Итоги Autostat Analytic Break: электромобили и гибриды в России

21 октября 2021 года

20 октября аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело онлайн-конференцию Autostat Analytic Break «Электрокары и гибриды в РФ» (видеотрансляция доступна по ссылке). Эксперты, дилеры и другие участники этого рынка подробно обсудили возможности развития электротранспорта в России. Что происходит сейчас? Какие тренды уже обозначились? Что может ускорить процесс «электрификации» в стране? С чем дилеры вынуждены справляться сами, а в чем могут рассчитывать на помощь государства? В этих и других темах разбирались участники форума.

Больше половины опрошенных россиян хотели бы купить электрокар

Екатерина Квашенкина, руководитель проекта Авто Mail.ru, рассказала о результатах опроса, который проводился на платформе ВК.

Так, порядка 60% опрошенных хотели бы в качестве следующего автомобиля приобрести электрокар. Однако, многих останавливает небольшая ёмкость батареи в современных электромобилях и, как следствие, малый запас хода между зарядками (32%). При этом около 30% указали на отсутствие развитой сети зарядных станций.

В свою очередь 58% респондентов уверены, что в обозримом будущем на дорогах России останется еще много автомобилей с традиционным ДВС. Но чуть более 40% верят в «зеленое» будущее нашей страны, когда все россияне будут ездить исключительно на экологически чистых машинах.

Мировые продажи автомобилей с ДВС падают, а на электротяге – растут

Общие цифры по мировому рынку электромобилей привел в своем выступлении Сергей Удалов, исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ». Он отметил, что в 2020 году во всем мире было продано 3 млн 240 тыс. электромобилей и подключаемых гибридов (BEV и PHEV соответственно), что на 43% больше, чем в 2019-м. Одновременно мировые продажи автомобилей с классическим ДВС сократились на 14%, из-за чего доля электромобилей увеличилась с 2,5% до 4,2%.

Мировым лидером по темпам роста «зеленого» рынка стала Европа, где в 2020 году было продано 1 млн 395 тыс. электромобилей и подключаемых гибридов (+137% к 2019 году), а их доля показала взрывной рост – с 3,3% до 10,2%. Для сравнения: в Китае рынок электромобилей увеличился на 12% до 1 млн 337 тыс. экземпляров, а в США – на 4% до 328 тыс. единиц. Отметим, что на Европу, Китай и США приходится около 95% мировых продаж автомобилей на электротяге.

Эксперт напомнил, что ключевым моментом для развития рынка электромобилей является развитие инфраструктуры. Пока что в большинстве стран рост продаж электрокаров опережает рост сетей зарядных станций.

В нашей стране наблюдается аналогичная ситуация: продажи электромобилей растут стремительно, хотя этот сегмент все еще занимает лишь доли процента в общем объеме продаж новых легковых автомобилей. Тем не менее, в 2019 году рынок новых электрокаров и гибридов увеличился в 2 раза, а в 2020-м, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, он вырос еще на 26%. Что касается вторичного рынка таких машин, то он существенно больше первичного: уже сейчас его доля превысила 1% (в отличие от 0,2% по рынку новых).

Как отметил Сергей Удалов, мы пока находимся в самом начале большого пути, на очень низкой стартовой точке.

Что мешает росту «зеленого» транспорта в России?

Взрывной рост продаж легковых электромобилей в 2021 году подтверждает, что тема электротранспорта – не просто хайп, а вполне ощутимая реальность. Только за 1 полугодие 2021 года в ЕС отмечен рост продаж «электричек» на 16%, в Китае – на 15%. И хотя в целом по миру цифра роста намного скромнее, уже становится понятно, что процесс не остановить. Об этом говорил Григорий Микрюков, руководитель Департамента отраслей промышленности и экологии Аналитического центра при правительстве РФ. Эксперт предупредил, что целевые показатели для России являются достаточно позитивными, но они не смогут быть достигнуты «в случае отсутствия ценового паритета с автомобилями с ДВС».

Никита Елизаров (руководитель моделирования отраслевых рынков Аналитического центра) перечислил главные факторы, которые на данный момент мешают развитию электротранспорта в России: высокая стоимость электромобилей при низком уровне доходов населения; значительное ценовое преимущество классических видов топлива в России по сравнению со странами ЕС и Восточной Европы (при их ценах на бензин экономические выгоды электрических двигателей очевидны, для нас – не везде и не всегда); большие расстояния и климатические условия; отсутствие в линейке отечественных электромобилей аналогов классическим седанам или хэтчбекам; слаборазвитая инфраструктура (возможность зарядки электромобиля главным образом только в городской среде); возможная отмена беспошлинного режима импорта электромобилей с 2022 года при полном отсутствии локализованного производства.

Чтобы успешно продавать электрокары, дилер должен думать об их зарядке

Дмитрий Баринов (ГК «АВТОDОМ» - лидер среди дилерских холдингов по продажам электромобилей в России) поделился своими секретами успешных продаж автомобилей на электротяге.

Во-первых, важен сам продукт, считает Баринов. Porsche Taycan, который появился на авторынке нашей страны в 2020 году, стал сразу интересен клиентам как по дизайну, так и по инновациям. Тем не менее, всего за год у модели уже появилось 4 модификации. Во-вторых, необходима планомерная работа со страхами клиентов: многих пугала новизна технологий и слабость подготовки ремонтных и сервисных служб. В-третьих – и это стало самым весомым аргументом – участие дилера в развитии зарядной инфраструктуры. Вплоть до того, что дилеры стали помогать клиентам строить зарядные станции (сами или с помощью автопроизводителя) – как бытовые (до 22 кВт, обеспечивающие полную зарядку за 6 – 8 часов), так и быстрые (50 кВт, зарядка за 40 – 60 минут), и супербыстрые (дорогое оборудование стоимостью 14 – 16 млн рублей).

О необходимости помощи клиентам – покупателям электрокаров - говорил также Евгений Ощепков (компания Verra, Пермь). Чтобы прочувствовать проблемы клиента, сотрудники компании взяли на тест-драйв один из автомобилей Porsche Taycan и проверили не только возможности его подзарядки в городе, но и потенциального ремонта – на случай проблем с батареей. В результате из четырех имеющихся в городе зарядных станций зарядиться удалось только на одной, остальные были заняты.

Что же касается сервиса, то и здесь дилеры вынуждены пока справляться своими силами. В частности, Евгений Ощепков рассказал о том, что его компания инвестировала порядка 20 млн рублей в оборудование станции по обслуживанию электромобилей Porsche. К примеру, батарея у Taycan весит около 650 кг, и ее нужно снимать и перемещать внутри СТО, а для этого нужны сертифицированное оборудование и обученный персонал.

Эксперт уверен, что рынок электромобилей будет развиваться стремительно, а проблемы инфраструктуры можно решить сообща, если подрядчики грамотно подойдут к проектированию сети зарядных станций и СТО, а государство продолжит финансировать эту отрасль. Пока же в регионах развитие инфраструктуры идет медленно и отстает от столичных темпов примерно года на два.

В регионах электромобили стоят дешевле, чем автомобили с ДВС. В столице – наоборот

Антон Серков, руководитель проектов Drom.ru, рассказал об особенностях продаж «машин на батарейках» на классифайдах. Он отметил, что средняя цена легкового автомобиля с ДВС составляет сегодня 632 000 рублей, электромобиля – 1 415 000 рублей, гибрида – 1 902 000 рублей. При этом в большинстве регионов покупка электрокара обойдется дешевле, чем автомобиля с классическим ДВС, а в Москве и Санкт-Петербурге – наоборот. Это объясняется тем, что в столичных городах основная часть электромобилей – дорогие модели из премиального сегмента, чья стоимость начинается от 6 – 7 млн рублей. В регионах же речь идет о массовых моделях типа Nissan Leaf, цена на который вполне сопоставима с ценой на автомобиль с ДВС.

Александр Шаврин, организатор электромобильного сообщества EVPerm на базе Технопарка города Перми, рассказал о своем 7-летнем опыте владения «электричкой» Nissan Leaf. За год он проезжает на ней по 50 тысяч километров, при этом расходы на 1 км пути составляют в среднем 32 копейки. «Это очень хорошая история для бизнеса», - заметил Александр. В 2016 году в Перми было всего три «электровода», а сегодня только в чате WhatsApp (чат взаимопомощи и поддержки) их уже 154 человека. Вместе они собрали немало интересных советов по подзарядке батарей.

Больше мнений и практических советов от владельцев электромобилей и экспертов рынка можно найти в наших новостях на сайте, а также в записи видеотрансляции на канале Автостат ТВ. Кроме того, вы можете ознакомиться с нашим новым отчетом «Электрокары и гибриды в России», где приводятся конкретные данные о состоянии парка и рынка электромобилей.