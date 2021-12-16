Autostat Analytic Day: стоимость владения автомобилем, финансовые инструменты рынка

16 декабря 2021 года

В ходе онлайн-форума Autostat Analytic Day, который прошел 15 декабря, эксперты подвели итоги авторынка в уходящем году, выделили его основные тренды и озвучили свои прогнозы на 2022 год (видеотрансляция доступна по ссылке). Кроме того, в рамках мероприятия были подведены итоги премии «Стоимость владения автомобилем – 2021»(ТСО – Total Cost of Ownership). Впервые были награждены модели легковых автомобилей, которые обладают лучшей стоимостью владения (подробности здесь).

12 трендов уходящего года

Директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков назвал 12 главных трендов, которые сегодня задают тон на авторынке России:

- Спрос превзошел предложение. Практически весь год автомобилей на рынке не хватало. Если бы не дефицит машин, реальный рост рынка в России был бы не 5%, как сейчас, а в районе 15% и выше, а если бы розничные цены были ближе к рекомендованным – общий объем проданных автомобилей мог превысить 1,8 млн единиц. К сожалению, тренд на дефицит автомобилей продолжится и в 2022 году.

- Цены оторвались от реальности. За год цена на автомобиль выросла в среднем на 23%, но к этому добавилась разница между розничными и рекомендованными ценами, поэтому фактический годовой рост цен для потребителя составил 35 – 40%.

- Емкость рынка в денежном выражении по итогам года поставит исторический рекорд. По прогнозам, она превысит 3 трлн рублей. Основным драйвером этого стал рост средней цены на автомобили. Но, если рассматривать емкость рынка в долларах, то она существенно ниже, чем в 2012 – 2013 гг.

- Рост рынка автокредитования. Как по новым автомобилям, так и по автомобилям с пробегом.

- Китайцы начали экспансию. Собственно, зашли на рынок китайские бренды уже давно, но выше 3% их доля не поднималась. Но потом 3 – 4 ведущих бренда из КНР привели на рынок современные конкурентоспособные модели, и в 2021 году доля «китайцев» на рынке превысит 7%, в будущем году может приблизиться к 10%, а далее – достигнуть и 15%.

- Доля SUV превысила 50% и продолжает расти. Это долгосрочный тренд, внутри которого есть свои особенности. Например, появление большого количества псевдокроссоверов (слегка подросших хэтчбеков) или то, что некоторые бренды в модельных рядах оставили только кроссоверы.

- Сокращение модельных рядов. Рынок сжимается, предложения скудеют. В 2014 году на российском рынке предлагалось 442 модели легковых автомобилей, в 2021-м – только 303. Самые большие модельные ряды сегодня – у премиальных брендов Mercedes-Benz и BMW. Среди массовых – у Kia.

- Сокращение дилерских центров. На конец года в стране числится 3 143 дилерских центра (контракта). Какие-то центры открылись, какие-то – напротив, закрылись. В итоге – «минус» 67 контрактов к прошлому году.

- В Россию пришли электромобили. Они по-прежнему пока штучные, если смотреть продажу новых машин по месяцам, но по итогам года их объем будет порядка 2 тысяч.

- Автомобили с пробегом: цены на вторичном рынке устремились вверх, вслед за рынком новых автомобилей, стоки у дилеров растут. Многие из тех, кто купил автомобиль 2 – 3 года назад, могут продать их сегодня дороже, чем покупали. Стоимость владения автомобилем превратилась в инвестиционную.

- Отказ от владения. Каршеринг и подписка продолжают развиваться.

- Автомобили становятся все сложнее и умнее. В них появился «умный» свет (и он стоит дороже), растут размеры сенсорных экранов (где-то это оправданно, а где-то просто дань моде), привычные кнопки заменяются тачскринами, панель приборов из аналоговой переходит в электронную, даже в массовом сегменте появляется все больше электронных помощников водителю.

От итогов – к прогнозам

Есть несколько факторов, которые оказывают на автобизнес сильнейшее влияние, при этом их развитие практически невозможно предсказать. К числу таких сложно предсказуемых явлений заместитель руководителя отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Виктор Пушкарев отнес среднегодовую стоимость нефти на мировых рынках. Так, в декабре 2020 года прогноз по этому показателю варьировался в пределах 42 – 48 долл. за баррель. Фактическое значение составляет сегодня 66 – 71 долл. за баррель, что означает отклонение от прогноза на 60%. Еще более сложно спрогнозировать развитие эпидемиологической ситуации в стране и в мире. Пока все прогнозы сводятся к тому, что пандемия коронавируса будет продолжаться и никто не знает, как долго.

Тем не менее, в этих условиях эксперты агентства «АВТОСТАТ» подготовили три сценария развития автомобильного рынка в России – базовый, оптимистичный и пессимистичный. Согласно базовому сценарию, в 2021 году рынок новых легковых автомобилей может вырасти на 3%, однако уже в 2022 вероятно его снижение в диапазоне 5 – 7%. Этому будут способствовать два основных рыночных тренда – продажи и средневзвешенные цены. Если в 2019 – 2020 годах продажи росли (несмотря на временный провал в 2020-м из-за пандемии), то во второй половине 2021-го наметился устойчивый тренд на их снижение. При этом средневзвешенные цены, которые в предыдущие два года росли сравнительно равномерно, в этот период показали просто взрывной рост. Устойчивый отрицательный тренд сформировался также и на рынке автокредитования – если в 2020-м и начале 2021-го наблюдался существенный рост выдачи автокредитов (в штуках), то начиная с мая 2021-го – их число постоянно снижается.

Среди других рыночных факторов, оказывающих негативное влияние на рынок, стоит отметить проблемы с производством и поставками автомобилей, сохранение экономических санкций от США и ЕС, непонятная ситуация с господдержкой автопрома. Все это приводит к тому, что в 2022 году в экономике РФ будут преобладать стагнационные процессы, уверен Пушкарев.

Зато в сегменте коммерческого транспорта ситуация выглядит иначе. Здесь по итогам года существенный рост ожидается во всех сегментах – LCV (+32%), MCV (+14%), HCV (+34%). Среди причин такого взрывного роста – необходимость обновления парка, значительный рост цен на нефть, высокий спрос из-за резкого роста цен и дефицита автомобилей, а также бурное развитие электронной коммерции. Но, пожалуй, главный стимул – боязнь того, что в будущем году ситуация может ухудшиться. По прогнозам экспертов, в 2022 году бурный рост закончится. В целом продажи коммерческих автомобилей могут вырасти на 1 – 2%.

Подписка – новая форма мобильности. Как запускать? Как продвигать? Как считать?

Возникновение новых форм мобильности, таких как подписка и каршеринг – это растущий тренд рынка. Однако из-за отсутствия единой методики подсчета, пока аналитикам здесь приходится оперировать оценками, а не данными. Иван Никитин (BelkaCar) уверен, что в ближайшие годы подписка на автомобиль продолжит расти, при этом в России в 2022 году этот рост будет двух- или даже трехзначным – от 50% до 250%. Подписка станет значимым форматом потребления и будет оказывать заметное влияние на рынок новых автомобилей.

Анастасия Бирюкова (Volkswagen Group Rus) рассказала, что эксперимент по подписке Skoda и Audi, запущенный в 2021 году, превзошел самые смелые прогнозы. Уже сегодня база зарегистрированных пользователей в Москве составила порядка 1500 человек, а в 2022 году в компании ожидают ее взрывного роста. Это связано, в том числе, и с дефицитом новых автомобилей на складах у дилеров, который может продлиться до середины 2022 года, а пользоваться автомобилем через подписку можно уже сегодня. Любопытный факт: спрос на более дорогие модели и комплектации оказался выше, чем на более бюджетные.

Cвоим опытом запуска сервиса подписки поделился Дмитрий Астрахан (Jaguar Land Lover). Его компания в партнерстве с ВТБ-Лизинг запустила программу подписки Land Rover Mobility в мае 2021 года через свою дилерскую сеть. Первоначально подписка на автомобили предназначалась только для юрлиц как альтернатива лизингу, но около месяца назад стала доступна и обычным людям. Оформить ее просто – нужно нажать всего две кнопки на сайте, и через 2 недели вы можно получить желаемый автомобиль. Помимо уже названных очевидных плюсов подписки (сжатые сроки получения автомобиля в условиях дефицита, отсутствие необходимости вкладывать одномоментно крупную сумму), Дмитрий Астрахан отметил и еще один – возможность планировать свой годовой бюджет, поскольку платеж по подписке фиксированный.

Кредиты и продажи: насколько сильна взаимосвязь?

Кредитование автомобилей и собственно авторынок серьезно зависят друг от друга, и в разные периоды времени оказывают друг другу поддержку. Об этом говорил исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. Он напомнил, что субсидированные государством кредиты неоднократно помогали «вытащить» рынок, а также подчеркнул современный тренд – развитие автокредитов на автомобили с пробегом. Ссылаясь на статистику данных Frank RG (которая аккумулирует базу по группе из 30 банков, имеющих в автокредитовании около 80% доли), Сергей Удалов в своей презентации наглядно продемонстрировал, как на протяжении года менялась доля выданных кредитов на автомобили с пробегом. В отдельные месяцы она вырастала более чем на 40% (по сравнению с прошлым годом), и по итогам 11 месяцев 2021 года в среднем выросла на 33%. Что же касается ситуации на конец года, то средний размер кредита по новым автомобилям на 49-й неделе года уже остановил свой рост, а по автомобилям с пробегом продолжает расти.

Тему продолжил Владимир Шикин (НБКИ). По предварительному прогнозу НБКИ, выдачи автокредитов по итогам этого года в штуках могут показать рост на уровне 11%, а в рублях – даже на 45%. Конечно, в первую очередь такой рост в денежном объеме связан с увеличением суммы кредитов. Так, в октябре 2021 года средний размер автокредита более 1 млн рублей был зафиксирован в 72 регионах РФ. Для сравнения: в октябре 2020 года такой показатель отмечен только в 6 субъектах. Таким образом, средний чек растет не только столице, но и в регионах.

Что касается других тенденций, Владимир Шикин выделил следующие:

- Мы долго жили со сниженной учетной ставкой, сейчас тренд сменился, ставки по кредитам в России растут, в ближайшие дни ожидается их очередное повышение.

- Автокредиты становятся менее интересны хорошим заемщикам, и это фактор, который в ближайшей перспективе будет нести риски для банков-кредиторов.

- Доля заявок по кредитам на б/у автомобили превысила 50%.

- Увеличение веса онлайн-заявок на кредиты – как на рынке новых автомобилей, так и на рынке машин с пробегом. Это долгосрочный тренд.

- Формирование качественных кредитный портфелей у кредиторов.

- Персональный кредитный рейтинг (ПКР), который применяют в НБКИ для оценки надежности потенциального заемщика, в этом году особенно ярко продемонстрировал свою состоятельность, даже на фоне общей тенденции к снижению одобрений по кредитным заявкам.

Эксперт также привел список факторов, которые будут влиять на автокредитование в 2022 году: концентрация на рисках; работа с клиентской базой (развитие экосистем); онлайн-каналы обслуживания; снижение информационного дисбаланса между кредитором и заемщиком; предоставление ПКР; усиление дифференцированного подхода в определении условий кредитования.

Интересное сравнение автокредитов с ипотечными привел Станислав Сухов (Frank RG). Доля автокредитов в России в последние годы составляет 15 – 20%, ипотеки – около 40%. Эксперт считает, что ипотека развивается активнее по целому ряду причин. Она находится в фокусе ЦБ и правительства, а автокредиты – нет. Меры господдержки являются выборочными, работая на узкий сегмент, 16% покупателей автокредитов не знают о существовании господдержки, а возможность досрочного погашения автокредитов делают их для банков менее интересными, чем для дилеров. К тому же в ипотеке, благодаря различным госпрограммам, более низкие процентные ставки. Иными словами, программы ипотеки более удобны и понятны людям, а в автокредитовании ситуация иная. Ну, а роднит ипотеку и автокредитование – недоступность. В ипотечном кредитовании господдержка разогнала цены на недвижимость и снизила доступность жилья. В автокредитах, согласно исследованиям, с доступностью дела обстоят еще хуже.

Среди трендов 2022 года Станислав Сухов привел следующие: снижение маржинальности, цифровизация услуг (упрощение клиентского пути), переход от владения к пользованию, «поколенческий слом» («зумеры» не умеют копить, но умеют зарабатывать) – переход к программам с нулевым первоначальным взносом.

О снижении доступности автокредитов говорил и Денис Мусиенко (Тинькофф). Он отметил высокий рост доли «допов» в теле кредита в 2021 году – фактически в 2 раза. При этом ключевая ставка также резко выросла (до 7,5%) и продолжит расти. Кредитные ставки по новым автомобилям и с пробегом сближаются. В итоге кредит становится недоступным для большой части населения. Он видит выход в этой ситуации – увеличение срока кредита. Уже сегодня больше трети продаж – это кредиты сроком более 5 лет, в дальнейшем эта цифра будет расти. При этом «долгий» кредит (более 6 лет), как правило, берут те, кому он действительно нужен. По таким кредитам практически не бывает досрочного погашения, как в ситуации с «короткими» кредитами.

Алла Кибизова (РН Банк) считает, что ситуация с поставками и дефицитом автомобилей в ближайшее время не изменится. Банкам в этих условиях остается сместить фокус работы по автокредитам в сторону автомобилей с пробегом (проблема в том, что многие продают машины из рук в руки, минуя дилеров), улучшать сервис и отсеивать «псевдокредитных клиентов» – тех, кому кредит изначально не был нужен, но дилер его все-таки навязал. Необходимо регулировать работу с дилером. Угрозой для автокредитования становятся растущие ставки банков – здесь каждый банк ищет свои пути оптимизации.

Артем Языков (Совкомбанк) считает, что главный вопрос сегодня – когда же авторынок найдет свое равновесие? Вероятнее всего, первая половина 2022 года будет проходить в состоянии дефицита автомобилей. Сначала на процесс влияли перебои с полупроводниками, затем стали добавляться новые позиции. А потенциальное равновесие рынка установится только тогда, когда автомобили станут доступны в салонах. «Только тогда цены начнут снижаться – вслед за маржой у дилеров, и машин будет продаваться больше. Резкие скачки рынка – это всегда плохо. Если не будет плавного роста – это ударит по всему автобизнесу», - уверен эксперт.

Что касается прогнозов по автокредитованию, Артем Языков уверен, что мы увидим рост учетных ставок в ближайшие дни, и он будет не последним. За этим ростом начнутся ограничения на рынке, но все отрегулируется, благодаря возврату тех программ, что были раньше. И к концу следующего года финальная стоимость кредита для клиентов все же сократится. А вот на увеличение сроков по автокредитам многие банки не пойдут – это им не выгодно.

Степан Рычков (ГК А24) рассказал о новом продукте для рынка F&I-продуктов – гарантия стоимости автомобиля с пробегом. Основная идея в том, чтобы сделки по перепродаже автомобилей происходили через дилерский центр, а не напрямую между физлицами. Для этого необходимо гарантировать клиенту выплату полной стоимости автомобиля через определенный срок пользования. Как? С помощью опционного договора с отложенным правом требования. Преимущества такой гарантии очевидны для клиентов – финансовая безопасность, защита потери стоимости, экономия времени, прозрачные условия. Но и дилер в этом случае получит свою выгоду – новый продукт генерирует новый поток клиентов и помогает удерживать прежних внутри марки.

Покупка автомобиля с пробегом: мнения российских автовладельцев

Руководитель отдела маркетинга агентства «АВТОСТАТ» Татьяна Малыгина поделилась результатами опроса, который был проведен совместно с Авто Mail.ru в июле 2021 года. Участие в нем приняли автовладельцы, которые за последние 1,5 года приобрели автомобили с пробегом.

Опрос показал, что более половины автовладельцев (56,1%) даже не рассматривали вариант покупки машины через дилерский центр. А из тех, кто хотел, но так и не купил, почти 60% назвали причиной отказа завышенную по сравнению с рыночной стоимость автомобиля в дилерском центре. В итоге только 16% опрошенных приобрели автомобиль через дилерский центр.

Почти 75% опрошенных оплатили покупку наличными, 19% воспользовались потребительским кредитом, а на долю тех, кто взял автомобильный кредит, пришлось всего 4%.

Премия «Стоимость владения автомобилем» (ТСО – Тotal Сost of Оwnership)

В рамках форума были названы модели-победители премии «Стоимость владения автомобилем – 2021» (ТСО – Total Cost of Ownership). Премия является итогом масштабного исследования, проведенного экспертами агентства «АВТОСТАТ». Методика подсчета учитывала основные расходы, которые ложатся на плечи владельца вместе с покупкой автомобиля – страхование, транспортный налог, зимние шины, техобслуживание и другие.

В сегменте В (позиционирование – STANDART) лидером по стоимости владения стала модель LADA XRAY. По данным агентства «АВТОСТАТ», 1 километр ее пробега обходится в 7,5 руб. В сегменте С (позиционирование – STANDART) победила Skoda Octavia с результатом 8,8 руб./км. А в премиальном сегменте D выгоднее всего владеть автомобилем Volvo S60 (14,5 руб./км).

Подробная информация о других моделях, которые стали лауреатами премии, содержится здесь.

Больше итогов и прогнозов от экспертов рынка можно найти в наших новостях на сайте, а также в записи видеотрансляции на канале Автостат ТВ.

Кроме этого, вы можете ознакомиться с результатами опросов в наших отчетах:

«Покупка автомобиля с пробегом: мнение российских автовладельцев», «Портрет российского автовладельца», «Поло-возрастной состав автовладельцев».