этот раз продемонстрировал положительную динамику.

ВСЯ ДЕСЯТКА ЛИДЕРОВ ПОКАЗЫВАЕТ РОСТ

Лидером этого рынка традиционно является отечественная марка KAMAZ (см. таблицу 1), на долю которой в 2021 году пришлось почти 36%. Эксперты отмечают, что хотя он смог завершить год с положительной динамикой (+26,6%), но его доля снизилась на 1,2 процентных пункта. Следом, с почти четырехкратным отставанием от лидера, идет другой отечественный бренд – GAZ, который по итогам года продемонстрировал еще более серьезный рост (+37,8%). На третьей позиции находится шведская Scania, рыночная динамика которой выглядит еще существеннее (+44,6%). И GAZ, и Scania при этом увеличили свою долю (на 0,5 и 0,7 п.п. соответственно).

Отметку в 5 тысяч проданных машин преодолели еще две марки – Volvo и MAZ. Обе они по итогам 2021 года имеют долю рынка более 5%. Шведский бренд вырос на 25,4%, белорусский – на 44,5%. Интересно, что все марки в ТОП-10 демонстрируют рост, причем двузначный. Наибольший показатель роста (+62,4%) зафиксирован у китайского Shacman (Shaanxi), а наименьший – у японского Isuzu (+12,8%).

Таблица 1. ТОП-10 МАРОК ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ ГРУЗОВИКОВ В 2021 ГОДУ (шт.)

ПОЛОВИНА МОДЕЛЕЙ В ТОП-10 – ИНОМАРКИ

Первые две строчки модельного рейтинга на рынке новых грузовых автомобилей в 2021 году заняли два представителя Камского автозавода – KAMAZ 5490 и KAMAZ 43118. Всего же в десятке лидеров четыре модели бренда KAMAZ (см. таблицу 2), которые суммарно занимают более четверти всего рынка (26,4%). KAMAZ 5490 был куплен в количестве 8,2 тыс. штук (+46,9% по сравнению с 2020 годом), а KAMAZ 43118 разошелся тиражом в 7,6 тыс. единиц (+17,2%). На третьей позиции находится представитель другого отечественного бренда – GAZ Gazon Next, результат которого в 2021 году составил 6,7 тыс. машин (+34,7%).

Лидер среди грузовиков иностранного происхождения – Volvo FH – находится на пятой позиции модельного рейтинга с показателем 4,1 тыс. штук. Ему удалось за год нарастить объем рынка на 37,6%. Эксперты отмечают, что вся десятка моделей-лидеров за 2021 год продемонстрировала положительную динамику. Самый большой рост – у шведской Scania P, которой удалось увеличить продажи на 57,5%. Меньше всего «подрос» KAMAZ 6520 (+4,9%).

Таблица 2. ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ ГРУЗОВИКОВ В 2021 ГОДУ (шт.)

В ДЕКАБРЕ РОСТ РЫНКА БЫЛ ЗАМЕТНО МЕНЬШЕ, ЧЕМ ПО ГОДУ

Также эксперты агентства отмечают, что в последний месяц 2021 года рынок новых грузовых автомобилей в России продолжал расти. Так, его объем по итогам декабря составил 10,3 тыс. единиц, что на 9,1% превышает результат годичной давности.

Ниже, в таблице 3, представлены рыночные итоги самых популярных брендов за первый месяц зимы. Как видно, у половины из десяти наблюдается отрицательная динамика. Так, немецкий MAN упал по сравнению с декабрем 2020 года на 47,5%. Со знаком «минус» также завершили декабрь белорусский MAZ (-28,4%), шведская Scania (-14,7%), немецкий Mercedes-Benz (-12,5%) и отечественный Ural (-4,6%). Остальные пять марок в ТОП-10 демонстрируют рыночный рост. При этом самый высокий он – у DAF (+78,2%) из Нидерландов.

Таблица 3. ТОП-10 МАРОК ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ ГРУЗОВИКОВ В ДЕКАБРЕ (шт.)

Что касается модельного рейтинга по итогам декабря 2021 года, то его первые семь строчек в точности соответствуют годовому рейтингу (см. таблицу 4).

Так, KAMAZ 5490 здесь тоже лидирует, опережая своего же «собрата» – KAMAZ 43118. При этом отечественных моделей в данном рейтинге оказывается уже 6 из 10: в десятку лидеров вошел GAZ Sadko Next, расположившийся на девятой позиции и показавший самый большой рост в декабре (в 3,7 раза). А вот отрицательная динамика рынка наблюдается у двух моделей – KAMAZ 6520 (-6%) и Volvo FM (-7%).

Таблица 4. ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ ГРУЗОВИКОВ В ДЕКАБРЕ (шт.)

Источник: данные – АО «Электронный паспорт»; обработка – ООО «АВТОСТАТ».

* Транспортное средство полной массой более 3,5 тонны, предназначенное для перевозки грузов, за исключением ряда моделей, относящихся к LCV.

Фото: MAN